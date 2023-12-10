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Артисты абхазской театральной студии "Сара саамҭа" впервые выступили в Москве

Артисты абхазской театральной студии "Сара саамҭа" впервые выступили в Москве

Юные актеры детской театральной студии "Сара саамҭа" ("Мое время" - прим.) выступили перед московским зрителем со спектаклем "Жизнь – это море" по мотивам... 10.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-10T12:35+0300

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МОСКВА, 10 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Дебютный спектакль "Жизнь – это море" по мотивам детских рассказов и стихов русского писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса показали артисты абхазской творческой студии "Сара саамҭа" в Москве в субботу, 9 декабря.Даниил Хармс был увлечен авангардным искусством и поэзией футуризма. Тонко составленный набор абсурдных и смешных случаев очень заинтересовал юных артистов.В студии занимаются дети от четырех лет. В данном спектакле участвуют младшая и старшая группы. Если в начале было сложно, то после нескольких прогонов, когда уже текст стал отскакивать от зубов, игра стала свободной и интересной, поделилась с корреспондентом Sputnik юная актриса Алиса Кокоскерия. Она - ученица пятого класса, которая пробует себя в спорте, интересуется теннисом, но мечтает связать свою судьбу с актерским искусством."Мне нравится, что спектакль наш экспериментальный, что мы можем рисковать и хулиганить. В творчестве Хармса меня цепляет свободная фантазия абсурдных и ироничных зарисовок", – сказала Алиса.Актеры София Байрамова и Мила Кация отметили, что очень любят животных и творчество Самуила Маршака, а в работах Хармса можно найти и животных, и "оригинальное безумие". У них получился спектакль-путешествие в абсурдный мир воображения писателя, отметили девочки.Мама самой юной актрисы труппы до последнего не верила, что, дочь сможет преодолеть волнение и выйти на сцену. Ведь на премьере спектакля в Абхазии четырехлетняя Алеся Бриллиант от выступления отказалась. Но в этот раз "бриллиант" труппы с самого начала спектакля не могла спокойно усидеть в зале. Яркое выступление коллег на московской сцене зажгло в ней желание, и самая милая кошечка Хармса растопила сердца зрителей.После спектакля, поздравляя юных абхазских артистов с дебютом, депутат Государственной Думы России восьмого созыва Ольга Германова предложила им отправиться гастроли по российским городам."Коллектив детский, но как по-взрослому сыграно было, профессионально и проникновенно. В российских регионах много детских коллективов, нужно делать перекрестные гастроли. Я представляю Курский регион, там тоже есть детский театр "Арлекино". Надо обязательно отправить детей из Курска в Абхазию, а из Абхазии - в Курск", – отметила Ольга Германова.По словам основателя студии "Сара саамҭа" – режиссера театра и телевидения Нары Пилиа, идея открытия Центра творческого развития возникла в 2017 году. Лейтмотивом стало предоставление платформы, где дети смогут раскрыть творческий потенциал, развить творческое и логическое мышление, память, улучшить навыки коммуникации, сценической речи. Также юные артисты учатся грамотно излагать свои мысли, пластике, ритмике и другим вещам, важным даже для взрослых.Занятия в мастерской расширяют сознание детей, помогают в учебном школьном процессе. Они считают эту мастерскую территорией свободного самовыражения, отметила Нара Пилиа."Надеюсь, нам удалось согреть москвичей своим теплом и ярким выступлением. Мы волновались. Нам было важно попробовать себя в других условиях, выступить вне Абхазии. Создавая спектакль, от стихов мы переходили к рассказам, что вызывало при прочтении бурю эмоций и смеха. Дальше - больше! Дневники, цитаты, интерес писателя к музыке и так далее. Все идеи рождались совместно, в команде нашей творческой мастерской. У нас не стоит задача делать из них актеров, но познать все грани этой профессии они могут. Это будет полезно в жизни. Отбор я не провожу, все дети талантливы, главное - не заглушать в них это качество. Пока я работаю одна, но если я встречу единомышленников, то буду рада", – добавила она.Театральная студия "Сара саамҭа" существует в Абхазии более 11 лет и за это время ее выпускниками стали дети из разных районов республики. Мастерская организовывает творческие постановки, спектакли, в том числе, благотворительные, поэтические вечера. Дети из малоимущих семей и дети с ограниченными возможностями могли посещать центр на безвозмездной основе.Премьера спектакля "Жизнь – это море" прошла в Сухуме 27 ноября 2023 года на сцене Русского драматического театра имени Фазиля Искандера.В Москве на ВДНХ спектакль состоялся при поддержке "Союза творческой молодежи Абхазии", Посольства республики в России, Московской Абхазской диаспоры. 12 декабря в Санкт-Петербурге "Сара саамҭа" выступит при поддержке Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/zhivoy-teatr-premera-steklyannogo-zverintsa-1049376424.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/vzaimnyy-interes-zhordaniya-o-kulturnom-obmene-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1049113171.html

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