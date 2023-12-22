https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/prokuratura-zaprosila-smertnuyu-kazn-dlya-obvinyaemykh-po-delu-o-troynomu-ubiystve-1049565089.html
Прокуратура запросила смертную казнь для обвиняемых по делу о тройному убийстве
Прокуратура запросила смертную казнь для обвиняемых по делу о тройному убийстве
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии в четверг, 22... 22.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-22T18:55+0300
2023-12-22T18:55+0300
2023-12-22T19:55+0300
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дело о тройном убийстве на набережной сухума
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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikОбстоятельства делаСудебное следствие по уголовному делу окончено, суд перешел к прениям сторон и слово было передано заместителю Генерального прокурора Руслану Тыркба, который выступил с обвинительной речью.Чкадуа и Бганба, по утверждению Генпрокуратуры, вовлекли в банду Блабба и братьев Ахалая. Дато Ахалая отвечал за обеспечение группы оружием и боеприпасами, Демур Ахалая должен был приобрести машину, на которой обвиняемые приехали к месту преступления, а Аслан Блабба участвовал в ее тонировке.Участники банды, отметил Тыркба, с сентября изучали места, которые наиболее часто посещали жертвы, намечали пути подхода и отхода, незаконно покупали оружие, машину, госномера.В день убийства, по версии следствия, Бганба и Чкадуа, подошли к столику, за которым сидели потерпевшие и выстрелили из автоматов с расстоянии не более двух метров. Дато Ахалая "осуществлял контроль за окружающей обстановкой". Убитый Алхас Авидзба успел несколько раз выстрелить в ответ в сторону Бганба, который, как утверждает обвинение, получил ранение правого бедра.Требуемые срокиНачальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба зачитал в ходе прений материалы дела, результаты медицинских и баллистических экспертиз, протоколы осмотра предметов, помещений и мест происшествия, детализацию телефонных соединений, протоколы обыска и изъятия предметов, оперативные справки, показания свидетелей.Также гособвинение озвучило сроки наказания, которых, по их мнению, заслуживают обвиняемые.Так, гособвинение просит для Демура Ахалая 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Виновным Генпрокуратура признает и Аслана Блабба, в отношении которого, по мнению обвинения, должна быть избрана мера наказания в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 30 000 рублей.Также обвинение требует удовлетворить в полном объеме гражданские иски в сумме 89 000 рублей потерпевших Братухиной и Зарандия, чьи машины пострадали во время стрельбы, и взыскать сумму с подсудимых.Срок наказания предлагается исчислять с момента задержания.В отношении Бганба Беслана, Дато Ахалая и Эрика Чкадуа гособвинение требует применить наказание в виде смертной казни. Кроме того, согласно позиции Генпрокуратуры, Чкадуа должен выплатить штраф в размере 300 000 рублей в доход государства, с конфискацией имущества, а Бганба – штраф в 310 000 рублей.При определении наказания Генпрокуратура попросила суд учесть общественный резонанс, тяжесть, дерзость и общественную опасность совершенных преступлений, непризнание собственной вины, отсутствие раскаяния.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/podgotovka-k-preniyam-sud-zavershil-sledstvie-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049253654.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-drande-1049530067.html
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абхазия, новости, дело о тройном убийстве на набережной сухума
абхазия, новости, дело о тройном убийстве на набережной сухума
Прокуратура запросила смертную казнь для обвиняемых по делу о тройному убийстве
18:55 22.12.2023 (обновлено: 19:55 22.12.2023)
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии в четверг, 22 декабря.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
Судебное следствие по уголовному делу окончено, суд перешел к прениям сторон и слово было передано заместителю Генерального прокурора Руслану Тыркба, который выступил с обвинительной речью.
Он напомнил суду о событиях ноября 2019 года и предшествующих убийству обстоятельствах. Тыркба подчеркнул, что в начале сентября 2019 года Эрик Чкадуа и Беслан Бганба создали организованную вооруженную группу для умышленного убийства. Мотивом убийства, по словам заместителя генпрокурора, была месть из-за их избиения в СИЗО МВД "неустановленными заключенными" по согласованию с убитыми Шамба и Авидзба.
Чкадуа и Бганба, по утверждению Генпрокуратуры, вовлекли в банду Блабба и братьев Ахалая. Дато Ахалая отвечал за обеспечение группы оружием и боеприпасами, Демур Ахалая должен был приобрести машину, на которой обвиняемые приехали к месту преступления, а Аслан Блабба участвовал в ее тонировке.
Участники банды, отметил Тыркба, с сентября изучали места, которые наиболее часто посещали жертвы, намечали пути подхода и отхода, незаконно покупали оружие, машину, госномера.
В день убийства, по версии следствия, Бганба и Чкадуа, подошли к столику, за которым сидели потерпевшие и выстрелили из автоматов с расстоянии не более двух метров. Дато Ахалая "осуществлял контроль за окружающей обстановкой". Убитый Алхас Авидзба успел несколько раз выстрелить в ответ в сторону Бганба, который, как утверждает обвинение, получил ранение правого бедра.
Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба зачитал в ходе прений материалы дела, результаты медицинских и баллистических экспертиз, протоколы осмотра предметов, помещений и мест происшествия, детализацию телефонных соединений, протоколы обыска и изъятия предметов, оперативные справки, показания свидетелей.
Также гособвинение озвучило сроки наказания, которых, по их мнению, заслуживают обвиняемые.
Так, гособвинение просит для Демура Ахалая 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Виновным Генпрокуратура признает и Аслана Блабба, в отношении которого, по мнению обвинения, должна быть избрана мера наказания в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 30 000 рублей.
Также обвинение требует удовлетворить в полном объеме гражданские иски в сумме 89 000 рублей потерпевших Братухиной и Зарандия, чьи машины пострадали во время стрельбы, и взыскать сумму с подсудимых.
Срок наказания предлагается исчислять с момента задержания.
В отношении Бганба Беслана, Дато Ахалая и Эрика Чкадуа гособвинение требует применить наказание в виде смертной казни. Кроме того, согласно позиции Генпрокуратуры, Чкадуа должен выплатить штраф в размере 300 000 рублей в доход государства, с конфискацией имущества, а Бганба – штраф в 310 000 рублей.
При определении наказания Генпрокуратура попросила суд учесть общественный резонанс, тяжесть, дерзость и общественную опасность совершенных преступлений, непризнание собственной вины, отсутствие раскаяния.