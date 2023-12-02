https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/vozobnovilas-evakuatsiya-rossiyan-iz-sektora-gaza-1049306669.html
Возобновилась эвакуация россиян из сектора Газа
Возобновилась эвакуация россиян из сектора Газа
Вывозом российских соотечественников, живших в секторе Газа, из Египта в Москву занимаются сотрудники МЧС России совместно с российскими дипломатами. 02.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-02T19:21+0300
2023-12-02T19:21+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В субботу, 2 декабря, возобновилась работа по эвакуации семей россиян из сектора Газа. Об этом сообщает представительство России при Палестинской национальной администрации."Вывоз граждан осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП "Рафах", - говорится в публикации.Также сообщается, что среди погибших за прошедшие сутки числится гражданин России Маджед Хассуна, но эта информация пока не подтверждена. Хассуна не числится в списках на эвакуацию, его родственники не обращались за помощью в представительство. Израиль и ХАМАС достигли договоренности о перемирии 22 ноября - стороны согласились прекратить боевые действия на четыре дня для обмена заложниками. Перемирие начало действовать 24 ноября и дважды продлевалось - на два дня и на день.Жители сектора Газа покидают анклав через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Обладателей российских паспортов размещают в оперштабе МЧС России в Каире, там их обеспечивают едой и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь.Ранее, 25 ноября МИД России сообщал, что в Москву из Газы уже вывезли 762 из примерно 950 соотечественников, обратившихся за помощью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/dvizhenie-khamas-otpustilo-zalozhnika-rossiyanina-1049231154.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/nevazhno-kak-zakonchitsya-voyna-v-gaze-izrail-uzhe-proigral-1049218160.html
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россия, сектор газа, новости
россия, сектор газа, новости
Возобновилась эвакуация россиян из сектора Газа
Вывозом российских соотечественников, живших в секторе Газа, из Египта в Москву занимаются сотрудники МЧС России совместно с российскими дипломатами.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik.
В субботу, 2 декабря, возобновилась работа по эвакуации семей россиян из сектора Газа. Об этом сообщает
представительство России при Палестинской национальной администрации.
Вывоз соотечественников проходит на фоне вновь начавшихся боевых действий - по сообщению Минздрава Палестины, за последние сутки от обстрелов погибли более 200 человек.
"Вывоз граждан осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП "Рафах", - говорится в публикации.
"
Также сообщается, что среди погибших за прошедшие сутки числится гражданин России Маджед Хассуна, но эта информация пока не подтверждена. Хассуна не числится в списках на эвакуацию, его родственники не обращались за помощью в представительство.
Израиль и ХАМАС достигли договоренности о перемирии 22 ноября - стороны согласились прекратить боевые действия на четыре дня для обмена заложниками. Перемирие начало действовать 24 ноября и дважды продлевалось - на два дня и на день.
Жители сектора Газа покидают анклав через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Обладателей российских паспортов размещают в оперштабе МЧС России в Каире, там их обеспечивают едой и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Ранее, 25 ноября МИД России сообщал, что в Москву из Газы уже вывезли 762 из примерно 950 соотечественников, обратившихся за помощью.