https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/nazvano-kolichestvo-uchastnikov-aktsii-sakhar-v-norme-1049074310.html
Названо количество участников акции "Сахар в норме"
Названо количество участников акции "Сахар в норме"
Акция "Сахар в норме", в рамках которой любой желающий мог проверить уровень глюкозы в крови, была приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который... 15.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-15T20:29+0300
2023-11-15T20:29+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. За время проведения акции "Сахар в норме" обследование прошли 2074 человека, сказала в интервью радио Sputnik координатор проекта "Диабет - не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба.Адлейба также сообщила, что акция проходила с 6 по 15 ноября и началась с сел. В городах пункты были организованы 14 и 15 числа."Это тот формат, по которому мы работали и в предыдущие годы. До этого неделя была выездная, работали в четырех районах. В Галском, Ткуарчалском, Очамчырском и Гудаутском районах бригада медиков выезжала в села. В течение недели они посетили 31 село, измеряли людям сахар", - пояснила она.Небольшое количество людей, у которых выявили нарушения, может быть связано с тем, что многие стали уделять больше внимания своему здоровью, правильно питаться и заниматься спортом, добавила Адлейба."Еще очень многие говорили, что участвовали в акции в прошлом году, и в течение года еще раз проверяли сахар. Когда проблема на слуху, люди на нее обращают больше внимания, и я надеюсь, что наш вклад в это тоже есть", - подчеркнула Асида Адлейба.Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Он был включен в календарь праздников Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/razyskivaetsya-donor-pochemu-v-abkhazii-ischut-krov-1045170412.html
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абхазия, новости, здравоохранение, здоровье
Названо количество участников акции "Сахар в норме"
20:29 15.11.2023 (обновлено: 21:48 15.11.2023)
Акция "Сахар в норме", в рамках которой любой желающий мог проверить уровень глюкозы в крови, была приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik.
За время проведения акции "Сахар в норме" обследование прошли 2074 человека, сказала в интервью радио Sputnik
координатор проекта "Диабет - не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба.
"Очень порадовало, что в этом году, несмотря на то, что мы проверили так много людей, было всего два человека, у которых сахар был выше 20 (ммоль/л - прим.).Все остальные нарушения были связаны с незначительным повышением уровня сахара в крови, таких было 133 человека", – сказала она.
Адлейба также сообщила, что акция проходила с 6 по 15 ноября и началась с сел. В городах пункты были организованы 14 и 15 числа.
"Это тот формат, по которому мы работали и в предыдущие годы. До этого неделя была выездная, работали в четырех районах. В Галском, Ткуарчалском, Очамчырском и Гудаутском районах бригада медиков выезжала в села. В течение недели они посетили 31 село, измеряли людям сахар", - пояснила она.
Небольшое количество людей, у которых выявили нарушения, может быть связано с тем, что многие стали уделять больше внимания своему здоровью, правильно питаться и заниматься спортом, добавила Адлейба.
"Еще очень многие говорили, что участвовали в акции в прошлом году, и в течение года еще раз проверяли сахар. Когда проблема на слуху, люди на нее обращают больше внимания, и я надеюсь, что наш вклад в это тоже есть", - подчеркнула Асида Адлейба.
Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Он был включен в календарь праздников Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.