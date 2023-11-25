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Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл

Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл

В четверг, 23 ноября, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что палестинцы смогли одержать победу над Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа. 25.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-25T19:00+0300

2023-11-25T19:00+0300

2023-11-25T19:00+0300

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Как многие восточные деятели, которые направо и налево побеждают врагов и табунами отправляют их в ад, он обрисовал нынешнюю ситуацию по-театральному цветисто: "Сионисты вначале объявили, что хотят оккупировать Газу и уничтожить Сопротивление, но они не добились ничего из этих целей, — заявил Раиси. — Если мы захотим проанализировать произошедшее за 40 дней, <...> мы должны сказать, что враг понес унизительное поражение, а палестинский народ и Сопротивление завоевали великую победу". Хотя это заявление вызывает лишь пожимание плечами на фоне отсутствия в последнее время любых ощутимых побед ХАМАС в Газе, не говоря уже о "великих", Раиси прав, притом что имел он в виду совершенно другое, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Да, Израиль сровнял с землей добрую часть Газы, другую столь же добрую (или не очень) часть занял, каждый день из пресс-службы ЦАХАЛ, как из дырявого мешка, сыплются рапорты об очередных взорванных десятках километрах подземных туннелей, сотнях захваченных штаб-квартирах, штаб-апартаментах и штаб-таунхаусах, тысячах уничтоженных боевиков и десятках нейтрализованных лидеров ХАМАС. Буквально вчера представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус похвастался, что они "вывели из строя примерно от 11 до 12 из 12 батальонов ХАМАС в северной части сектора". Конкретных доказательств, правда, он не привел.Тем не менее, несмотря на каждодневные потери солдат и техники, израильская армия постепенно занимает территорию. Чисто военные и экономические мощности ЦАХАЛ и ХАМАС несравнимы: это означает, что рано или поздно — через месяц, через год или через пять — Израиль вполне может полностью оккупировать Газу. Собственно, это и было озвучено в свое время в качестве одной из целей операции премьером Израиля Нетаньяху.Но проблема для Израиля заключается в том, что этих целей добиться невозможно, не уничтожив физически всех палестинцев и заодно весь арабо-исламский мир, а значит, победа Израиля недостижима в принципе.Для осознания этого нужно понять, что ХАМАС, как и любые подобного рода образования с драматичными названиями, — это не юрлица, которые можно закрыть, или стройные ряды армий, которые можно разбомбить. ХАМАС — это движение с простой идеологией, заключающейся в освобождении Палестины и ликвидации Израиля (как минимум в его нынешнем виде, то есть как страны, немалая часть которой состоит из оккупированных палестинских территорий).И цель эта вневременная, то есть у нее нет дедлайнов и красных дат календаря. ХАМАС нечувствителен к потерям и может позволить себе проиграть любое количество конкретных битв, включая битву за Газу. Каждый "правоверный хамасовец" спокойно живет с мыслью о том, что победы он лично может не увидеть, а увидят ее следующие поколения бойцов. И это его устраивает.Ставка Израиля на беспощадную месть и ковровые бомбардировки по факту привлекли в ряды ХАМАС (или того, что будет после него) минимум полмиллиона мужчин военноспособного возраста, у каждого из которых есть к Израилю личные счеты. Позиция израильских "ястребов", которые открыто заявили, что воюют с "животными" и готовы применить по двум миллионам жителей сектора Газа ядерное оружие, сцементировала антиизраильские настроения в арабо-исламском мире и подтвердила их самые худшие опасения, из-за чего недостатка добровольцев для священной борьбы с Израилем не предвидится.Даже если Израиль уничтожит всех нынешних руководителей ХАМАС, что затруднительно, если вообще возможно, то на их место придут новые лидеры. А идея "предотвратить руководство ХАМАС сектором Газа" даже чисто теоретически возможна только в случае вечной военной оккупации сектора Израилем, что невозможно в силу практически полного консенсуса в мировом сообществе по единственно возможному решению данного конфликта — созданию отдельного независимого Палестинского государства.Лидеры ХАМАС неоднократно заявляли, что одна из промежуточных целей их борьбы — это международная изоляция Израиля. И получается так, что в случае игнорирования международного права и давления международного сообщества Израиль гарантированно окажется в "ящике позора", то есть Израиль проиграл. Если же Израиль выведет войска и будет создано Палестинское государство — Израиль проиграл вдвойне.Но даже если отбросить все военно-политические аспекты, международные эксперты сходятся в одном: Израиль как страну и как общество в любом случае ждут кардинальные перемены, то есть можно считать, что "старый" Израиль уже по факту перестал существовать.А что это, если не победа ХАМАС?Руководство России принимает самое активное участие в реализации давно назревшей необходимости создания Палестинского государства. Это не имеет никакого отношения к целям и методам ХАМАС, оценку которым ясно и недвусмысленно дала Россия. Это еще один шаг к строительству нового, более справедливого мира, где для того, чтобы тебя наконец услышали, не нужно отрезать головы женщинам и младенцам, а чтобы обеспечить своей стране безопасность — не нужно убивать десятки тысяч мирных людей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/politolog-o-palestino-izrailskom-konflikte-okno-vozmozhnostey-skhlopyvaetsya-1049191884.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/vstupilo-v-silu-peremirie-mezhdu-izrailskoy-armiey-i-khamas-1049191267.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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палестина, израиль, колумнисты, политика, в мире