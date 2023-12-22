https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/skonchalsya-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-aleksey-shoniya-1049550285.html
Скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шония
Скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шония
В 1942 году Шония добровольно ушел на фронт, участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи и Ростова, а также принимал участие в боевых действиях во время... 22.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-22T10:44+0300
2023-12-22T10:44+0300
2023-12-22T11:24+0300
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Алексей Шония ушел из жизни в четверг, 22 декабря.В 1942 году Шония окончил обучение в Краснодарском пулеметно-минометном училище в звании младшего лейтенанта. В том же году выпускники военных училищ из Краснодара, Тбилиси, Баку и Буйнакска были отправлены в город Зверево Ростовской области, а Шония был назначен заместителем командира пулеметного взвода, позже он был переведен в разведбатальон.В Ростове он и получил свое первое ранение в область шеи и груди, затем при освобождении Киева был ранен в плечо. После того как рана зажила, он попал в Уральский военный округ, в секретный специальный взвод. Но полученная в бою рана не дала ему продолжить военный путь. В 1944 году Шония вернулся в Абхазию.После возвращения с фронта ветеран два года проработал в Кутолской средней школе, преподавал детям начальную военную подготовку. С 1946 года по 1992 год Алексей Шония работал в Ткуарчалской шахте.С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году ему пришлось вспомнить свои боевые навыки. Он стал сапером, минировал мосты и дороги на пути к Ткуарчалу. Во время обстрела города получил ранение в руку.Алексей Шония награжден орденом Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы, орденом Октябрьской революции, более 30 медалями за освобождение различных городов. Кроме того, за участие в Отечественной войне народа Абхазии Шония награжден медалью "За отвагу". Алексей воспитал троих сыновей, которых уже нет в живых. У ветерана семь внуков и столько же правнуков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/dve-voyny-odnogo-soldata-veteran-velikoy-otechestvennoy-podelilsya-svoey-istoriey-1045709467.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/sokhranit-pamyat-v-abkhazii-ustanovili-imena-boytsov-pogibshikh-pri-oborone-kerchi-1048925758.html
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абхазия, новости, великая отечественная война, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, великая отечественная война, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шония
10:44 22.12.2023 (обновлено: 11:24 22.12.2023)
В 1942 году Шония добровольно ушел на фронт, участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи и Ростова, а также принимал участие в боевых действиях во время Отечественной войны народа Абхазии.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Алексей Шония ушел из жизни в четверг, 22 декабря.
По паспорту Шония 15 мая 2023 года исполнилось 99 лет. Но на самом деле родился он на пару лет раньше, и в этом году отметил свой 101-й день рождения.
В 1942 году Шония окончил обучение в Краснодарском пулеметно-минометном училище в звании младшего лейтенанта. В том же году выпускники военных училищ из Краснодара, Тбилиси, Баку и Буйнакска были отправлены в город Зверево Ростовской области, а Шония был назначен заместителем командира пулеметного взвода, позже он был переведен в разведбатальон.
В Ростове он и получил свое первое ранение в область шеи и груди, затем при освобождении Киева был ранен в плечо. После того как рана зажила, он попал в Уральский военный округ, в секретный специальный взвод. Но полученная в бою рана не дала ему продолжить военный путь. В 1944 году Шония вернулся в Абхазию.
После возвращения с фронта ветеран два года проработал в Кутолской средней школе, преподавал детям начальную военную подготовку. С 1946 года по 1992 год Алексей Шония работал в Ткуарчалской шахте.
С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году ему пришлось вспомнить свои боевые навыки. Он стал сапером, минировал мосты и дороги на пути к Ткуарчалу. Во время обстрела города получил ранение в руку.
Алексей Шония награжден орденом Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы, орденом Октябрьской революции, более 30 медалями за освобождение различных городов. Кроме того, за участие в Отечественной войне народа Абхазии Шония награжден медалью "За отвагу".
Алексей воспитал троих сыновей, которых уже нет в живых. У ветерана семь внуков и столько же правнуков.