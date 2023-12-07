https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/shtorm-bettina-polza-i-vred-1049358341.html
Шторм "Беттина": польза и вред
Шторм "Беттина": польза и вред
"Шторм века", как его нарекли, прошелся по Черному морю и оставил неизгладимый след. Как во внешнем виде побережья, так и в нашей памяти, пишет колумнист... 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T19:50+0300
2023-12-07T19:50+0300
2023-12-07T20:37+0300
колумнисты
гагрский район
абхазия
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Вся моя сознательная жизнь прошла у берега моря. Поэтому хорошо осознаю, что такое морская вода, что такое стихия, что у моря есть характер. Оно чаще всего доброе и ласковое. Оно тонизирует, лечит, успокаивает, стабилизирует, насыщает энергией. Но к нему надо относиться с огромным уважением. И быть на почтительной дистанции, когда начинается шторм. Любуйтесь, наслаждайтесь, но будьте бдительны и предельно осторожны. Иначе быть беде.Если попытаться вспомнить по хронологии, с какой частотой происходят масштабные штормы, можно сделать неутешительный вывод. На моей памяти, если брать последние лет тридцать, сильные волны были то ли в 1998, то ли в 1999 году. Далее в 2006, потом в 2011, 2017, 2021 и наконец - этот в 2023 году. Столь точную статистику помогает вести одна из социальных сетей, которая любезно напоминает твою активность в ленте в те периоды. Так вот что нам говорят даты? Штормы стали более частыми. Промежуток между ними неумолимо сокращается. Да и сила нарастает. Соответственно, и последствия. И на это стоит обратить внимание. Можно это отнести к воздействию неких высших сил. Есть такие, которые уверены, что это некое наказание за наше непочтительное отношение к природе. У меня другой склад ума. Больше верю в более осязаемые вещи. Такие как изменение климата, тектонические сдвиги, глобальное потепление. Наша планета живет своей жизнью. У нее своя история, свои правила. И человек, как бы он о себе ни мнил, слишком малозаметная шестеренка, на которую наша планета будет обращать внимание.Правильнее было бы, нам подстроиться. И выстроить некий кодекс поведения. Если от глобального перейти к нашей маленькой Абхазии, то мы стали свидетелями безответственного отношения к природе. И к нашему побережью в частности. Раз за разом море указывает нам незримые, но понятные границы сосуществования. Но мы с завидным упорством и безрассудством переходим эти, так называемые, "красные линии". В погоне за коротким рублем, быстрой наживой мы начинаем строить прямо на побережье гостиницы, кемпинги, увеселительные заведения, кафе, рестораны. При этом напрочь пренебрегая экологическими стандартами, о которых жестко должны напоминать контролирующие органы. Это надо запрещать. Иначе наше уютное побережье превращается в жалкое зрелище, лишенное всякого плана застройки, безвкусицу и, что немаловажно, порождает антисанитарию.Мы перешли ту черту в своем сознании, и у многих появилась иллюзия, что им дозволено все. В том числе ограждать береговую полосу, выдавая ее за частную территорию. Сам сталкивался с ситуацией, когда владелец отеля по соседству, дал указание своим работникам не допускать на прилегающем к гостинице пляже рыбалку местным жителям, выгул собак. Если прямо сейчас не остудить их неведомо откуда взявшееся желание быть местными царьками, владельцами всех территорий и даже пляжа, то завтра нас не будут подпускать к морю.Как говорит народная мудрость, "нет худа без добра". Для особо отличившихся в незаконном захвате береговой полосы последний шторм стал большим уроком. Все постройки вблизи кромки моря волны разнесли в хлам. И пусть нанесенный ущерб станет уроком для всех желающих объять необъятное.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/desyatki-sosen-postradali-v-rezultate-shtorma-v-pitsunde-1049268161.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/kolichestvo-postradavshikh-domov-i-obektov-iz-za-shtorma-podschitali-v-sele-alakhadzy-1049275178.html
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колумнисты, гагрский район, абхазия
колумнисты, гагрский район, абхазия
Шторм "Беттина": польза и вред
19:50 07.12.2023 (обновлено: 20:37 07.12.2023)
"Шторм века", как его нарекли, прошелся по Черному морю и оставил неизгладимый след. Как во внешнем виде побережья, так и в нашей памяти, пишет колумнист Sputnik Алексей Ломия.
Вся моя сознательная жизнь прошла у берега моря. Поэтому хорошо осознаю, что такое морская вода, что такое стихия, что у моря есть характер. Оно чаще всего доброе и ласковое. Оно тонизирует, лечит, успокаивает, стабилизирует, насыщает энергией. Но к нему надо относиться с огромным уважением. И быть на почтительной дистанции, когда начинается шторм. Любуйтесь, наслаждайтесь, но будьте бдительны и предельно осторожны. Иначе быть беде.
Если попытаться вспомнить по хронологии, с какой частотой происходят масштабные штормы, можно сделать неутешительный вывод. На моей памяти, если брать последние лет тридцать, сильные волны были то ли в 1998, то ли в 1999 году. Далее в 2006, потом в 2011, 2017, 2021 и наконец - этот в 2023 году. Столь точную статистику помогает вести одна из социальных сетей, которая любезно напоминает твою активность в ленте в те периоды.
Я всегда любил наблюдать за стихией, а когда появились новые способы коммуникаций, считаю обязательным поделиться впечатлениями об увиденном с друзьями, просто любопытствующими, которые негласно наблюдают за мной. С удовольствием снимаю живописные видеоролики и делюсь ими в сети. Участвую в обсуждении. Мне это нравится. Стихия, хоть и страшная штука, но точно поражает своим величием, мощью, завораживающей красотой.
Так вот что нам говорят даты? Штормы стали более частыми. Промежуток между ними неумолимо сокращается. Да и сила нарастает. Соответственно, и последствия. И на это стоит обратить внимание. Можно это отнести к воздействию неких высших сил. Есть такие, которые уверены, что это некое наказание за наше непочтительное отношение к природе. У меня другой склад ума. Больше верю в более осязаемые вещи. Такие как изменение климата, тектонические сдвиги, глобальное потепление. Наша планета живет своей жизнью. У нее своя история, свои правила. И человек, как бы он о себе ни мнил, слишком малозаметная шестеренка, на которую наша планета будет обращать внимание.
Правильнее было бы, нам подстроиться. И выстроить некий кодекс поведения. Если от глобального перейти к нашей маленькой Абхазии, то мы стали свидетелями безответственного отношения к природе. И к нашему побережью в частности. Раз за разом море указывает нам незримые, но понятные границы сосуществования. Но мы с завидным упорством и безрассудством переходим эти, так называемые, "красные линии". В погоне за коротким рублем, быстрой наживой мы начинаем строить прямо на побережье гостиницы, кемпинги, увеселительные заведения, кафе, рестораны. При этом напрочь пренебрегая экологическими стандартами, о которых жестко должны напоминать контролирующие органы. Это надо запрещать. Иначе наше уютное побережье превращается в жалкое зрелище, лишенное всякого плана застройки, безвкусицу и, что немаловажно, порождает антисанитарию.
Отдельно хочется высказаться по поводу появляющихся повсеместно спонтанных ограждениях и заборах. Я уже не говорю о том, что это противозаконно. Одним из наших достижений является то, что пляж у нас считается территорией общего пользования. Это закреплено законодательно. И если раньше это правило нарушалось очень изредка, то сейчас аппетиты предпринимателей, помноженные на алчность государственных мужей, кому делегировано право предоставлять право на использование прибрежных территорий, дают очень нелицеприятные всходы.
Мы перешли ту черту в своем сознании, и у многих появилась иллюзия, что им дозволено все. В том числе ограждать береговую полосу, выдавая ее за частную территорию. Сам сталкивался с ситуацией, когда владелец отеля по соседству, дал указание своим работникам не допускать на прилегающем к гостинице пляже рыбалку местным жителям, выгул собак. Если прямо сейчас не остудить их неведомо откуда взявшееся желание быть местными царьками, владельцами всех территорий и даже пляжа, то завтра нас не будут подпускать к морю.
Как говорит народная мудрость, "нет худа без добра". Для особо отличившихся в незаконном захвате береговой полосы последний шторм стал большим уроком. Все постройки вблизи кромки моря волны разнесли в хлам. И пусть нанесенный ущерб станет уроком для всех желающих объять необъятное.