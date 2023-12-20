https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/glava-minzdrava-abkhazii-podvel-itogi-raboty-vedomstva-v-2023-godu-1049531953.html

Глава Минздрава Абхазии подвел итоги работы ведомства в 2023 году

Глава Минздрава Абхазии подвел итоги работы ведомства в 2023 году

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в среду 20 декабря подвел итоги работы ведомства в 2023 году и рассказал о планах на... 20.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-20T13:50+0300

2023-12-20T13:50+0300

2023-12-20T14:40+0300

медицина

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/14/1049532457_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_13efdc7aa47a685490c7f270302c1eda.jpg

Глава Минздрава в частности рассказал о предоставлении медицинской помощи гражданам республики, обеспечении оборудованием больниц и поликлиник и о том, когда планируется начать строительство Республиканской детской больницы.Бадрак Авидзба, SputnikЛечение гражданГлава Минздрава Эдуард Бутба рассказал о расходах на лечение граждан Абхазии в России и работе по системе обязательного медицинского страхования. В 2019 году на эти цели было потрачено 39,9 млн руб, в 2020 году - 40,9 млн, в 2021 году - 76,2 млн, в 2022 году - 102,6 млн, а в 2023 году - 174,5 млн рублей.Он отметил, что в текущем году по линии обязательного медицинского страхования помощь получили более 700 человек, это касается и тех граждан Абхазии, которые проживают за пределами республики и пользуются полисами обязательного медицинского страхования.Обеспечение медучрежденийЧто касается обеспечения медучреждений республики новым медицинским оборудованием Эдуард Бутба сказал, что на днях завершится процесс поставки дорогостоящего европейского оборудования на сумму более 24 млн руб для национального онкологического центра."Это и стойки хирургические, и мониторы. Дополнительно мы проговаривали, что будет комплекс - новая операционная, оснащение. Это была непростая ситуация, учитывая те санкции, которые есть в Российской Федерации. Было достаточно сложно доставить оборудование из европейских стран, девять месяцев назад было оплачено это оборудование, и буквально на днях, часть оборудования уже приехала", – отметил он.После доставки оборудования, предоставление медицинских услуг в онкологическом центре выйдет на новый уровень, подчеркнул министр здравоохранения. Кроме того, в рамках первого этапа, было приобретено оборудование для лаборатории Республиканской больницы на 11 миллионов рублей, проинформировал Бутба. Всего в 2023 году было потрачено более 65 млн руб на новое медоборудование и на пополнение автопарка медучреждений страны.КоронавирусС начала 2023 года зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией было 924. Более 200 пациентов получили лечение стационарно в медучреждениях, в частности в Гудаутском ковидном госпитале."И по сегодняшний день там пациенты находятся. Хотелось бы отметить, что работа в этом направлении ни на одну минуту не приостанавливалась. Может быть визуально есть какое-то спокойствие, но пациенты, которым нужна помощь, госпитализируются в наши профильные лечебные учреждения, в частности в Гудаутский ковидный госпиталь", - сказал Эдуард Бутба.Командировка врачейГлава Минздрава отметил, что перед курортным сезоном абхазская сторона обратилась в Минздрав РФ. В республику приехали медики из разных регионов России в частности из Башкортостана, Нальчика, Подмосковья.Кроме того, Минздрав Абхазии планирует увеличение стажировок специалистов в лечебные учреждения России."Не так давно на протяжении трех месяцев наши коллеги из Республиканской больницы ездили в четвертую больницу Сочи, получали стажировку, работали в реанимационном отделении", - отметил он.Министр также сообщил, что в апреле 2024 года Минздрав Абхазии планирует провести второй международный медицинский форум."Это такая научная площадка для того, чтобы привнести в здравоохранение инновационные технологии. Мы приглашаем сюда российских коллег, сейчас я был в Республике Беларусь, пригласил белорусских коллег. Мы хотим создать международную площадку с представителями Российской Федерации, Республики Беларусь, нашими югоосетинскими коллегами", - сказал Бутба.Кроме того, Минздрав Абхазии планирует пригласить на медицинский форум коллег из Узбекистана.Масштабная диспансеризацияМинистр здравоохранения Абхазии также рассказал, что в 2024 году планируется провести масштабную диспансеризацию населения республики.Министр также добавил, что в результате диспансеризации, которая была проведена с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, жители Псху получили возможность обследоваться и получить необходимые медикаменты.Строительство детской больницыМинистр здравоохранения рассказал, что эскизный проект Республиканской детской больницы уже готов, на данном этапе идет согласование проектно-сметной документации.Процедура ЭКОГлава Минздрава также сообщил, что в 2023 году 20 женщинам из Абхазии провели процедуру ЭКО. Он отметил, что в этом направлении ведомство ведет активную работу.По его словам, полноценное лечение обходится в более чем 600 тысяч рублей."Я сторонник того, чтобы наших граждан, нуждающихся в ЭКО, направляли в профильные научные центры, где есть большой опыт работы, такие как Московский центр имени Кулакова и другие. Люди иногда настаивают, что хотят поехать в определенные центры, потом нет эффекта. Надо к этим вопросам подходить взвешено", - отметил министр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/posrednik-butba-ob-itogakh-pervogo-abkhazskogo-meditsinskogo-foruma-1045473582.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/okolo-vosmidesyati-chelovek-proshli-dispanserizatsiyu-v-sele-pskhu-1048091302.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

медицина, абхазия