https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/poka-esche-otbrasyvaem-teni-v-moskve-proshel-vecher-pamyati-daura-zantariya-1049372561.html

"Пока еще отбрасываем тени…": в Москве прошел вечер памяти Даура Зантария

"Пока еще отбрасываем тени…": в Москве прошел вечер памяти Даура Зантария

О крылатых фразах, творчестве, чувстве юмора и необычной жизни абхазского поэта вспоминали в Доме Ростовых в центре российской столицы. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T16:55+0300

2023-12-08T16:55+0300

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Sputnik, Михаил ВоробьевВ Москве 7 декабря состоялся вечер памяти абхазского поэта, прозаика Даура Зантария. В Доме Ростовых собрались читатели и друзья Даура, которые его очень любили.Писатели, поэты и публицисты отметили, что Зантария до конца не введен в поле русской литературы. По их мнению, его произведения достойны того, чтобы их узнала вся читающая публика России.К сожалению, Даур прожил не очень долго, ушел в 48 лет. Сегодня ему было бы 70. И все эти годы память о нем сохраняется."Я думаю, что это неслучайно. Это признание его заслуг, его творчества. У него пронзительные стихи, пронзительная проза. Очень многие вещи, которые он написал, показывают, каким высоким художником и мастером слова он был", – взял слово общественный и политический деятель Абхазии Беслан Кобахия.Он вспомнил несколько уникальных фраз писателя."Край одноногих женихов" – так Даур описал послевоенную Абхазию, ведь очень многие ребята потеряли ноги во время войны. Очень точное попадание. Просто до мурашек", – вспоминает Беслан Кобахия.Еще одно выражение писателя: "Пока еще отбрасываем тени и отражаться можем в зеркалах"."Просто потрясающе. Это означает "пока мы живы". Даур обогащал русский язык", – отмечает общественный деятель."Все кавказские народы страдают комплексом древности" – еще одна фраза писателя."Стопроцентное попадание. Это наш вечный спор: армяне, грузины, абхазы. Кто древнее: Ереван или Сухум? Сухуму 2,5 тысячи лет, а Еревану, оказывается, на пять лет больше. Потом выкопали еще что-нибудь. И это бесконечно будет продолжаться. Вот это Даур видел", – обратил внимание Беслан Кобахия.Жизнь же Даур называл "маршем верблюда через угольное ушко"."Как надо понимать эту жизнь, чтобы такую вещь сказать?" – говорит Кобахия.По его мнению, Даур стоит в одном ряду с Фазилем Искандером.Подруга Даура, писатель Марина Москвина поделилась воспоминаниями о том, как он сочинял при ней свое эпохальное "Золотое колесо"."Это роман романов. Когда он мне приносил главами и читал, я была ошеломлена ощущением его слова. Тем, как он чувствует русский язык. Это были такие навороты, это была такая красота, такая энергия этого слова", – рассказала она собравшимся.Посетители вечера памяти отмечали, что Даур был человеком с искрометным чувством юмора."Мне не хватало в его любовных сценах чего-то. Я ему сказала: "Даур, тебе надо вот этому обстоятельству учиться у Генри Миллера". Он ответил: "А что я могу сделать, если я такой целомудренный, и у меня было совсем немного женщин, всего человек 600", – поделилась с публикой Марина Москвина.Она же показала фотографии Даура. На многих из них он с сигаретой, на фоне застолий. Такую жизнь собравшиеся сочли неотъемлемой частью творчества поэта, сравнивая его с более старыми выдающимися писателями.Во время войны 1992-1993 годов родное село Даура было уничтожено, в том числе его дом. Жертвами конфликта стали и рукописи поэта, его библиотека. В 1996 году писатель переехал в Москву, где работал обозревателем газеты "Россия", корреспондентом журнала "Эксперт".Русский поэт Игорь Сид обратил внимание, что тексты Даура, что на абхазском, что на русском, всегда можно найти в интернете в свободном доступе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/kolkhidskiy-strannik-pamyati-daura-zantariya-1045920743.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/takie-obstoyatelstva-o-tvorchestve-pisatelya-daura-zantariya-i-sokhranenii-ego-naslediya-1046025831.html

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