https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/chetyre-apparata-dlya-mayninga-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1049399472.html

Четыре аппарата для майнинга изъяли на абхазо-российской границе

Четыре аппарата для майнинга изъяли на абхазо-российской границе

В Абхазии продолжается борьба с майнингом криптовалюты, оказывающим нагрузку на электросети республики. 11.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии изъяли на границе с Россией четыре аппарата для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Запрещенное к ввозу оборудование было спрятано в автомобиле, за рулем которого был гражданин Абхазии. Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Сейчас они действуют до 31 декабря 2023 года.С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том, что, по информации ГТК, с 2016 по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок", а с 2020 года более 27 тысяч вывезено из республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/konfiskatsiyu-pervichno-podklyuchennogo-oborudovaniya-dlya-mayninga-mogut-razreshit-v-abkhazii-1049356401.html

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