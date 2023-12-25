https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/parlament-prinyal-zakon-ob-uchete-v-sisteme-pensionnogo-strakhovaniya-v-pervom-chtenii-1049606950.html

Парламент принял закон об учете в системе пенсионного страхования в первом чтении

Парламент принял закон об учете в системе пенсионного страхования в первом чтении

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного... 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T15:21+0300

2023-12-25T15:21+0300

2023-12-25T15:52+0300

в абхазии

абхазия

новости

парламент абхазии

народное собрание абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037627059_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c1297e5e231f6322e160d816cce813f7.jpg

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" в первом чтении. Как отметил представитель президента в Парламенте Анри Барциц, проект закона направлен на создание системы, которая позволит эффективно учитывать сведения о пенсионерах.Проект закона предусматривает обязательную выдачу каждому застрахованному лицу, ставшему на учет пенсионного страхования, специального свидетельства. С помощью него будет возможно открыть индивидуальный лицевой счет, где будет накапливаться информация о стаже, заработке, начисленных и уплаченных страховых взносах и другие сведения, которые нужны для начисления пенсии.В пояснительной записке говорится, что граждане Абхазии будут ставиться на учет автоматически, при регистрации рождения ребенка или получении паспорта.При этом у всех категорий застрахованных лиц остается возможность лично обратиться в Пенсионный фонд для получения страхового свидетельства. Все эти меры позволят обеспечить максимальное упрощение и ускорение порядка назначения пенсий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/parlament-abkhazii-povysil-pensii-neskolkim-kategoriyam-grazhdan-1049605700.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/parlament-abkhazii-prinyal-zakon-ob-investitsionnom-tovarischestve-1049604643.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии