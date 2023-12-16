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Глава МИД Абхазии посетил Ливан
Глава МИД Абхазии посетил Ливан
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Ливанскую Республику, сообщила пресс-служба ведомства. 16.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Ливанскую Республику, сообщила пресс-служба ведомства. Ардзинба и Рудаков обсудили актуальные возможности для установления диалога между Абхазией и Ливаном в различных измерениях. В Бейруте министр провел консультации с сопредседателем ливанской части Российско-Ливанского делового совета (РЛСД) Жак-Жан Саррафом; руководителем Торговой палаты Бейрута Мохамедом Шусером; гендиректором международной предпринимательской ассоциации Ливана Мохамедом Дарвичем. На встречах обсуждался потенциал развития торгово-экономических связей между странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/bashar-asad-nazval-odnu-iz-vazhneyshikh-sfer-vzaimodeystviya-s-abkhaziey-1049474512.html
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Ливанскую Республику, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в Бейруте прошла встреча с послом России в Ливане Александром Рудаковым.
Ардзинба и Рудаков обсудили актуальные возможности для установления диалога между Абхазией и Ливаном в различных измерениях.
В Бейруте министр провел консультации с сопредседателем ливанской части Российско-Ливанского делового совета (РЛСД) Жак-Жан Саррафом; руководителем Торговой палаты Бейрута Мохамедом Шусером; гендиректором международной предпринимательской ассоциации Ливана Мохамедом Дарвичем.
На встречах обсуждался потенциал развития торгово-экономических связей между странами.