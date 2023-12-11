https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/zelenskomu-nashli-zamenu-ukraintsy-splotilis-vokrug-novogo-lidera-1049398523.html

Зеленскому нашли замену: украинцы сплотились вокруг нового лидера

Зеленскому нашли замену: украинцы сплотились вокруг нового лидера

Провал контрнаступления ВСУ привел коллективный Запад к мысли о необходимости переговоров между Москвой и Киевом. 11.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-11T09:00+0300

2023-12-11T09:00+0300

2023-12-11T09:00+0300

украина

выборы

владимир зеленский

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Однако Зеленский не может пойти на это, так как слишком дорожит своей репутацией. Поэтому США и ЕС ищут ему замену. Кто станет их новым фаворитом, для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Тяжелый просчетКак считают в The Washington Post, украинское контрнаступление провалилось, потому что Залужный в первые дни операции отказался от стратегии, разработанной в Пентагоне. Хотя американская разведка изначально оценивала шансы на успех не более чем в 50%, Вашингтону не понравилось такое самоуправство. В середине июня в США вызвали министра обороны Украины Алексея Резникова и потребовали объяснить, почему ВСУ не перешли в наступление в апреле или мае, не используют полученную недавно спецтехнику для разминирования российских укреплений и не продвигаются под прикрытием дымовых завес. Глава Пентагона Ллойд Остин считал, что прорыв при правильной тактике возможен. Резников сказал, что решения принимает не он, а военные, то есть Залужный.Между тем еще в апреле замглавкома ВСУ Михаил Забродский обвинил западных партнеров в поставке непригодной техники. "Некоторые "Брэдли" и "Леопарды" — со сломанными или отсутствующими гусеницами. В немецких БМП "Мардер" не было радиостанций, эти машины — не более чем железные коробки", — жаловался он Остину. В Вашингтоне решили, что украинцы попросту не справляются с техобслуживанием.И вот теперь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет в интервью ARD, что ситуация для Киева критическая. Если Запад не нарастит поставки, дела пойдут еще хуже, уверен он. В Bild утверждают, что США и Германия выступают за переговоры. По информации издания, 21 ноября во время визита в Киев министр обороны ФРГ Борис Писториус пытался убедить Зеленского в том, что он и так уже победил.Поиск компромиссаНо Зеленский на мир не согласится, полагает украинский политолог Руслан Бортник. За последние два года он наговорил столько гадостей о России, что это просто невозможно. Залужный — другое дело. И главком уже публично признал: боевые действия зашли в тупик."У него нет политических претензий, значит, через Залужного можно полностью перезагрузить ситуацию, если возникнет такая необходимость", — рассуждает Бортник.Мэр Киева Виталий Кличко, давно конфликтующий с Зеленским, поддержал главкома. В интервью швейцарскому изданию 20 Minuten он сказал, что генерал говорит правду о тупике не фронте, но президент его не слушает. "Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится", — добавил бывший боксер. Украинцы видят, кто эффективен, а кто нет, поэтому Зеленскому придется заплатить за свои ошибки, подчеркнул Кличко.По данным агентства "Рейтинг", во втором туре выборов у Зеленского и Залужного шансы практически одинаковые: 42% против 40. Десять процентов не собираются голосовать, восемь не определились.Формула власти"Чем больше побед, в том числе на фронте, тем легитимнее власть. И наоборот, — отмечает украинский политолог Вадим Карасев. — Если дела пойдут плохо, а помощь Запада уменьшится, что мы уже наблюдаем, выборы станут единственным способом мягкой перезагрузки политической системы. Иначе власть просто снесут".Причем после выборов или госпереворота политикам придется замораживать боевые действия или вовсе подписывать мир с Россией, продолжает эксперт. Запад же не вступится за киевский режим, если тот не прислушается к народу, потому что противостояние с Москвой позиционируется как борьба демократии с авторитаризмом."В нынешней ситуации любая смена власти на Украине чревата крахом государства. Выборы или госпереворот — неважно. На Западе это прекрасно понимают. Вряд ли кураторы Киева станут рисковать, располагая достаточно эффективным и относительно недорогим инструментом сдерживания России", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов.Вместе с тем на Украине есть силы, желающие видеть Залужного президентом. "Если вдруг его приведут к власти и страна не развалится, действительно можно ожидать ослабления интенсивности военного конфликта или его заморозки", — считает аналитик.Он напомнил, что Москва не отказывалась от диалога с Киевом. Однако, по его мнению, полноценное налаживание отношений и мирный договор возможны лишь через несколько десятков лет.

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украина, выборы, владимир зеленский