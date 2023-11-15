https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/nazvano-kolichestvo-uchastnikov-aktsii-sakhar-v-norme-1049074310.html

Названо количество участников акции "Сахар в норме"

Названо количество участников акции "Сахар в норме"

Акция "Сахар в норме", в рамках которой любой желающий мог проверить уровень глюкозы в крови, была приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который... 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T20:29+0300

2023-11-15T20:29+0300

2023-11-15T21:48+0300

в абхазии

абхазия

новости

здравоохранение

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/0d/1049049940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe05393afbddeca171a76c24e32e5265.jpg

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. За время проведения акции "Сахар в норме" обследование прошли 2074 человека, сказала в интервью радио Sputnik координатор проекта "Диабет - не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба.Адлейба также сообщила, что акция проходила с 6 по 15 ноября и началась с сел. В городах пункты были организованы 14 и 15 числа."Это тот формат, по которому мы работали и в предыдущие годы. До этого неделя была выездная, работали в четырех районах. В Галском, Ткуарчалском, Очамчырском и Гудаутском районах бригада медиков выезжала в села. В течение недели они посетили 31 село, измеряли людям сахар", - пояснила она.Небольшое количество людей, у которых выявили нарушения, может быть связано с тем, что многие стали уделять больше внимания своему здоровью, правильно питаться и заниматься спортом, добавила Адлейба."Еще очень многие говорили, что участвовали в акции в прошлом году, и в течение года еще раз проверяли сахар. Когда проблема на слуху, люди на нее обращают больше внимания, и я надеюсь, что наш вклад в это тоже есть", - подчеркнула Асида Адлейба.Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Он был включен в календарь праздников Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/razyskivaetsya-donor-pochemu-v-abkhazii-ischut-krov-1045170412.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, здравоохранение, здоровье