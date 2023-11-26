https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/bolee-50-ukrainskikh-dronov-byli-sbity-za-sutki-1049229851.html

Более 50 украинских дронов были сбиты за сутки

Более 50 украинских дронов были сбиты за сутки

Всего с начала военной спецоперации на Украине российские войска уничтожили 9236 украинскх беспилотных летательных аппаратов. 26.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-26T16:08+0300

2023-11-26T16:08+0300

2023-11-26T16:08+0300

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 53 украинских беспилотника в небе над ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областями.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128 районах.Ведомство также сообщает о том, что на Купянском направлении за сутки бойцы "Западной" группировки войск отразили четыре атаки, нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два пикапа, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Краснолиманском направлении аз сутки Киев потерял до 60 солдат и два автомобиля, на Донецком направлении было отражено три атаки и нанесено поражение живой силе и технике 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, там за сутки было уничтожено до 200 украинских военных, танк, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab", две гаубицы "Акация", орудие "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М119.На Южно-Донецком направлении бойцы группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ, поражены до 80 украинских военных и два автомобиля.На Запорожском направлении за сутки было уничтожено до 35 солдат ВСУ, танк и два автомобиля, на Херсонском направлении - до 55 бойцов противника, четыре автомобиля, радиолокационная станция, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/voennye-presekli-ataku-bespilotnikov-vsu-na-chetyre-rossiyskikh-regiona-1049227334.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/vsu-za-sutki-poteryali-do-290-voennosluzhaschikh-na-donetskom-napravlenii-1049217847.html

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