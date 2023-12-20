Глава Минздрава Абхазии подвел итоги работы ведомства в 2023 году
13:50 20.12.2023 (обновлено: 14:40 20.12.2023)
© Sputnik / Бадрак Авидзба Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в среду 20 декабря подвел итоги работы ведомства в 2023 году и рассказал о планах на следующий год.
Глава Минздрава в частности рассказал о предоставлении медицинской помощи гражданам республики, обеспечении оборудованием больниц и поликлиник и о том, когда планируется начать строительство Республиканской детской больницы.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Лечение граждан
Глава Минздрава Эдуард Бутба рассказал о расходах на лечение граждан Абхазии в России и работе по системе обязательного медицинского страхования. В 2019 году на эти цели было потрачено 39,9 млн руб, в 2020 году - 40,9 млн, в 2021 году - 76,2 млн, в 2022 году - 102,6 млн, а в 2023 году - 174,5 млн рублей.
"Вы видите, какая большая динамика по цифрам, какой объем финансовых средств тратит государство на лечение наших граждан. Это касается и лечения за пределами территории Абхазии. У нас есть определенные позиции, которые мы не реализуем сегодня, учитывая нашу обеспеченность по оборудованию. Допустим, это дорогостоящие операции, в частности коронарография, аортокоронарное шунтирование, которое производится за пределами Республики Абхазия", - подчеркнул министр.
Он отметил, что в текущем году по линии обязательного медицинского страхования помощь получили более 700 человек, это касается и тех граждан Абхазии, которые проживают за пределами республики и пользуются полисами обязательного медицинского страхования.
Обеспечение медучреждений
Что касается обеспечения медучреждений республики новым медицинским оборудованием Эдуард Бутба сказал, что на днях завершится процесс поставки дорогостоящего европейского оборудования на сумму более 24 млн руб для национального онкологического центра.
"Это и стойки хирургические, и мониторы. Дополнительно мы проговаривали, что будет комплекс - новая операционная, оснащение. Это была непростая ситуация, учитывая те санкции, которые есть в Российской Федерации. Было достаточно сложно доставить оборудование из европейских стран, девять месяцев назад было оплачено это оборудование, и буквально на днях, часть оборудования уже приехала", – отметил он.
После доставки оборудования, предоставление медицинских услуг в онкологическом центре выйдет на новый уровень, подчеркнул министр здравоохранения. Кроме того, в рамках первого этапа, было приобретено оборудование для лаборатории Республиканской больницы на 11 миллионов рублей, проинформировал Бутба. Всего в 2023 году было потрачено более 65 млн руб на новое медоборудование и на пополнение автопарка медучреждений страны.
Коронавирус
С начала 2023 года зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией было 924. Более 200 пациентов получили лечение стационарно в медучреждениях, в частности в Гудаутском ковидном госпитале.
"И по сегодняшний день там пациенты находятся. Хотелось бы отметить, что работа в этом направлении ни на одну минуту не приостанавливалась. Может быть визуально есть какое-то спокойствие, но пациенты, которым нужна помощь, госпитализируются в наши профильные лечебные учреждения, в частности в Гудаутский ковидный госпиталь", - сказал Эдуард Бутба.
Командировка врачей
Глава Минздрава отметил, что перед курортным сезоном абхазская сторона обратилась в Минздрав РФ. В республику приехали медики из разных регионов России в частности из Башкортостана, Нальчика, Подмосковья.
"Они оказали колоссальную поддержку в период курортного сезона, это были и детские инфекционисты, и детские реаниматологи, приезжал врач ультразвуковой диагностики, приезжала бригада хирургов. Также приезжали терапевты, психиатры. Большой объем работы был проведен российскими коллегами, за что им огромное спасибо", - сказал Бутба.
Кроме того, Минздрав Абхазии планирует увеличение стажировок специалистов в лечебные учреждения России.
"Не так давно на протяжении трех месяцев наши коллеги из Республиканской больницы ездили в четвертую больницу Сочи, получали стажировку, работали в реанимационном отделении", - отметил он.
Министр также сообщил, что в апреле 2024 года Минздрав Абхазии планирует провести второй международный медицинский форум.
"Это такая научная площадка для того, чтобы привнести в здравоохранение инновационные технологии. Мы приглашаем сюда российских коллег, сейчас я был в Республике Беларусь, пригласил белорусских коллег. Мы хотим создать международную площадку с представителями Российской Федерации, Республики Беларусь, нашими югоосетинскими коллегами", - сказал Бутба.
Кроме того, Минздрав Абхазии планирует пригласить на медицинский форум коллег из Узбекистана.
Масштабная диспансеризация
Министр здравоохранения Абхазии также рассказал, что в 2024 году планируется провести масштабную диспансеризацию населения республики.
"Попросили заложить в бюджет средства, чтобы сделать полноценную онкодиспансеризацию. Вы знаете, что масштабная диспансеризация прошла в селе Псху Сухумского района, мы отправили туда и рентген аппарат, отправили и ультразвуковую аппаратуру", - сказал Эдуард Бутба.
Министр также добавил, что в результате диспансеризации, которая была проведена с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, жители Псху получили возможность обследоваться и получить необходимые медикаменты.
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Строительство детской больницы
Министр здравоохранения рассказал, что эскизный проект Республиканской детской больницы уже готов, на данном этапе идет согласование проектно-сметной документации.
"Я думаю, что следующий 2024 год будет отправной точкой для того, чтобы была начата реализация этого проекта. Достаточно сложный сам по себе проект, мы долго совещались и мнение Минздрава было нацелено на то, чтобы построить ее на территории Республиканской больницы, чтобы сделать один клинический городок, чтобы удобно было и взрослому и детскому населению оказывать помощь на одной большой площадке", - подчеркнул он.
Процедура ЭКО
Глава Минздрава также сообщил, что в 2023 году 20 женщинам из Абхазии провели процедуру ЭКО. Он отметил, что в этом направлении ведомство ведет активную работу.
По его словам, полноценное лечение обходится в более чем 600 тысяч рублей.
"Я сторонник того, чтобы наших граждан, нуждающихся в ЭКО, направляли в профильные научные центры, где есть большой опыт работы, такие как Московский центр имени Кулакова и другие. Люди иногда настаивают, что хотят поехать в определенные центры, потом нет эффекта. Надо к этим вопросам подходить взвешено", - отметил министр.