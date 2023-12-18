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Международный форум "Время добрых дел" открылся в Сухуме

Международный форум "Время добрых дел" открылся в Сухуме

Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Абхазии. 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T11:53+0300

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СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный форум "Время добрых дел" направленный на привлечение внимания общественности к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья открылся в Доме Москвы в Сухуме в понедельник, 18 декабря.В течение двух дней эксперты будут рассказывать о современных подходах к долгосрочной реабилитации детей и подростков с двигательными нарушениями, о программах развития и поддержки взаимодействия ребенка и близких взрослых, и многом другом.В начале мероприятия руководитель представительства Русского дома в Абхазии Дмитрий Федотов отметил важность проведения таких мероприятий в республике. Затем министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба также рассказал присутствующим, что "Время добрых дел" в республике проводится не в первый раз, и этот форум уже доказал свою эффективность.Заместитель министра просвещения Ада Кварчелия подчеркнула, что форум преследует благородную цель – дать надежду детям, которые нуждаются в помощи."Конечно, в наших общеобразовательных организациях очень много детей с разного рода проблемами. Это касается как интеллектуального развития, так и опорно-двигательного аппарата. Поэтому мы рады нашему сотрудничеству и взаимодействию, потому что вы приносите добро и пользу не только детям, но и их родителям, и обществу в целом", - подчеркнула она.Для участия в форуме в республику приехали российские специалисты из "Центра лечебной педагогики", Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате России. Мероприятие реализуется представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке министерства здравоохранения, министерства просвещения республики и детского фонда "Росток".Цели форума – привлечь внимание общественности к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, дать возможность приглашенным экспертам осветить наиболее важные темы работы с особенными детьми и поделиться опытом с абхазскими коллегами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/missiya---dobro-kak-prokhodit-v-abkhazii-gumanitarnyy-proekt-1049450666.html

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