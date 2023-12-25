https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/bolee-20-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-nizhney-eshere-1049614668.html
Более 20 аппаратов для майнинга изъяли в Нижней Эшере
Более 20 аппаратов для майнинга изъяли в Нижней Эшере
В Абхазии продолжается борьба с майнингом криптовалюты, оказывающим нагрузку на электросети республики. 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T18:30+0300
2023-12-25T18:30+0300
2023-12-25T18:30+0300
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии выявили 23 аппарата по добыче криптовалют в селе Эшера Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Запрещенные к ввозу аппараты находились в нежилом помещении, оборудованном охранными системами. Все оборудование было отключено от сети, изъято и помещено на склад Госстандарта.В отношении владелицы фермы, Лианы Ардзинба, были применены меры административного взыскания.Ограничения потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Сейчас они действуют до 31 декабря 2023 года.С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том, что, по информации ГТК, с 2016 по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок", а с 2020 года более 27 тысяч вывезено из республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/apparaty-dlya-mayninga-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1049562812.html
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майнинг в абхазии, новости, абхазия
майнинг в абхазии, новости, абхазия
Более 20 аппаратов для майнинга изъяли в Нижней Эшере
В Абхазии продолжается борьба с майнингом криптовалюты, оказывающим нагрузку на электросети республики.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии выявили 23 аппарата по добыче криптовалют в селе Эшера Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Запрещенные к ввозу аппараты находились в нежилом помещении, оборудованном охранными системами. Все оборудование было отключено от сети, изъято и помещено на склад Госстандарта.
В отношении владелицы фермы, Лианы Ардзинба, были применены меры административного взыскания.
Ограничения потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Сейчас они действуют до 31 декабря 2023 года.
С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том, что, по информации ГТК, с 2016 по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок", а с 2020 года более 27 тысяч вывезено из республики.