https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/rossiya-nanesla-27-vysokotochnykh-udarov-po-infrastrukture-vsu-za-nedelyu-1049303802.html

Россия нанесла 27 высокоточных ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

Россия нанесла 27 высокоточных ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

Все назначенные объекты украинской военной инфраструктуры были поражены. 02.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-02T17:04+0300

2023-12-02T17:04+0300

2023-12-02T17:04+0300

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. За неделю российские войска нанесли 27 высокоточных групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, сообщает Министерство обороны России. За этот период на Купянском направлении бойцы "Западной" группировки войск отразили 18 атак, поразив более 315 солдат противника, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.На Краснолиманском направлении за семь дней было отражено 13 атак, уничтожено более 950 солдат ВСУ, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.На Донецком направлении за неделю был освобожден населенный пункт Артемовское в ДНР, отражено 17 атак противника, нанесено поражение украинской военной силе и технике в районе Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки. На этом направлении Киев потерял более 1680 человек, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.На Южно-Донецком за неделю были отражены три атаки, нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери противника составили свыше 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. На Запорожском направлении российские войска активно оборонялись, отразили 14 атак ВСУ, нанесли огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Киев потерял до 315 солдат, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. На Херсонском направлении украинские войска предпринимали попытки высадиться на островах и на левом берегу Днепра. За неделю российские войска поразили до 450 солдат ВСУ, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей, уничтожили две дивесионно-разведывательные группы противника, захватили в плен 14 украинских солдат.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России за неделю уничтожены топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродоме Миргород, шесть радиолокационных станций П-18. Средства ПВО России за неделю сбили восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, уничтожили 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, 188 беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/vsu-za-polgoda-kontrnastupleniya-poteryali-svyshe-125-tysyach-chelovek-1049296205.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/ukrainskiy-bezekipazhnyy-kater-unichtozhili-v-chernom-more-1049292279.html

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