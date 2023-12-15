https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/nazvany-imena-pobediteley-konkursa-korni-slova-1049465731.html

Названы имена победителей конкурса "Корни слова"

Названы имена победителей конкурса "Корни слова"

Международный конкурс русской и абхазской словесности проводился в рамках сотрудничества между Абхазским институтом гуманитарных исследований, Минпросвещения... 15.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-15T17:11+0300

2023-12-15T17:11+0300

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Награждение победителей и финалистов II международного конкурса русской и абхазской словесности "Корни слова" состоялось в Абхазском институте гуманитарных исследований (АбИГИ) в пятницу, 15 декабря."Вы рассказали о том, как можно любить свою Родину, как можно чтить свое слово. Вы показали себя не только как знатоков, но и тех, кто любит и понимает свою Родину и свой язык, и вы были в этом большие мастера", - сказала заместитель директора Гуманитарного института СКФУ Ольга Ганжара.По словам директора АбИГИ Арды Ашуба, участие молодых людей в конкурсе – доказательство их любви к родному языку и культуре."Фольклор - это духовная культура, мудрость народа. Перед нами стояла задача показать, что мы на уровне школьного образования и чуть выше знаем и уважаем язык и культуру", - отметил он.В номинации "За уважение традиций русского и абхазского фольклора" первое место занял ученик Пицундской второй школы Алексей Ураев. В номинации "За лучшее знание русского и абхазского фольклора" первое место заняла Сариа Бигвава – ученица Сухумской школы №5."За самый творческий подход" первое место получили София Ардзинба, Сандро Адзинба, Баграт Гемуа и Ксения Абшилава.Диплом победителя первой степени в номинации "Лучший сценарий настольной игры" достался команде ребят – Адиле Агрба, Лее Дбар, Лане Геджуа, Мадлене Гвинджия, Амире Тванба и Нестору Шакая.Первое место в номинации "Лучший видеоролик" заняли ученики второй Пицундской школы – Екатерина Квачева, Оксана Тозлиян, Елизавета Хубулова, Арнелла Гогуа и Андрей Абраменко.В номинации "Лучшая сказка" победу одержала ученица Сухумской школы №5 Санэя Блабба.Дипломы и подарки были вручены финалистам конкурса и преподавателям школ за подготовку участников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/nominantov-konkursa-kulturnyy-kod-nagradili-v-sukhume-1049429406.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/dat-kontent-kak-skfu-obuchaet-abkhazskikh-shkolnikov-zhurnalistike-1049438125.html

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