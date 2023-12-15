https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/abkhazskie-tamozhenniki-vyyavili-27-maynerov-dlya-dobychi-kriptovalyuty-1049467047.html
Абхазские таможенники выявили 27 майнеров для добычи криптовалюты
Абхазские таможенники выявили 27 майнеров для добычи криптовалюты
Запрет на ввоз в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты был запрещен и не раз продлевался, в последний раз - до 31 декабря 2023 года. 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T19:21+0300
2023-12-15T19:21+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета выявили 27 аппаратов по добыче криптовалюты, сообщает пресс-служба ГТК. В ходе досмотра автомобиля было выявлено 27 аппаратов модели "Whatsminer M 50", рыночная стоимость которых составляет около пяти миллионов рублей. Суммарная мощность потребляемой оборудованием электроэнергии - около 90 кВт⋅ч.В настоящее время сотрудники ГТК проводят дополнительные мероприятия для установления обстоятельств незаконного ввоза майнеров. Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Сейчас они действуют до 31 декабря 2023 года.С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том, что, по информации ГТК, с 2016 по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок", а с 2020 года более 27 тысяч вывезено из республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/konfiskatsiyu-pervichno-podklyuchennogo-oborudovaniya-dlya-mayninga-mogut-razreshit-v-abkhazii-1049356401.html
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абхазия, новости, майнинг в абхазии
абхазия, новости, майнинг в абхазии
Абхазские таможенники выявили 27 майнеров для добычи криптовалюты
Запрет на ввоз в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты был запрещен и не раз продлевался, в последний раз - до 31 декабря 2023 года.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета выявили 27 аппаратов по добыче криптовалюты, сообщает пресс-служба ГТК.
Автомобиль Toyota Noah был остановлен сотрудниками ГТК и ГАИ Абхазии на посту "Мюссера" примерно в 22:00 четверга, 14 декабря. За рулем сидел гражданин республики, который ехал в Сухум.
В ходе досмотра автомобиля было выявлено 27 аппаратов модели "Whatsminer M 50", рыночная стоимость которых составляет около пяти миллионов рублей. Суммарная мощность потребляемой оборудованием электроэнергии - около 90 кВт⋅ч.
В настоящее время сотрудники ГТК проводят дополнительные мероприятия для установления обстоятельств незаконного ввоза майнеров.
Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Сейчас они действуют до 31 декабря 2023 года.
С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том, что, по информации ГТК, с 2016 по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок", а с 2020 года более 27 тысяч вывезено из республики.