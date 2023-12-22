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Работы по благоустройству Пицунды были перенесены из-за стихийных бедствий
Работы по благоустройству Пицунды были перенесены из-за стихийных бедствий
Непогода обрушились на Гагрский район несколько раз в году - в июле и ноябре, причинив серьезные неудобства жителям. 22.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-22T09:00+0300
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Ряд работ по благоустройству Пицунды был перенесен в из-за стихийных бедствий, рассказал в программе "Главный четверг" на радио Sputnik первый замглавы администрации города Даут Вардания.Протяженность обеих этих улиц - около 500 метров. На них заменят бордюры, положат тротуарную плитку. После этого власти намерены заасфальтировать проезжую часть дороги. Работы проводятся за счет средств из бюджета Гагрского района.Вардания подчеркнул, что на устранение последствий наводнений и штормов, обрушившихся на район в уходящем году, было потрачено много сил, времени и средств."Администрация Гагрского района выплатила более 60 миллионов рублей пострадавшим. Все помогли по возможности. Администрация Пицунды непосредственно занималась проблемами в районе бывшей птицефабрики – он у нас больше всего пострадал от наводнения. Там была проблема с электричеством, но мы в кратчайшие сроки совместно с филиалом "Черноморэнерго" восстановили энергоснабжение. Также мы провели работу по очистке подгорных каналов – это главные артерии, по которым в море попадают все наши реки", - сказал он.После расчистки каналов, добавил Вардания, вода беспрепятственно уходит в море. Это поможет минимизировать последствия возможных наводнений в будущем. Большая часть площади Пицунды отведена под сельскохозяйственные нужды. Сам город расположен всего на 1,5 метра выше уровня моря, а поля – ниже. В связи с этим, пояснил замглавы администрации, во время наводнений эти территории затапливаются, что наносит ущерб урожаю и портит собранное сено. Контролем над уровнем воды искусственными методами занимается специальный отдел мелиорации при администрации Пицунды, пояснил Вардания. При этом используются насосные станции, которые выкачивают воду и сбрасывают ее в каналы
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/desyatki-sosen-postradali-v-rezultate-shtorma-v-pitsunde-1049268161.html
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абхазия, новости, абхазия: благоустройство районов и городов, пицунда, гагрский район
Работы по благоустройству Пицунды были перенесены из-за стихийных бедствий
09:00 22.12.2023 (обновлено: 09:25 22.12.2023)
Непогода обрушились на Гагрский район несколько раз в году - в июле и ноябре, причинив серьезные неудобства жителям.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik.
Ряд работ по благоустройству Пицунды был перенесен в из-за стихийных бедствий, рассказал в программе "Главный четверг" на радио Sputnik
первый замглавы администрации города Даут Вардания.
"Работы по благоустройству, которые были у нас запланированы на 2023 год, в связи с этими явлениями были перенесены к концу года, и будут продолжаться уже в следующем 2024 году. Так, недавно мы начали осуществлять благоустройство улицы Платановая аллея и параллельно благоустраиваем улицу Тополева", - сказал он.
Протяженность обеих этих улиц - около 500 метров. На них заменят бордюры, положат тротуарную плитку. После этого власти намерены заасфальтировать проезжую часть дороги. Работы проводятся за счет средств из бюджета Гагрского района.
Вардания подчеркнул, что на устранение последствий наводнений и штормов, обрушившихся на район в уходящем году, было потрачено много сил, времени и средств.
"Администрация Гагрского района выплатила более 60 миллионов рублей пострадавшим. Все помогли по возможности. Администрация Пицунды непосредственно занималась проблемами в районе бывшей птицефабрики – он у нас больше всего пострадал от наводнения. Там была проблема с электричеством, но мы в кратчайшие сроки совместно с филиалом "Черноморэнерго" восстановили энергоснабжение. Также мы провели работу по очистке подгорных каналов – это главные артерии, по которым в море попадают все наши реки", - сказал он.
После расчистки каналов, добавил Вардания, вода беспрепятственно уходит в море. Это поможет минимизировать последствия возможных наводнений в будущем.
Большая часть площади Пицунды отведена под сельскохозяйственные нужды. Сам город расположен всего на 1,5 метра выше уровня моря, а поля – ниже. В связи с этим, пояснил замглавы администрации, во время наводнений эти территории затапливаются, что наносит ущерб урожаю и портит собранное сено.
Контролем над уровнем воды искусственными методами занимается специальный отдел мелиорации при администрации Пицунды, пояснил Вардания. При этом используются насосные станции, которые выкачивают воду и сбрасывают ее в каналы