https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/apsuaa-zhertvy-repressiy-i-velikoy-voyny-meropriyatiya-v-gudautskom-muzee-1049613958.html

"Апсуаа", жертвы репрессий и Великой войны: мероприятия в Гудаутском музее

"Апсуаа", жертвы репрессий и Великой войны: мероприятия в Гудаутском музее

Зал, посвященный жертвам политических репрессий 1937-1940 годов и выставку "Апсуаа" о культуре и быте абхазов открыли в Гудаутском музее имени Сергея Дбар в... 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T19:20+0300

2023-12-25T19:20+0300

2023-12-25T19:25+0300

в абхазии

абхазия

новости

гудаута

репрессии

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/19/1049612685_0:0:1258:707_1920x0_80_0_0_eadc620491e2ee2180775ff4f01fd022.png

О том, что представили на выставках, как собирался архив и сколько еще экспонатов хранится в стенах музея, что помнят и знают жители страны о своих предках, ставших жертвами политических репрессий и погибших в Великой Отечественной войне, читайте в материале Sputnik.Вспоминая репрессированныхБолее ста копий архивных фотографий и экспонатов представили в двух залах Гудаутского музея. Они повествуют о жертвах политических репрессий, которым подверглись жители Абхазии с 1937 по 1940 года, а также героям Великой Отечественной войны.Как уточнила директор музея Гугуца Джикирба, в двух залах удалось представить более сотни фотографий, но в архиве хранится еще около тысячи снимков. Их будут собирать в фотоальбомы. Она добавила власти помогают музею и напомнила, что впервые выставка "Апсуаа" прошла в Сухуме пять лет назад.В зале, посвященном репрессированным, собраны не только фотографии, но и личные вещи жертв жестокой и несправедливой политики властей, мебель и элементы интерьера их домов, письма и открытки. Мебель была отреставрирована Асемом Абаза.Среди экспонатов есть и отреставрированный револьвер абхазского революционера и политического деятеля Нестора Лакоба, пианино и кровать первого абхазского этнографа Виктора Кукба, письменный стол семьи Вардания.На церемонии присутствовали потомки репрессированных. Среди них была дочь Анатолия Вардания - Ирина Вардания, которая от имени Ассоциации жертв политических репрессий и их родственников поблагодарила всех, кто причастен к открытию этого зала в Гудаутском музее."1937 год – это страшная веха в истории Абхазии. Это время, когда уничтожали самое красивое, умное и честное в нашем обществе. 1937 год – это время, когда я и мои ровесники остались без родителей, когда расстреливали всех подряд - и молодых, и старых, и даже детей. Были расстреляны сыновья Нестора Лакоба, Василия и Михаила Лакоба, Константина Инал-ипа. Как это можно понять? Это все происходило, когда по всему СССР ходил девиз: дети за родителей не отвечают. При этом под корень была уничтожена только-только зародившая абхазская интеллигенция", - сказала Вардания.Она также вспомнила, что на момент гибели ее отец был студентом 4-го курса Промышленной академии имени Сталина в Москве. Анатолий Вардания был одним из тех, кто строил СухумГЭС, здание Совмина, а также дорогу на озеро Рица по просьбе Нестора Лакоба. В реализации этого проекта Вардания помог его дядя по материнской линии - инженер из Австрии, строивший дорогу в Альпах. Завершили работы в течение трех лет.По словам Ирины Вардания, из ее семье репрессиям подверглись четыре человека. Их расстреляли, а членов их семьи отправили в ссылку."У них была сестра по имени Зиза – мать ученого Георгия Дзидзария. Она обожала своих братьев и каждый раз возила им в Сухум еду. Когда она последний раз привезла передачу, к тому времени их уже расстреляли, но она об этом не знала. Она приехала домой и довольная сказала: "Я накормила своих братьев", - рассказала Вардания.Житель села Звандрипш Джума Габуниа вкратце рассказал историю своих односельчан - семьи Вардания, которая пережила много горя в тот период. Он уточнил, что на сегодняшний день в Звандрипше осталось всего четыре семьи по фамилии Вардания, но их семейная история по сей день передается из уст в уста."Для установления советской власти Варданиевцы – Игнат, Евстафий, Алексей, Кутиа, Хуатхуат сделали все, что было в их силах. После того, как Советская власть была установлена, они были рядом с Нестором Лакоба и вместе с ним погибли. После, в 1941-1945 годах семеро представителей фамилии Вардания пали в боях", - сказал Габуния и добавил, что представители семьи также не остались в стороне в 1992-1993 годах, когда Грузия напала на Абхазию.Габуниа напомнил присутствующим о документальном фильме абхазского журналиста Астанды Кецба, посвященном семье Вардания. Сама Кецба, в свою очередь, призналась, что во время подготовки фильма узнала подробности, о которых раньше не слышала. После выхода ее работы в эфир ей стали поступать звонки с благодарностями не только от представителей фамилии, но и от простых зрителей.Директор музея Гугуца Джикирба рассказала несколько трагичных историй семей, подвергшихся политическим репрессиям. Она обратилась ко всем присутствующим с просьбой не забывать о них и учить истории своего народа подрастающее поколение.Джикирба также поделилась новостью о том, что существуют достоверные сведения о месте захоронения Нестора Лакоба, но человек, которому сегодня принадлежит эта земля, не дает согласия проводить раскопки."Руководство страны и все структуры в курсе об этом. Они готовы провести необходимые работы, но пока это не представляется возможным. Мы планируем применить металлоискатели в том месте. Не может быть чтобы Нестор Лакоба не был погребен без оружия или металлических изделий", - уточнила Джикирба.По имеющей у нее информации, тело Нестора Лакоба перевезли в Лыхны члены семьи его матери – Хагбовцы из села Ачандара.Защитники РодиныВ Великой Отечественной войне погибли 2365 выходцев из Гудаутского района. Из них абхазов было 1580 человек, русских – 285, армян – 313, грузин – 84, турков – 34, греков – 13, представителей других национальностей – 53 человека. Такие данные представила Гугуца Джикирба в своем выступлении. Из общего числа погибших в той войне 22 бойцам были присвоены звания Героев СССР. Память героев, отдавших жизни за Родину, в годы Великой войны и Отечественной войны народа Абхазии почтили минутой молчания.Новыми экспонатами пополнилась экспозиция в зале Гудаутского музея, посвященного Великой Отечественной войне. Свои места заняли архивные снимки, которые подарил музею фотограф Алексей Крайнюков."В нашем районе 13 семей, в которых с войны не вернулось по пять человек. На сегодня нам известно о 113 семьях, в домах которых навсегда закрылись двери", - рассказала Джикирба.Историю своей семьи тех лет рассказал житель села Аацы Игорь Цугба. Он отметил, что в 40-х годах прошлого века в боевых действиях участвовало 22 человека из числа его близких родственников. Среди них были его отец Дмитрий и дядя - Алексей Цугба.В музей он принес письмо, которое пулеметчик Алексей Цугба написал в больнице. В нем боец из Абхазии, в частности, пишет, о том, что его ранили 12 мая в обе ноги. После того как Цугба поправился, он участвовал в Сталинградской битве и был одним из тех, кто в течение 58 дней держал оборону в здании, которое вошло в историю, как Дом Павлова в честь сержанта, командира пулеметного отделения Якова Павлова, руководившего обороной.На просторах интернета можно найти видео, где Павлов вспоминает те дни и перечисляет имена некоторых соратников, в том числе, Алексея Цугба. Он был представлен к Ордену Красной знамени.Что касается отца, Дмитрия Цугба, то, скромно уточнил Игорь, он был танкистом. Его фотография представлена в музее Боевой славы в Москве и в его честь в Парке славы российской столицы посажено дерево.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/revolver-narodnogo-snaypera-istoriya-pistoleta-nestora-lakoba-1042884158.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/lider-sovetskoy-abkhazii-so-dnya-rozhdeniya-nestora-lakoba-proshlo-130-let-1045574440.html

абхазия

гудаута

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

абхазия, новости, гудаута, репрессии, ссср