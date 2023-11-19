https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-i-okonchanie-khudozhestvennoy-vystavki-1049133207.html
Культурная афиша Абхазии: спектакли и окончание художественной выставки
Культурная афиша Абхазии: спектакли и окончание художественной выставки
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике культурных мероприятий. 19.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-19T19:05+0300
2023-11-19T19:05+0300
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О том, какие события пройдут в республике с 20 по 26 ноября, читайте в материале Sputnik.SputnikМолодежный театр21 ноября в 19:00 Государственный молодежный театр на сцене Абхазского драмтеатра покажет спектакль "Кровавая свадьба". Спектакль основан на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Режиссер-постановщик - Заслуженный артист Северной Осетии Гиви Валиев. История разворачивается в Испании XX века. В центре повествования - жители горной деревни, которую раздирает кровавая вражда.РУСДРАМ20 ноября в 19:00 состоится показ спектакля "Последний из ушедших" по мотивам одноименного романа Баграта Шинкуба.21 ноября в 19:00 зрителям РУСДРАМа покажут постановку "Визит старой дамы".25 ноября в 16:00 пройдет спектакль "Сандро" по произведениям Фазиля Искандера.26 ноября в 19:00 состоится показ спектакля "Радость вопреки всему".ЦВЗВ Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии продолжается персональная выставка Бориса Ашуба "Лучи солнца", на которой представлено более ста работ. Она продлится до 24 ноября.Борис Ашуба – выпускник Сухумской художественной школы. Окончил экономический факультет Абхазский госуниверситета в 1989 году, кандидат экономических наук. Произведения художника хранятся в частных собраниях в Абхазии, России, Испании и Турции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/neshutochnye-strasti-premera-krovavoy-svadby-v-abkhazskom-molodezhnom-teatre-1047626254.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/iskusstvo-polnoe-solntsa-vystavka-borisa-ashuba-otkrylas-v-tsvz--1049063415.html
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абхазия, культура, новости
абхазия, культура, новости
Культурная афиша Абхазии: спектакли и окончание художественной выставки
19:05 19.11.2023 (обновлено: 20:07 19.11.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике культурных мероприятий.
О том, какие события пройдут в республике с 20 по 26 ноября, читайте в материале Sputnik.
21 ноября в 19:00 Государственный молодежный театр на сцене Абхазского драмтеатра покажет спектакль "Кровавая свадьба".
Спектакль основан на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Режиссер-постановщик - Заслуженный артист Северной Осетии Гиви Валиев. История разворачивается в Испании XX века. В центре повествования - жители горной деревни, которую раздирает кровавая вражда.
20 ноября в 19:00 состоится показ спектакля "Последний из ушедших" по мотивам одноименного романа Баграта Шинкуба.
21 ноября в 19:00 зрителям РУСДРАМа покажут постановку "Визит старой дамы".
25 ноября в 16:00 пройдет спектакль "Сандро" по произведениям Фазиля Искандера.
26 ноября в 19:00 состоится показ спектакля "Радость вопреки всему".
В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии продолжается персональная выставка Бориса Ашуба "Лучи солнца", на которой представлено более ста работ. Она продлится до 24 ноября.
Борис Ашуба – выпускник Сухумской художественной школы. Окончил экономический факультет Абхазский госуниверситета в 1989 году, кандидат экономических наук. Произведения художника хранятся в частных собраниях в Абхазии, России, Испании и Турции.