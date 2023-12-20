https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/putin-skazal-vse-1049526610.html

Путин сказал все

Путин сказал все

Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря невольно наводит на мысль, что исход мировой информационной войны, в... 20.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-20T10:15+0300

2023-12-20T10:15+0300

2023-12-20T10:15+0300

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Вокруг четвертой власти — и мягкой силы в целом — развился и стал очень популярным миф, что они существуют сами по себе, находятся как бы в безвоздушном пространстве. На самом деле это глубоко ошибочное мнение: любая мягкая сила — всегда производная от жесткой, в том числе военной силы, от достижений и успехов в глубоко материальных сферах. Другое дело, что существует серьезная инерция человеческого восприятия, когда люди мыслят устоявшимися представлениями. Поэтому требуются не только конкретные изменения, но и просто время — иногда достаточно длительное — чтобы общество в массе своей осознало происходящее, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости. Россия же шла в прямо противоположном направлении: много лет наши дела обстояли настолько печально, что слова российского руководства имели немного веса. И если у нас в последние годы пошли быстрые изменения, в ходе которых наше общество переосмысливает и переоценивает — в сторону сильного повышения — представления о самом себе и о стране, то Запад продолжает, как мошка, застывшая в янтаре, пребывать в пузыре привычных стереотипов. Однако не стоит считать этот пузырь вечным и непробиваемым.Последние месяцы западные медиа активно заполняются заявлениями политиков и комментариями экспертов, которые пытаются объяснить своему обществу несовпадение ожиданий, обещаний и прогнозов в отношении России и Украины с происходящим на самом деле. При этом они продолжают это делать в рамках старых и удобных им идей. Чего стоит, например, мысль, которую всерьез обсуждают в ведущих мировых СМИ: просто заявить о победе Украины над Россией и тем самым закрыть тему. Причем понятно, откуда этот бред взялся: контроль над главными медиа планеты и много лет бесстыдных манипуляций общественным мнением с их помощью породил у западного истеблишмента иллюзию, что достаточно что-то написать в газете, чтобы это стало реальностью. И до них никак не дойдет, что больше это так не работает, — машинка сломалась.Сегодня Путин во многом повторил ключевые тезисы об отношениях России и Запада, которые он неоднократно проговаривал и раньше: о нарушенном обещании не расширять НАТО на восток, об использовании Украины как тарана против России, о намеренном обмане нас в Минских соглашениях ключевыми государственными деятелями Европы, о провоцировании Америкой России на военную операцию. Однако в то же время его выступление было куда жестче обычного. Чего стоят, например, слова об эксплуатации американцами Европы руками "безвольной и бесхребетной генерации политиков". Это та самая реальность, которую становится все сложнее игнорировать европейским обывателям, по собственному кошельку ощущающим колоссальные и недобрые к ним изменения. А значит, слова российского президента услышат и осознают их правоту все больше и больше людей на Западе. Точно так же как нам самим предстоит сделать выводы из слов Путина о пятой колонне, с которой страна в надежде на что-то напрасно заигрывала столько лет.Но главное, надо отдавать себе отчет, что на коллегии Минобороны выступал в первую очередь Верховный главнокомандующий великой ядерной державой, побеждающей в развязанной против нее коллективным Западом войне. Обращался он не только к участникам мероприятия, не только к российским военнослужащим и гражданам страны — он проговаривал позицию Москвы и для наших противников, которые старательно игнорируют неприятную реальность, надеясь, что, если ее не замечать, она куда-нибудь сама рассосется. Не на этот раз.Впрочем, наша позиция по возможным договоренностям вполне проста: "Пусть договариваются, но Россия будет делать это исходя из своих интересов".Посмотрим, сколько еще времени понадобится Западу осознать и принять в общем несложную идею. Судя по скорости, с которой там принимают действительность, еще немало.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/putin-my-ot-tseley-spetsialnoy-voennoy-operatsii-otkazyvatsya-ne-sobiraemsya-1049517526.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/putin-zayavil-chto-zapadu-pridetsya-schitatsya-s-rossiey-1049482596.html

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2023

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

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колумнисты, россия, владимир путин, политика, сша, нато