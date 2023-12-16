https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/minimalizm-i-romantika-kak-ukrasit-elku-1049437478.html

Минимализм и романтика: как украсить елку

Минимализм и романтика: как украсить елку

Елка сама себя не украсит, скорее читайте обзор от Sputnik. 16.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-16T18:20+0300

2023-12-16T18:20+0300

2023-12-16T18:20+0300

новый год

общество

елки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0e/1031456415_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4490433b483afe051eadaf3617205a3e.jpg

А что это у вас на носу? Правильно, Новый год! А еще новогодняя елка, которая, если вы кликнули на этот текст, все еще где-то пылится. Вот пару идей, как оригинально и красиво украсить праздничное деревцеАсмат Цвижба, SputnikСтильно, модно, "дождливо"Самая модная елка 2024 года – елка в "дождиках". Да-да, вы не ослышались, "дождики" дождались своего часа. Все те, кто брезгливо проходили мимо них в гипермаркетах, теперь, сломя голову, ищут того самого цвета, размера, блеска.Елочка в "дождиках" смотрится мистически загадочно, а еще это наименее затратный способ украшения.Бантов мало не бываетЕще один тренд 2024-го – банты. Они могут быть разного размера, цвета, материала. Бантами можно обвесить всю елку или сочетать их с другими элементами декора.Красиво смотрится крупный бант на макушке, края которого свисают по длине всей елки.Проверка на прочностьУже несколько сезонов из моды не выходит гирлянда "роса". Те, кто уже пробовал украшать ей елку, нервничают только при упоминании этого слова, ведь обмотать "росой" нужно каждую веточку.Готовьтесь, это займет у вас не один час, а, может и день. Возможно, это будет стоить вам множество нервных клеток и семейных ссор, но результат того стоит – елка засияет тысячами огоньков, ее можно будет даже не украшать.Назад в СССРС эстетикой 1990-х возвращается в моду и елочный декор времен СССР. Смело доставайте из коробок стеклянных Дедов Морозов, Снегоручек, мишек, снежинок, украшайте и выкладывайте в соцсети.Елка ледянаяДля любителей стильного минимализма декораторы предлагают украсить елку игрушками с имитацией сосулек или стеклянными шарами.Игрушки из стекла удовольствие не из дешевых, но пользователи соцсетей нашли выход – можно добавить к декору "сосульки" из люстры бабушки. Наверняка, почти у каждого в доме была такая. Тут главное, не вступить в конфликт с бабушкой за использование "чешского хрусталя".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/plan-novogodnikh-meropriyatiy-v-sukhume-1049387462.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новый год, общество, елки