https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/podgotovka-k-preniyam-sud-zavershil-sledstvie-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049253654.html

Подготовка к прениям: суд завершил следствие по делу о тройном убийстве в Сухуме

Подготовка к прениям: суд завершил следствие по делу о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 28... 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T20:10+0300

2023-11-28T20:10+0300

2023-11-28T20:33+0300

абхазия

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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верховный суд абхазии

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikОглашение показанийНа предыдущем заседании начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба просил об оглашении протоколов допросов свидетелей Дианы Узун-оглы и Ахры Джопуа, которые были допрошены в ходе предварительного следствия.По информации Генпрокуратуры и суда, Узун-оглы находится в России, а Джопуа объявлен в розыск, находится за пределами Абхазии. Суд 23 ноября в удовлетворении этих ходатайств отказал, объяснив тем, что нет официальных документов, указывающих о местах нахождения указанных свидетелей.В начале судебного заседания 28 ноября секретарь сообщила, что суд предпринял меры по уведомлению свидетелей о дне заседания, и были предприняты попытки определить их местонахождение, были направлены повестки по месту их жительства и даны поручения органам МВД.Амичба добавил, что Генпрокуратурой был направлен запрос на имя начальника Уголовного розыска в отношении Ахры Джопуа. По информации правоохранительных органов, Джопуа находится в республиканском розыске по обвинению в незаконном хранении оружия и проживает в России.По ходатайству Генпрокуратуры и разрешению суда были оглашены показания Ахры Джопуа. В отношении Узун судом было решено предпринять дополнительные попытки для установления ее местонахождения.Свидетель Джопуа - двоюродный брат братьев Ахалая. Он рассказал, что 22 ноября 2019 года примерно с 11:00 до 12:00 находился в кафе "Аппетит" в Сухуме, где был в том числе Дато Ахалая. По словам Джопуа, вскоре Ахалая сообщил, что у него заболел ребенок и уехал домой.Ахра Джопуа, как он утверждает, также отправился домой и лег спать. Через некоторое время ему сообщили, что в городе произошло убийство. О том, кто был убит, Джопуа узнал, когда приехал в больницу, куда доставили убитых.Противоречия16 мая по инициативе стороны защиты был вызван свидетель защиты Игорь Ловчев, знакомый обвиняемого Эрика Чкадуа.Свидетель рассказал, что видел обвиняемого в день убийства – 22 ноября 2019 года во дворе дома родителей. По его словам, он перекинулся словами с Чкадуа об охоте, собаках и затем "он поднялся к себе домой, а я пошел к морю". Спустя час во дворе не было ни Чкадуа, ни машины его отца. События проходили в промежутке с 13:00 до 14:00.Адвокат потерпевших Инга Габилая заявила, что ей был отправлен запрос мобильному оператору свидетеля, который установил, что 22 ноября 2019 года с 13:00 до 14:00 находился не в районе Учхоза, как он утверждает, а в районе центрального рынка.Адвокат Марина Тания считает, что невозможно определять местонахождение свидетеля лишь по сигналу мобильной связи, так как номером мог пользоваться любой другой человек. С ней согласились другие адвокаты стороны защиты и подсудимые.Продление срокаГенпрокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей подсудимых на три месяца – до 28 февраля 2024 года. Ходатайство судом было удовлетворено.На этом судебное следствие по делу о тройном убийстве подошло к концу, был объявлен перерыв на подготовку к прениям сторон. Очередное заседание назначено на 21 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/novye-khodataystva-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1049187197.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231024/nedopustimoe-dokazatelstvo-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1048781240.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/dopros-svidetelya-zaschity-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1045839267.html

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