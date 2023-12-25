https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/bolee-20-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-nizhney-eshere-1049614668.html

Более 20 аппаратов для майнинга изъяли в Нижней Эшере

Более 20 аппаратов для майнинга изъяли в Нижней Эшере

В Абхазии продолжается борьба с майнингом криптовалюты, оказывающим нагрузку на электросети республики. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T18:30+0300

2023-12-25T18:30+0300

2023-12-25T18:30+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

новости

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/0c/1031997584_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_42ae97b3060cc9b0ceab2cf55cdb3fa1.jpg

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии выявили 23 аппарата по добыче криптовалют в селе Эшера Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Запрещенные к ввозу аппараты находились в нежилом помещении, оборудованном охранными системами. Все оборудование было отключено от сети, изъято и помещено на склад Госстандарта.В отношении владелицы фермы, Лианы Ардзинба, были применены меры административного взыскания.Ограничения потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Сейчас они действуют до 31 декабря 2023 года.С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том, что, по информации ГТК, с 2016 по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок", а с 2020 года более 27 тысяч вывезено из республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/apparaty-dlya-mayninga-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1049562812.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

майнинг в абхазии, новости, абхазия