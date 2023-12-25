https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/parlament-prinyal-zakon-ob-uchete-v-sisteme-pensionnogo-strakhovaniya-v-pervom-chtenii-1049606950.html
Парламент принял закон об учете в системе пенсионного страхования в первом чтении
Парламент принял закон об учете в системе пенсионного страхования в первом чтении
СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного... 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T15:21+0300
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" в первом чтении. Как отметил представитель президента в Парламенте Анри Барциц, проект закона направлен на создание системы, которая позволит эффективно учитывать сведения о пенсионерах.Проект закона предусматривает обязательную выдачу каждому застрахованному лицу, ставшему на учет пенсионного страхования, специального свидетельства. С помощью него будет возможно открыть индивидуальный лицевой счет, где будет накапливаться информация о стаже, заработке, начисленных и уплаченных страховых взносах и другие сведения, которые нужны для начисления пенсии.В пояснительной записке говорится, что граждане Абхазии будут ставиться на учет автоматически, при регистрации рождения ребенка или получении паспорта.При этом у всех категорий застрахованных лиц остается возможность лично обратиться в Пенсионный фонд для получения страхового свидетельства. Все эти меры позволят обеспечить максимальное упрощение и ускорение порядка назначения пенсий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/parlament-abkhazii-povysil-pensii-neskolkim-kategoriyam-grazhdan-1049605700.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/parlament-abkhazii-prinyal-zakon-ob-investitsionnom-tovarischestve-1049604643.html
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" в первом чтении.
Проект закона направлен на создание современной системы, позволяющей осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, на которых распространяется действие законодательства о пенсионном обеспечении.
Как отметил представитель президента в Парламенте Анри Барциц, проект закона направлен на создание системы, которая позволит эффективно учитывать сведения о пенсионерах.
Проект закона предусматривает обязательную выдачу каждому застрахованному лицу, ставшему на учет пенсионного страхования, специального свидетельства. С помощью него будет возможно открыть индивидуальный лицевой счет, где будет накапливаться информация о стаже, заработке, начисленных и уплаченных страховых взносах и другие сведения, которые нужны для начисления пенсии.
В пояснительной записке говорится, что граждане Абхазии будут ставиться на учет автоматически, при регистрации рождения ребенка или получении паспорта.
При этом у всех категорий застрахованных лиц остается возможность лично обратиться в Пенсионный фонд для получения страхового свидетельства. Все эти меры позволят обеспечить максимальное упрощение и ускорение порядка назначения пенсий.