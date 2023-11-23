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Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме
Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме
Ветхость энергетической инфраструктуры Абхазии приводит к тому, что с наступлением холодов в республике чаще происходят аварийные отключения. 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T14:12+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил готовность центральных больниц Очамчырского, Галского и Ткуарчалского районов к зиме. Об этом сообщает Минздрав Абхазии.Во всех проинспектированных медучреждениях имеются исправные стационарные дизельные генераторы.Кроме того, главврачи держат на контроле вопросы бесперебойного энергообеспечения, готовность автопарка к ухудшению погодных условий, запас лекарственных препаратов и медикаментов на складах.Ранее министр проверил готовность к зиме главного медучреждения Абхазии – Республиканской больницы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/minzdrav-respublikanskaya-bolnitsa-obespechena-avtonomnym-elektrosnabzheniem-1049153089.html
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абхазия, здравоохранение, новости
абхазия, здравоохранение, новости

Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме

14:12 23.11.2023 (обновлено: 14:24 23.11.2023)
© Foto / Минздрав АбхазииЭдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме
Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2023
© Foto / Минздрав Абхазии
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Ветхость энергетической инфраструктуры Абхазии приводит к тому, что с наступлением холодов в республике чаще происходят аварийные отключения.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил готовность центральных больниц Очамчырского, Галского и Ткуарчалского районов к зиме. Об этом сообщает Минздрав Абхазии.
Во всех проинспектированных медучреждениях имеются исправные стационарные дизельные генераторы.
Кроме того, главврачи держат на контроле вопросы бесперебойного энергообеспечения, готовность автопарка к ухудшению погодных условий, запас лекарственных препаратов и медикаментов на складах.
Ранее министр проверил готовность к зиме главного медучреждения Абхазии – Республиканской больницы.
Республиканская больница - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2023
В Абхазии
Минздрав: Республиканская больница обеспечена автономным электроснабжением
21 ноября, 13:12
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