https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/abkhazskie-tamozhenniki-vyyavili-27-maynerov-dlya-dobychi-kriptovalyuty-1049467047.html

Абхазские таможенники выявили 27 майнеров для добычи криптовалюты

Абхазские таможенники выявили 27 майнеров для добычи криптовалюты

Запрет на ввоз в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты был запрещен и не раз продлевался, в последний раз - до 31 декабря 2023 года. 15.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-15T19:21+0300

2023-12-15T19:21+0300

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета выявили 27 аппаратов по добыче криптовалюты, сообщает пресс-служба ГТК. В ходе досмотра автомобиля было выявлено 27 аппаратов модели "Whatsminer M 50", рыночная стоимость которых составляет около пяти миллионов рублей. Суммарная мощность потребляемой оборудованием электроэнергии - около 90 кВт⋅ч.В настоящее время сотрудники ГТК проводят дополнительные мероприятия для установления обстоятельств незаконного ввоза майнеров. Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Сейчас они действуют до 31 декабря 2023 года.С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том, что, по информации ГТК, с 2016 по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок", а с 2020 года более 27 тысяч вывезено из республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/konfiskatsiyu-pervichno-podklyuchennogo-oborudovaniya-dlya-mayninga-mogut-razreshit-v-abkhazii-1049356401.html

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