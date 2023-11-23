https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/bolee-130-apparatov-dlya-mayninga-izyali-sotrudniki-mvd-abkhazii-1049184968.html
Более 130 аппаратов для майнинга изъяли сотрудники МВД Абхазии
Более 130 аппаратов для майнинга изъяли сотрудники МВД Абхазии
Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен в 2022 году и не раз... 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T15:26+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 131 майнинг-аппарат в Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В селе Баслата Сухумского района было изъято 30 аппаратов, принадлежащих Альберту Каталандзия. Сразу несколько небольших ферм было обнаружено в Дранде. В домах на улице Курченко изъяли три аппарата, принадлежащих Андронику Тепекяну и четыре, принадлежащих Армену Тепекяну. Еще три "машинки" изъяли в доме на улице Победы, их владельцем был Даур Бахтадзе. Еще одна майнинг-ферма была обнаружена в столице. В квартире многоэтажного дома на улице Эшба работало пять аппаратов, принадлежавших Отари Квициния.Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен в 2022 году и не раз продлевался. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года.С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том что, по информации ГТК, с 2016 года по сентябрь 2020-го в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/zasedanie-respublikanskogo-shtaba-po-borbe-s-mayningom-proshlo-v-sukhume-1049174425.html
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абхазия, новости, майнинг в абхазии, мвд абхазии
Более 130 аппаратов для майнинга изъяли сотрудники МВД Абхазии
15:26 23.11.2023 (обновлено: 15:30 23.11.2023)
Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен в 2022 году и не раз продлевался
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли 131 майнинг-аппарат в Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
В частном доме в селе Пакуаш было обнаружено 86 "машинок" для добычи криптовалюты. Ферма принадлежала Химце Читанава.
В селе Баслата Сухумского района было изъято 30 аппаратов, принадлежащих Альберту Каталандзия.
Сразу несколько небольших ферм было обнаружено в Дранде. В домах на улице Курченко изъяли три аппарата, принадлежащих Андронику Тепекяну и четыре, принадлежащих Армену Тепекяну. Еще три "машинки" изъяли в доме на улице Победы, их владельцем был Даур Бахтадзе.
Еще одна майнинг-ферма была обнаружена в столице. В квартире многоэтажного дома на улице Эшба работало пять аппаратов, принадлежавших Отари Квициния.
Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен в 2022 году и не раз продлевался. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года.
С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том что, по информации ГТК, с 2016 года по сентябрь 2020-го в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок".