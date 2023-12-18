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https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/pervoe-intervidenie-proydet-v-rossii-v-2024-godu-1049491570.html
Мишустин заявил, что первое "Интервидение" пройдет в России в 2024 году
Мишустин заявил, что первое "Интервидение" пройдет в России в 2024 году
После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в... 18.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-18T13:17+0300
2023-12-18T13:59+0300
музыка
россия
новости
михаил мишустин
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Первый музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в России уже в следующем году, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ."Он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России. Вместе со странами-партнёрами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри", - сказал Мишустин. Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении в феврале 2022 года. Решение было принято "по рекомендации руководящего органа конкурса на основе правил мероприятия и ценностей EBU".Организация объяснила отстранение России от конкурса обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие российского исполнителя может нанести ущерб репутации Евровидения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/opredelen-pobeditel-evrovideniya-2023-1045791353.html
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музыка, россия, новости, михаил мишустин
музыка, россия, новости, михаил мишустин

Мишустин заявил, что первое "Интервидение" пройдет в России в 2024 году

13:17 18.12.2023 (обновлено: 13:59 18.12.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин посетил международную выставку-форум "Россия"
Премьер-министр РФ М. Мишустин посетил международную выставку-форум Россия - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в Евровидении.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Первый музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в России уже в следующем году, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ.
Мишустин добавил, что Россия вместе с партнерами определит правила, выберет членов оргкомитета и членов национальных жюри.
"Он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России. Вместе со странами-партнёрами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри", - сказал Мишустин.
Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении в феврале 2022 года. Решение было принято "по рекомендации руководящего органа конкурса на основе правил мероприятия и ценностей EBU".
Организация объяснила отстранение России от конкурса обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие российского исполнителя может нанести ущерб репутации Евровидения.
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