https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/eduard-butba-proveril-gotovnost-bolnits-vostochnoy-abkhazii-k-zime-1049183670.html

Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме

Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме

Ветхость энергетической инфраструктуры Абхазии приводит к тому, что с наступлением холодов в республике чаще происходят аварийные отключения. 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T14:12+0300

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил готовность центральных больниц Очамчырского, Галского и Ткуарчалского районов к зиме. Об этом сообщает Минздрав Абхазии.Во всех проинспектированных медучреждениях имеются исправные стационарные дизельные генераторы.Кроме того, главврачи держат на контроле вопросы бесперебойного энергообеспечения, готовность автопарка к ухудшению погодных условий, запас лекарственных препаратов и медикаментов на складах.Ранее министр проверил готовность к зиме главного медучреждения Абхазии – Республиканской больницы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/minzdrav-respublikanskaya-bolnitsa-obespechena-avtonomnym-elektrosnabzheniem-1049153089.html

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