https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/v-gunde-tolko-devushki-vokalno-instrumentalnomu-ansamblyu-45-let-1049487431.html

В "Гунде" только девушки: вокально-инструментальному ансамблю 45 лет

В "Гунде" только девушки: вокально-инструментальному ансамблю 45 лет

18 декабря 2023 года исполняется 45 лет вокально-инструментальному ансамблю "Гунда". Он был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году. 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T09:00+0300

2023-12-18T09:00+0300

2023-12-18T11:54+0300

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О том какой репертуар исполняет коллектив сегодня и как готовится к предстоящему юбилею, читайте в материале Sputnik.SputnikПодготовка к праздникуВ честь юбилейной даты в понедельник, 18 декабря "Гунда" выступит на сцене Абхазской государственной филармонии, рассказала в интервью радио Sputnik основатель ансамбля – художественный руководитель коллектива, народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роза Чамагуа."Есть народные песни, а также немало новых композиций, которые зрители еще не слышали. Думаю, что концерт пройдет хорошо и понравится поклонникам коллектива. В программе наших выступлений ранее не было песни "Адыга ныса", которую, как вы помните, исполняли во время Отечественной войны (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 года - прим.). Мы ее поем как на адыгском, так и на абхазском языках", – отметила Чамагуа.Главной задачей коллектива худрук "Гунды" назвала сохранение и развитие национальной музыки и песни – нужно сделать так, чтобы подрастающее поколение увлекалось этим и развивало искусство дальше."Когда шла война наши национальные песни, музыка и танцы поднимали боевой дух нашим воинам. Было множество песен, написанных на военную тематику, они помогали выстоять нашему народу", - говорит она.Сегодня вокально-инструментальный ансамбль, состоящий только из девушек, продолжает традиции, заложенные в самом начале создания коллектива – участницы исполняют песни на абхазском, русском, а также на на языках народов Северного Кавказа. Помимо вокала, девушки играют на различных инструментах, среди них ачарпын, апхярца, адаул, акьяп-кьяп, аюмаа, ахымаа, ачамгур, адаул, аккордеон.По словам Розы Чамагуа, руководство ансамблем - задача непростая, необходимо проявлять внимание к музыкантам и быть требовательной. Если соблюдать эти условия, работа будет приносить хороший результат.Предъюбилейные гастролиНезадолго до юбилея, вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" побывал с гастролями на Международном фольклорном фестивале "Арфэ" в Северной Осетии. 11 декабря коллектив выступил в городе Беслан."Мы исполнили пять абхазских песен, зрители очень хорошо нас приняли. Помимо нас, выступило около двадцати коллективов которые представляли республики Северного Кавказа – Адыгею, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, были музыканты из Южной Осетии. Цель этого фестиваля – сближение культур народов, сохранение народных инструментов и песен", - подчеркнула она.После выступления, продолжила Чамагуа, ансамблю из Абхазии в знак признательности подарили двенадцатиструнный осетинский музыкальный инструмент – арфу, которая похожа на абхазский инструмент - аюмаа. Гастрольная поездка в Северную Осетию для ансамбля "Гунда" стала второй за 2023 год, отметила худрук коллектива."Гунда" часто представляет абхазскую культуру за рубежом. За время существования коллектива он побывал с гастролями в разных городах России, в Болгарии и Турции. "Гунда" завоевывала золотую медаль на Всемирном фестивале "World Folk", приз "Золотой Орфей", а художественный руководитель ансамбля удостаивалась звания Маэстро.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/vozrozhdenie-nartov-v-abkhazii-vnov-poyavitsya-ansambl-dolgozhiteley-1046412223.html

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