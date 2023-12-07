https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/shtorm-bettina-polza-i-vred-1049358341.html

Шторм "Беттина": польза и вред

Шторм "Беттина": польза и вред

"Шторм века", как его нарекли, прошелся по Черному морю и оставил неизгладимый след. Как во внешнем виде побережья, так и в нашей памяти, пишет колумнист... 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T19:50+0300

2023-12-07T19:50+0300

2023-12-07T20:37+0300

колумнисты

гагрский район

абхазия

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Вся моя сознательная жизнь прошла у берега моря. Поэтому хорошо осознаю, что такое морская вода, что такое стихия, что у моря есть характер. Оно чаще всего доброе и ласковое. Оно тонизирует, лечит, успокаивает, стабилизирует, насыщает энергией. Но к нему надо относиться с огромным уважением. И быть на почтительной дистанции, когда начинается шторм. Любуйтесь, наслаждайтесь, но будьте бдительны и предельно осторожны. Иначе быть беде.Если попытаться вспомнить по хронологии, с какой частотой происходят масштабные штормы, можно сделать неутешительный вывод. На моей памяти, если брать последние лет тридцать, сильные волны были то ли в 1998, то ли в 1999 году. Далее в 2006, потом в 2011, 2017, 2021 и наконец - этот в 2023 году. Столь точную статистику помогает вести одна из социальных сетей, которая любезно напоминает твою активность в ленте в те периоды. Так вот что нам говорят даты? Штормы стали более частыми. Промежуток между ними неумолимо сокращается. Да и сила нарастает. Соответственно, и последствия. И на это стоит обратить внимание. Можно это отнести к воздействию неких высших сил. Есть такие, которые уверены, что это некое наказание за наше непочтительное отношение к природе. У меня другой склад ума. Больше верю в более осязаемые вещи. Такие как изменение климата, тектонические сдвиги, глобальное потепление. Наша планета живет своей жизнью. У нее своя история, свои правила. И человек, как бы он о себе ни мнил, слишком малозаметная шестеренка, на которую наша планета будет обращать внимание.Правильнее было бы, нам подстроиться. И выстроить некий кодекс поведения. Если от глобального перейти к нашей маленькой Абхазии, то мы стали свидетелями безответственного отношения к природе. И к нашему побережью в частности. Раз за разом море указывает нам незримые, но понятные границы сосуществования. Но мы с завидным упорством и безрассудством переходим эти, так называемые, "красные линии". В погоне за коротким рублем, быстрой наживой мы начинаем строить прямо на побережье гостиницы, кемпинги, увеселительные заведения, кафе, рестораны. При этом напрочь пренебрегая экологическими стандартами, о которых жестко должны напоминать контролирующие органы. Это надо запрещать. Иначе наше уютное побережье превращается в жалкое зрелище, лишенное всякого плана застройки, безвкусицу и, что немаловажно, порождает антисанитарию.Мы перешли ту черту в своем сознании, и у многих появилась иллюзия, что им дозволено все. В том числе ограждать береговую полосу, выдавая ее за частную территорию. Сам сталкивался с ситуацией, когда владелец отеля по соседству, дал указание своим работникам не допускать на прилегающем к гостинице пляже рыбалку местным жителям, выгул собак. Если прямо сейчас не остудить их неведомо откуда взявшееся желание быть местными царьками, владельцами всех территорий и даже пляжа, то завтра нас не будут подпускать к морю.Как говорит народная мудрость, "нет худа без добра". Для особо отличившихся в незаконном захвате береговой полосы последний шторм стал большим уроком. Все постройки вблизи кромки моря волны разнесли в хлам. И пусть нанесенный ущерб станет уроком для всех желающих объять необъятное.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/desyatki-sosen-postradali-v-rezultate-shtorma-v-pitsunde-1049268161.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/kolichestvo-postradavshikh-domov-i-obektov-iz-za-shtorma-podschitali-v-sele-alakhadzy-1049275178.html

гагрский район

абхазия

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, гагрский район, абхазия