https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/glava-mid-abkhazii-posetil-livan--1049475628.html

Глава МИД Абхазии посетил Ливан

Глава МИД Абхазии посетил Ливан

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Ливанскую Республику, сообщила пресс-служба ведомства. 16.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-16T16:30+0300

2023-12-16T16:30+0300

2023-12-16T18:46+0300

в абхазии

ливан

абхазия

в мире

политика

мид абхазии

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/10/1049476228_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_861f77ce8d65ca947ecf73223f3cf8c4.jpg

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Ливанскую Республику, сообщила пресс-служба ведомства. Ардзинба и Рудаков обсудили актуальные возможности для установления диалога между Абхазией и Ливаном в различных измерениях. В Бейруте министр провел консультации с сопредседателем ливанской части Российско-Ливанского делового совета (РЛСД) Жак-Жан Саррафом; руководителем Торговой палаты Бейрута Мохамедом Шусером; гендиректором международной предпринимательской ассоциации Ливана Мохамедом Дарвичем. На встречах обсуждался потенциал развития торгово-экономических связей между странами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/bashar-asad-nazval-odnu-iz-vazhneyshikh-sfer-vzaimodeystviya-s-abkhaziey-1049474512.html

ливан

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

ливан, абхазия, в мире, политика, мид абхазии, мид рф