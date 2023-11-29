https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/ne-sluga-narodu-krovavyy-balagan-zelenskogo-1049267063.html

Не слуга народу: кровавый балаган Зеленского

Не слуга народу: кровавый балаган Зеленского

Алексей Ломия, Sputnik 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T19:15+0300

2023-11-29T19:15+0300

2023-11-29T19:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

колумнисты

россия

украина

владимир зеленский

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/05/1037952106_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_d7855b11fb5b2ed4ee117db019a67207.jpg

Алексей Ломия, SputnikТак уж получилось, что тема СВО в информационном поле для меня на первом месте. Тому много причин, и послевоенный синдром тоже. Таким, как я, очень долго надо "размагничиваться" от войны. Для этого необходимы время и квалифицированная помощь специалистов-психологов, понимание ситуации и желание увидеть истинно многополярный мир.Лицедей на содержанииПоведение предводителя Украины, естественно, привлекало мое внимание. Я, как человек, который прошел рядом со своим народом в самые лихие годы, четко понимаю, как важно, чтобы в такой архисложный период в авангарде борьбы был настоящий лидер. Нам в те времена повезло. У нас был несгибаемый Владислав. А что с Украиной? Когда этот актер среднего пошиба, комик, вдруг стал президентом "незалежной", я для себя решил, что, скорее всего, он простая марионетка какой-то группы олигархов.Но события, которые произошли после 24 февраля 2022 года, изменили мое мнение. Это вовсе не означает, что я был приятно удивлен. Отнюдь. Оказалось даже хуже, чем я предполагал.Если отследить СВО по хронологии, можно убедиться в том, что Владимир Зеленский –ставленник Запада, а точнее – англосаксов. Уже с первых часов конфликта он явно ориентировался не на сложившиеся обстоятельства, не на мнение своего народа. Его взоры были пристально обращены к той реакции, которая исходила из-за кордона. Даже из бункера он выходил только после гарантий европейских хозяев.С чужого голосаСобытия разворачивались не совсем так, как было запланировано Генеральным штабом ВС России. Стремительного захвата всех ключевых городов и столицы Украины Киева добиться не удалось. Почему так произошло, станет ясно потом, но у Зеленского был шанс остановить кровопролитие. Руководство России пошло на мирные переговоры еще в марте 2022 года в Стамбуле. И даже условия прекращения боевых действий были такие, которые не удовлетворяли всем требованиям России. Но желание остановить бойню, разрушения и жертвы было решающим. Вроде и Украину должны были устроить результаты переговоров, но вместо того, чтобы их утвердить, Зеленский вдруг пошел на срыв и даже сам себе запретил дальнейшие переговоры с Путиным. Неожиданные вояжи Бориса Джонсона сразу после Стамбула, и последовавшая за этим непримиримая позиция Киева наводили на мысль, что президенту Украины дают некие приказы, которые он обязан выполнять. И можно было бы отнести это к конспирологии, если бы совсем недавно не разразился откровениями правая рука Зеленского – руководитель президентской партии "Слуги народа" – Давид Арахамия. Теперь все предельно понятно. Он признал, что именно Борис Джонсон дал указание "воевать до последнего украинца". Тот, кого народ Украины считает своим президентом, полностью контролируется англосаксами.Люди как реквизитИ все последующие за стамбульскими переговорами события в этом неоднократно убеждали. Сколько пало бойцов ВСУ из-за нелогичной, оторванной от действительности позиции администрации президента Украины, не сосчитать. Это и Мариуполь, это и "фортеця" Бахмут. Количество погибших в приазовской резне, в этом абсурдном контрнаступе исчисляется десятками тысяч. Зеленского это мало волнует. Его главными приоритетами являются самопиар и желание угодить своим хозяевам. Более того, Залужный, явный любимец у ВСУ и простого народа, представляет большую угрозу как претендент на выборах президента Украины. И Зеленский это хорошо понимает. Неспроста он спустил с поводка на главкома своих ручных псов из массмедиа и в Раде.Уже фиаско, но еще не финалНарод Украины расплачивается за свой выбор дорогой ценой. Сотни тысяч погибших бойцов, еще больше искалеченных и инвалидов, исход трудоспособного населения из страны, разгромленная экономика, эти весьма нерадужные перспективы могут стать причиной потери государственности как таковой. Вот что происходит, когда выбираешь в президенты страны неизвестного, наркозависимого, безответственного политика, обуреваемого собственными амбициями и полностью ведомого циничными англосаксонскими хозяевами.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/vashington-pristupil-k-unichtozheniyu-zelenskogo-1048886342.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/v-rade-zayavili-chto-velikobritaniya-otgovorila-ukrainu-zavershit-konflikt-v-2022-godu-1049215403.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/soveschanie-v-formate-ramshtayn-donory-ukrainy-napugany-i-razobscheny-1049190830.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

колумнисты, россия, украина, владимир зеленский, в мире, политика