https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/frantsiya-predlagaet-vcherashniy-den-zachem-uzbekistanu-i-kazakhstanu-rafale-1049241844.html

Франция предлагает вчерашний день: зачем Узбекистану и Казахстану Rafale

Франция предлагает вчерашний день: зачем Узбекистану и Казахстану Rafale

Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation несколько месяцев активно изучает возможности поставок истребителей Rafale Узбекистану и Казахстану. 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T09:40+0300

2023-11-28T09:40+0300

2023-11-28T10:04+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательЗдесь нет противоречия с заявленной "энергетической" целью недавнего визита французского президента Эммануэля Макрона в Астану и Ташкент. После утраты африканских источников Франция остро заинтересована в поставках центральноазиатского урана. Казахстан и Узбекистан выбраны неслучайно. Стремление Парижа предложить по бартеру свои истребители-бомбардировщики Rafale (которые ранее удалось продать ограниченными партиями Индии, Катару, Египту, Греции) вполне органично вписывается в стратегию повышения энергетической безопасности страны. Цена одного самолета Rafale, по разным данным, - от $85 млн до $124 млн и даже $218 млн (для Индии). Подержанные стоят дешевле.По данным Всемирной ядерной ассоциации, Узбекистан обладает 2% мировых запасов. Добыча урановой руды в Узбекистане быстро растет, целевой показатель на 2030 год – 7100 тонн. Ташкент намерен расширить партнерство с французской урановой компанией Orano.Французская экономическая газета La Tribune сообщила, что Узбекистан может купить до 24 истребителей Rafale. Вероятную сделку с Казахстаном газета назвала "более отдаленной перспективой", поскольку "географическая и даже политическая близость Астаны и Москвы не благоприятствует двойному источнику поставок с западным производителем самолетов". Минобороны РК опровергло информацию о поставках в Казахстан французских истребителей. Однако, турецкие беспилотники в Казахстан добрались: в мае 2022 года в Анкаре был подписан меморандум о сотрудничестве, где обозначены планы по запуску в Казахстане линии сборки и техобслуживания турецких ударных беспилотников Anka."Троянский конь" МакронаВыгоды и преимущества приобретения французских истребителей странами Центральной Азии не очевидны. Многоцелевой Rafale – разработка 1986 года, однако совершенствование машины затянулось на два десятилетия. Истребитель-бомбардировщик принят на вооружение французской армии только в 2006 году. Основные характеристики модернизированной версии Rafale позволяют сравнивать его с российскими истребителями Су-30СМ и Су-35С поколения 4++.Двухдвигательный Rafale интересен конструктивными элементами из углепластика, кевлара и других композитов – до 20% площади поверхности и 25% массы. Максимальная скорость – 1900 км/час. Практический потолок – 15240 метров. Ударные задачи Rafale способен решать на удалении от базы в 1760 км, боевой радиус в роли истребителя-перехватчика – 1090 км. Полезная нагрузка – около 9 тонн. Дальность обнаружения и поражения целей бортовым комплексом вооружения – до 150 км (КР Storm Shadow – более 250 км). Ракетное оружие: "воздух-воздух" – AIM-9, AIM-132, AIM-120, MICA, "Мажик" II, MBDA Meteor; "воздух-поверхность" – "Апач", AM.39, AASM, Storm Shadow.История продаж "гадкого утенка" неоднозначна. Французский истребитель впервые победил в индийском тендере 2012 года, однако за первые 36 машин Париж заломил цену в 7,87 млрд евро, то есть по 218,6 млн евро за один Rafale. На этом фоне интерес Нью-Дели к ВТС с Парижем заметно угас. Индия заказала и получила 36 истребителей Rafale, хотя изначально рассматривалась партия в 126 машин.Аналогичным образом, Катар обсуждал поставку 72 французских истребителей, но подписал контракт на 24. Египет заказал такое же количество Rafale. Греция рассчитывает получить 18 машин. Для сравнения: ВВС Индии располагают 270 истребителями Су-30 МКИ российского и совместного производства.Сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях применения противником активных и пассивных помех, при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления. Скорость – до 2350 км/час (быстрее "француза" на 450 км/час). Практический потолок – 19000 метров (летает выше на 4000 м). Боевой радиус – 1500 км, боевая нагрузка – до 8 тонн (близки). Комплекс вооружения позволяет обнаруживать и уничтожать противника на удалении до 400 км – абсолютное превосходство русского оружия. Которое весьма тревожит США и НАТО – в Сирии и на украинском ТВД.Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования, и является переходным к авиационным комплексам пятого поколения. Скорость – до 2700 км/час (быстрее "француза" на 800 км/час). Практический потолок – 18000 метров (летает выше на 3000 м). Боевой радиус – 1500 км, боевая нагрузка – до 8 тонн. Бортовые РЛС и комплекс вооружения позволяют обнаруживать, сопровождать до 34 воздушных целей и уничтожать их на удалении до 400 км. Невероятное боевое могущество. Что касается цены этого шедевра российского ОПК, то первым зарубежным заказчиком Су-35С стал Китай, который приобрел 24 истребителя за 2,5 млрд долларов – 104 млн долларов за единицу. Rafale нервно курит в стороне, уступая практически по всем параметрам.А если Западу не понравится внешнеполитический курс партнера по ВТС, предсказуемо последуют санкции, прекращение поставок боезапаса, отключение сервиса и спутниковой навигации Rafale. "Троянский конь" Макрона требует политической дальновидности и особой государственной мудрости.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, нато, казахстан, узбекистан