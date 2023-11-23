https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/elektrichestvo-ili-elektorat-abkhazskaya-politicheskaya-dilemma-1049167027.html

Электричество или электорат: абхазская политическая дилемма

Электричество или электорат: абхазская политическая дилемма

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о проблемах энергетической отрасли Абхазии и о причинах, по которым власти сложно ее решить. 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T12:19+0300

2023-11-23T12:19+0300

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Вот и подкрался энергетический коллапс, удивительно, что только сейчас. Народ, привыкший к халяве, которая пустила корни еще в советские времена, а затем разрослась в послевоенный период, должен понимать, что рано или поздно это должно было произойти.SputnikУ рыночной экономики свое лицо, свой нрав. За все придется платить, таковы суровые реалии капитализма. Постоянное упование на Бога и на авось результатов не приносит. Или, вернее, приносит, но отрицательные.Делим на триГоворить про причины кризиса не буду, уж слишком много об этом было сказано. Про то, как безответственно мы отнеслись к своему советскому наследию, тоже писать не стану, не стану даже про майнинг. Нам всем надо затянуть пояса и начать экономить. Самый проверенный способ заставить это делать – научиться учитывать расход электроэнергии и, что самое трудное, взыскивать оплату за свет. Причем не надо, уж простите за жесткое слово, отрываться на законопослушных пенсионерах. Как раз их надо оградить от "прелестей" рыночной экономики соответствующими льготами, насколько это возможно.А вот представителям высших эшелонов власти я бы предложил озаботиться бюджетниками. И вот почему. Срок пребывания в должности президента определен законом в пять лет. Если условно разделить его на три периода, это будет выглядеть следующим образом. На первых порах новому руководителю нужно освоиться на новом месте, разгрести наследие предшественников. Во время второй фазы нужно выстроить комфортную вертикаль власти, вкусить все прелести пребывания в столь высокой должности, трудоустроить родных, близких и соратников и следить за "справедливым" распределением бюджетного пирога. При этом нельзя забывать про завтрашний день, соответственно, надо подумать о некой "подушке безопасности". Далее наступает третий, очень ответственный период. Демократию у нас никто не отменял, и надо начинать задумываться о переизбрании. И вот тут нужно что-то сделать для народа, для того, чтобы у людей вновь появилось желание проголосовать за тебя, подготовить ударную часть своего будущего электората. А где и как лучше всего это сделать? Конечно же, самый большой соблазн – перетянуть на свою сторону чиновничий аппарат, всех работников бюджетной сферы. По самым скромным подсчетам, их у нас около 40% трудоспособного населения. А вместе с семьей и родными, это уже ударное количество избирателей.Сплошные рискиИменно поэтому мы слышим о сокращении штатов только в ходе предвыборной программы кандидатов. Ни один вменяемый политик, добравшийся до Олимпа, не пойдет на такую рискованную затею, ведь с большой долей вероятности, все уволенные пополнят ряды оппозиции. С бюджетниками и работать проще – они не ходят на оппозиционные митинги и собрания, так как получают жалование из бюджета. И вот тут наступает момент истины. Выплачивать достойную заработную плату, соответствующую дороговизне жизни, наше неокрепшее государство не в состоянии просто потому, что нет у нас такой экономики, нет нефти и газа, золота и платины. На одном туризме сложно сформировать такой бюджет, чтобы оклады хотя бы приблизились к реальному прожиточному минимуму. Но заставить платить за электроэнергию по счетчику нужно всех без исключения, в том числе и свой будущий электорат. Урезать их и без того скудные оклады для оплаты счетов за свет выглядит очень рискованным предприятием – можно потерять симпатии и, как следствие, недосчитаться бюллетеней в избирательных урнах.Начать с себяПолучается, что мы зашли в тупик. И энергетику надо спасать, и научиться платить по счетам, и компенсировать бюджетникам расходы, чтобы не растерять электорат.Видимо, нужно принимать какие-то экстраординарные решения. Революционные. Для начала власти нужно своим личным примером показать приверженность к скромному образу жизни. К примеру, вдвое, а то и втрое сократить парк служебных машин, урезать командировочные и представительские расходы. Это так, навскидку, первое, что пришло в голову.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/ozgan-chtoby-vyvesti-energosistemu-iz-krizisa-neobkhodim-obosnovannyy-tarif-1049101913.html

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