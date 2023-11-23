https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/eduard-butba-proveril-gotovnost-bolnits-vostochnoy-abkhazii-k-zime-1049183670.html
Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме
Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме
Ветхость энергетической инфраструктуры Абхазии приводит к тому, что с наступлением холодов в республике чаще происходят аварийные отключения. 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T14:12+0300
2023-11-23T14:12+0300
2023-11-23T14:24+0300
в абхазии
абхазия
здравоохранение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/17/1049183456_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a35ea436897a47a8a224b63a2b778be0.jpg
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил готовность центральных больниц Очамчырского, Галского и Ткуарчалского районов к зиме. Об этом сообщает Минздрав Абхазии.Во всех проинспектированных медучреждениях имеются исправные стационарные дизельные генераторы.Кроме того, главврачи держат на контроле вопросы бесперебойного энергообеспечения, готовность автопарка к ухудшению погодных условий, запас лекарственных препаратов и медикаментов на складах.Ранее министр проверил готовность к зиме главного медучреждения Абхазии – Республиканской больницы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/minzdrav-respublikanskaya-bolnitsa-obespechena-avtonomnym-elektrosnabzheniem-1049153089.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/17/1049183456_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_842bb06ba355d55eef859695b0431c52.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, здравоохранение, новости
абхазия, здравоохранение, новости
Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме
14:12 23.11.2023 (обновлено: 14:24 23.11.2023)
Ветхость энергетической инфраструктуры Абхазии приводит к тому, что с наступлением холодов в республике чаще происходят аварийные отключения.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил готовность центральных больниц Очамчырского, Галского и Ткуарчалского районов к зиме. Об этом сообщает
Минздрав Абхазии.
Во всех проинспектированных медучреждениях имеются исправные стационарные дизельные генераторы.
Кроме того, главврачи держат на контроле вопросы бесперебойного энергообеспечения, готовность автопарка к ухудшению погодных условий, запас лекарственных препаратов и медикаментов на складах.
Ранее министр проверил готовность к зиме главного медучреждения Абхазии – Республиканской больницы.