Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dva-komandnykh-punkta-vsu-v-dnr-1049286254.html
Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в ДНР
Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в ДНР
Подразделения группировок российских войск продолжают выполнять задачи командования в рамках специальной военной операции. 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T17:55+0300
2023-11-30T18:26+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/14/1049140844_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_af15366943225850a05f9b164c6b9c5d.jpg
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Российские войска поразили два украинских командных пункта в районе Красноармейска и Новоселовки в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Также за сутки были уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, живая сила и техника в 118 районах. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили девять украинских дронов.Ведомство также сообщает, что за сутки на Купянском направлении были отражены две атаки ВСУ, потери противника составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.На Донецком направлении российские войска за сутки отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады. Киев потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37На Южно-Донецком направлении российские войска поразили до ста украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Запорожском направлении отразили три штурмовые атаки, уничтожив до 30 бойцов ВСУ и три автомобиля. На Херсонском направлении российские войска поразили до 55 солдат ВСУ и два автомобиля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/ne-sluga-narodu-krovavyy-balagan-zelenskogo-1049267063.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/rossiyskie-voyska-osvobodili-artemovskoe-v-dnr-1049273758.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/14/1049140844_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_ce3a9d80b4f2392bd37e2da9bbb9f00b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в ДНР

17:55 30.11.2023 (обновлено: 18:26 30.11.2023)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Подразделения группировок российских войск продолжают выполнять задачи командования в рамках специальной военной операции.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Российские войска поразили два украинских командных пункта в районе Красноармейска и Новоселовки в ДНР, сообщает Министерство обороны России.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой Народной Республики," – говорится в сообщении.

Также за сутки были уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, живая сила и техника в 118 районах.
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили девять украинских дронов.
Ведомство также сообщает, что за сутки на Купянском направлении были отражены две атаки ВСУ, потери противника составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Не слуга народу: кровавый балаган Зеленского
Вчера, 19:15
На Донецком направлении российские войска за сутки отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады. Киев потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37
На Южно-Донецком направлении российские войска поразили до ста украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Запорожском направлении отразили три штурмовые атаки, уничтожив до 30 бойцов ВСУ и три автомобиля.
На Херсонском направлении российские войска поразили до 55 солдат ВСУ и два автомобиля.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска освободили Артемовское в ДНР
Вчера, 17:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0