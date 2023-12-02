https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/vozobnovilas-evakuatsiya-rossiyan-iz-sektora-gaza-1049306669.html

Возобновилась эвакуация россиян из сектора Газа

Возобновилась эвакуация россиян из сектора Газа

Вывозом российских соотечественников, живших в секторе Газа, из Египта в Москву занимаются сотрудники МЧС России совместно с российскими дипломатами. 02.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-02T19:21+0300

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В субботу, 2 декабря, возобновилась работа по эвакуации семей россиян из сектора Газа. Об этом сообщает представительство России при Палестинской национальной администрации."Вывоз граждан осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП "Рафах", - говорится в публикации.Также сообщается, что среди погибших за прошедшие сутки числится гражданин России Маджед Хассуна, но эта информация пока не подтверждена. Хассуна не числится в списках на эвакуацию, его родственники не обращались за помощью в представительство. Израиль и ХАМАС достигли договоренности о перемирии 22 ноября - стороны согласились прекратить боевые действия на четыре дня для обмена заложниками. Перемирие начало действовать 24 ноября и дважды продлевалось - на два дня и на день.Жители сектора Газа покидают анклав через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Обладателей российских паспортов размещают в оперштабе МЧС России в Каире, там их обеспечивают едой и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь.Ранее, 25 ноября МИД России сообщал, что в Москву из Газы уже вывезли 762 из примерно 950 соотечественников, обратившихся за помощью.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/nevazhno-kak-zakonchitsya-voyna-v-gaze-izrail-uzhe-proigral-1049218160.html

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