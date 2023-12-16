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Башар Асад назвал одну из важнейших сфер взаимодействия с Абхазией
Башар Асад назвал одну из важнейших сфер взаимодействия с Абхазией
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Одна из важнейших сфер взаимодействия между странами - торговые отношения, заявил на переговорах с главой МИД Абхазии президент Сирии... 16.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-16T14:40+0300
2023-12-16T14:40+0300
2023-12-16T15:10+0300
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Одна из важнейших сфер взаимодействия между странами - торговые отношения, заявил на переговорах с главой МИД Абхазии президент Сирии Башар Асад. Об этом в интервью RT Arabic заявил Ардзинба.Он подчеркнул, что экономика – это база двусторонних отношений между странами.По словам министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, Абхазии очень важно делать большие шаги навстречу развитию экономических отношений, иметь финансовый базис для развития торговли. Когда запустят Сухумский аэропорт, Абхазия сможет налаживать торговые отношения на новом уровне, добавил Ардзинба.Стороны также обсудили развитие двусторонних проектов в сферах спорта, культуры, сельского хозяйства, экономики.Как ранее заявлял секретарь Совбеза Сергей Шамба, планируется, что аэропорт Сухума примет первый рейс к концу 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/ardzinba-abkhaziya-i-siriya-khotyat-zhit-v-bolee-chestnoy-sisteme-mezhdunarodnykh-otnosheniy-1049471417.html
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абхазия, сирия, башар асад, инал ардзинба, политика
абхазия, сирия, башар асад, инал ардзинба, политика
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Одна из важнейших сфер взаимодействия между странами - торговые отношения, заявил на переговорах с главой МИД Абхазии президент Сирии Башар Асад. Об этом в интервью RT Arabic заявил Ардзинба.
Он подчеркнул, что экономика – это база двусторонних отношений между странами.
По словам министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, Абхазии очень важно делать большие шаги навстречу развитию экономических отношений, иметь финансовый базис для развития торговли.
Когда запустят Сухумский аэропорт, Абхазия сможет налаживать торговые отношения на новом уровне, добавил Ардзинба.
Стороны также обсудили развитие двусторонних проектов в сферах спорта, культуры, сельского хозяйства, экономики.
Как ранее заявлял секретарь Совбеза Сергей Шамба, планируется, что аэропорт Сухума примет первый рейс к концу 2024 года.