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Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в ДНР
Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в ДНР
Подразделения группировок российских войск продолжают выполнять задачи командования в рамках специальной военной операции. 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T17:55+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Российские войска поразили два украинских командных пункта в районе Красноармейска и Новоселовки в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Также за сутки были уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, живая сила и техника в 118 районах. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили девять украинских дронов.Ведомство также сообщает, что за сутки на Купянском направлении были отражены две атаки ВСУ, потери противника составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.На Донецком направлении российские войска за сутки отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады. Киев потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37На Южно-Донецком направлении российские войска поразили до ста украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Запорожском направлении отразили три штурмовые атаки, уничтожив до 30 бойцов ВСУ и три автомобиля. На Херсонском направлении российские войска поразили до 55 солдат ВСУ и два автомобиля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/ne-sluga-narodu-krovavyy-balagan-zelenskogo-1049267063.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в ДНР
17:55 30.11.2023 (обновлено: 18:26 30.11.2023)
Подразделения группировок российских войск продолжают выполнять задачи командования в рамках специальной военной операции.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik.
Российские войска поразили два украинских командных пункта в районе Красноармейска и Новоселовки в ДНР, сообщает
Министерство обороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой Народной Республики," – говорится в сообщении.
Также за сутки были уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, живая сила и техника в 118 районах.
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили девять украинских дронов.
Ведомство также сообщает, что за сутки на Купянском направлении были отражены две атаки ВСУ, потери противника составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Донецком направлении российские войска за сутки отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады. Киев потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37
На Южно-Донецком направлении российские войска поразили до ста украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Запорожском направлении отразили три штурмовые атаки, уничтожив до 30 бойцов ВСУ и три автомобиля.
На Херсонском направлении российские войска поразили до 55 солдат ВСУ и два автомобиля.