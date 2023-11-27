https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/rossiyskie-voyska-sbili-dve-ukrainskie-rakety-s-200-nad-azovskim-morem-1049239870.html
Российские войска сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Российские войска сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Также за сутки средства ПВО России уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T20:01+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили две украинские ракеты над Азовским морем, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 107-ми районах. Сообщается также, что на Купянском направлении подразделения Западной" группировки войск за сутки отразили три атаки противника, ВСУ потеряли до 30 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады в районе Белогоровки. На этом направлении Киев потерял до 280 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 110 солдат и две боевые машины пехоты, на Южно-Донецком направлении также за сутки было уничтожено до 110 военнослужащих противника, три автомобиля, гаубица "Мста-Б".На Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ, уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, на Херсонском направлении - до 35 солдат ВСУ, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/bolee-50-ukrainskikh-dronov-byli-sbity-za-sutki-1049229851.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Также за сутки средства ПВО России уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили две украинские ракеты над Азовским морем, сообщает
Министерство обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 107-ми районах.
Сообщается также, что на Купянском направлении подразделения Западной" группировки войск за сутки отразили три атаки противника, ВСУ потеряли до 30 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады в районе Белогоровки. На этом направлении Киев потерял до 280 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 110 солдат и две боевые машины пехоты, на Южно-Донецком направлении также за сутки было уничтожено до 110 военнослужащих противника, три автомобиля, гаубица "Мста-Б".
На Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ, уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, на Херсонском направлении - до 35 солдат ВСУ, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".