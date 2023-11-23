https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/novaya-sporploschadka-poyavitsya-v-galskoy-shkole-2-1049189021.html
Новая спортплощадка появится в галской школе №2
Новая спортплощадка появится в галской школе №2
В средней школе №2 учится более 670 детей, поделенных на 70 классов. 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T20:05+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. В галской средней школе №2 появится современная спортивная площадка, сообщает "ГалМедиа"."В нашей школе учится 670-680 учащихся, это 70 классов. В нашей школе имеется самый большой спортивный зал, но, помимо уроков физкультуры, на базе нашего спортзала проводятся другие мероприятия, посвященные спорту – это борцовские состязания и турниры как районного, так и республиканского уровня, по баскетболу, волейболу и другим видам спорта", – рассказал он. Квеквескири добавил, что с идеей строительства площадки он обратился в Кабинет министров и Парламент страны. По итогу на объект было выделено шесть миллионов рублей. Работы начались в сентябре. Территория уже расчищена, старые строения снесены, проведены ливневые стоки, снято старое покрытие и грунт. Сейчас идет заливка бетона. По словам Ахры Квеквескири, площадкой будут пользоваться не только ученики, но и все жители района. Если погодные условия позволят, в следующем месяце работы завершатся. Первым матчем на новой площадке станет матч по мини-футболу между учителями и школьниками.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/pogranupravlenie-fsb-podarilo-galskoy-shkole-laboratornyy-kompleks-po-biologii-1048968580.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/bzana-stanet-uchastnitsey-apsny-superligi--v-2024-godu-1049169518.html
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гал, абхазия, новости, школы, спорт
гал, абхазия, новости, школы, спорт
Новая спортплощадка появится в галской школе №2
20:05 23.11.2023 (обновлено: 20:13 23.11.2023)
В средней школе №2 учится более 670 детей, поделенных на 70 классов.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik
. В галской средней школе №2 появится современная спортивная площадка, сообщает
"ГалМедиа".
По словам директора школы Ахры Квеквескири, в учреждении есть большой спортивный зал, но он сильно перегружен, так как используется для проведения не только школьных мероприятий.
"В нашей школе учится 670-680 учащихся, это 70 классов. В нашей школе имеется самый большой спортивный зал, но, помимо уроков физкультуры, на базе нашего спортзала проводятся другие мероприятия, посвященные спорту – это борцовские состязания и турниры как районного, так и республиканского уровня, по баскетболу, волейболу и другим видам спорта", – рассказал он.
Квеквескири добавил, что с идеей строительства площадки он обратился в Кабинет министров и Парламент страны. По итогу на объект было выделено шесть миллионов рублей.
Работы начались в сентябре. Территория уже расчищена, старые строения снесены, проведены ливневые стоки, снято старое покрытие и грунт. Сейчас идет заливка бетона.
По словам Ахры Квеквескири, площадкой будут пользоваться не только ученики, но и все жители района. Если погодные условия позволят, в следующем месяце работы завершатся. Первым матчем на новой площадке станет матч по мини-футболу между учителями и школьниками.