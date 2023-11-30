https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dva-komandnykh-punkta-vsu-v-dnr-1049286254.html

Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в ДНР

Подразделения группировок российских войск продолжают выполнять задачи командования в рамках специальной военной операции. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T17:55+0300

2023-11-30T17:55+0300

2023-11-30T18:26+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/14/1049140844_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_af15366943225850a05f9b164c6b9c5d.jpg

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Российские войска поразили два украинских командных пункта в районе Красноармейска и Новоселовки в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Также за сутки были уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, живая сила и техника в 118 районах. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили девять украинских дронов.Ведомство также сообщает, что за сутки на Купянском направлении были отражены две атаки ВСУ, потери противника составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.На Донецком направлении российские войска за сутки отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады. Киев потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37На Южно-Донецком направлении российские войска поразили до ста украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Запорожском направлении отразили три штурмовые атаки, уничтожив до 30 бойцов ВСУ и три автомобиля. На Херсонском направлении российские войска поразили до 55 солдат ВСУ и два автомобиля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/ne-sluga-narodu-krovavyy-balagan-zelenskogo-1049267063.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/rossiyskie-voyska-osvobodili-artemovskoe-v-dnr-1049273758.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф