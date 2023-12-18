https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/pervoe-intervidenie-proydet-v-rossii-v-2024-godu-1049491570.html

Мишустин заявил, что первое "Интервидение" пройдет в России в 2024 году

Мишустин заявил, что первое "Интервидение" пройдет в России в 2024 году

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в... 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T13:17+0300

2023-12-18T13:17+0300

2023-12-18T13:59+0300

музыка

россия

новости

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049491677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bab335d6a48e66a79dd2d8a25974bc0b.jpg

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Первый музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в России уже в следующем году, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ."Он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России. Вместе со странами-партнёрами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри", - сказал Мишустин. Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении в феврале 2022 года. Решение было принято "по рекомендации руководящего органа конкурса на основе правил мероприятия и ценностей EBU".Организация объяснила отстранение России от конкурса обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие российского исполнителя может нанести ущерб репутации Евровидения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/opredelen-pobeditel-evrovideniya-2023-1045791353.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

музыка, россия, новости, михаил мишустин