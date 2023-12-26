https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/edinovremennye-vyplaty-i-vozvraschenie-dolgov-pensionnyy-fond-abkhazii-podvel-itogi-1049627111.html

Единовременные выплаты и возвращение долгов: Пенсионный фонд Абхазии подвел итоги

Единовременные выплаты и возвращение долгов: Пенсионный фонд Абхазии подвел итоги

В 2023 году в Абхазии было зарегистрировано более 47 тысяч человек, получающих абхазскую пенсию. По сравнению с прошлым годом, их количество уменьшилось. 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T17:10+0300

2023-12-26T17:10+0300

2023-12-26T17:48+0300

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О том, как Пенсионный фонд Абхазии выполнял свои обязательства перед гражданами, за счет чего отдельные категории получили единовременные выплаты и каким образом в республике планируют повысить пенсии, в эфире радио Sputnik рассказал председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.SputnikПо данным Пенсионного фонда Абхазии, в 2023 году в Абхазии было зарегистрировано более 47 тысяч получателей социальных выплат. Цифра, как рассказал в эфире радио Sputnik глава ПФА Денис Гулария, немного снизилась по сравнению с прошлым годом. В то же время, благодаря сокращению расходов по ежемесячным выплатам, Пенсионный фонд Абхазии смог осуществить единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей более тысячи получателям ко Дню Победы и Независимости Абхазии, а также вернуть Пенсионному фонду России более 24 миллионов рублей."Каждый рубль ценен для Пенсионного фонда. Благодаря этому мы своими средствами смогли осуществить единовременные выплаты ко Дню Победы по 20 тысяч рублей. Их получили более тысячи человек. Также мы вернули Российскому пенсионному фонду сумму около 24 миллионов рублей. В этом году мы практически не воспользовались дотацией. Из 140 миллионов рублей было востребовано всего лишь 15 миллионов из республиканского бюджета. Мы своими силами справились", – рассказал Гулария.Курс на повышениеУже с 1 января 2024 года Пенсионный Фонд Абхазии планирует повысить размер выплат 11 категориям пенсионеров. Это стало возможным благодаря нескольким факторам.В республике принят закон по минимальной заработной плате. Если раньше он составлял 5 тысяч рублей, то теперь эта цифра достигла 10 тысяч рублей. Другими словами, закон обязывает хозрасчетные и коммерческие организаций устанавливать зарплаты не ниже 10 тысяч рублей.Положительно отразилось на поступления в Пенсионный фонд и увеличение заработных плат отдельным категория бюджетников."Сейчас будут индексации до конца года. Это дополнительные поступления в фонд", –отметил глава ПФА.Другой фактор, повлиявший на повышении соцвыплат, – хороший курортный сезон, увеличение числа занятых, новые рабочие места.К тому же Пенсионному фонду Абхазии стали возвращать накопленные годами долги. Так начисления начали производить "Черноморэнерго", РУП Абхазская железная дорога, Гудаутский дорожно-строительный комбинат. Всего по старым долгам поступило 112 миллионов рублей, по инкассовым поручениям было списано 17 миллионов 600 тысяч рублей.Так с 1 января 2024 года более 5 тысяч человек начнут получать повышенную пенсию. Минимальная надбавка составит две тысячи рублей.“Самая многочисленная категория – инвалиды II группы Отечественной войны народа Абхазии. Они с 7500 рублей будут получать 9500 рублей. Есть категория инвалиды срочной службы, у них повышение будет на 3400 рублей. Их количество не такое больше. Я думаю, это позитивно, и людям будет приятно", – добавил глава ПФА.“Сколько накопил - столько и получил”Парламент Абхазии в первом чтении принял законопроект "Об обязательном пенсионном страховании". Это даст возможность трудоустроенным гражданам делать пенсионные накопления, что в будущем отразится на их выплатах. Подобную реформу, по мнению Дениса Гулария, необходимо было провести давно. Это не только облегчит работу фонда и увеличится размер выплат, но и выведет многие коммерческие фирмы из тени – то есть работники сами будут заинтересованы в получении "белых зарплат"."Скорее всего, будет фиксированная сумма и плюс накопления за время работы. Расчеты будут позже представлены, будут рассматриваться какие расчеты и формулы нам больше подойдут. И по этим формулам будет рассчитываться пенсия. Несомненно, она уже будет больше. И сколько каждый накопил за свою трудовую деятельность, столько он и будет получать на пенсии", – отметил Гулария.При этом ощутить эффект от пенсионной реформы смогут только те граждане, которые будут официально трудоустроены и будут работать еще 10-15 лет."Для любой реформы нужны время и дисциплина. Я думаю, лучше уж так начинать реформы, чем ничего не предпринимать. Если бы мы еще лет десять назад смогли бы наладить этот механизм, то сейчас с пенсиями было бы получше. Мы сейчас это начинаем, и надеюсь, что мы многие ошибки не повторим и будем развиваться. Это сильно отразится на людях, которым работать еще не менее 10-15 лет. Потому что эффект от пенсионной реформы люди почувствуют как минимум только через 10 лет”, – подытожил Гулария.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/grazhdanin-i-nachalnik-gulariya-ob-indeksatsii-pensiy-v-abkhazii--1049608468.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/bolee-1177-mlrd-rubley-napravleno-na-vyplatu-pensiy-i-posobiy-s-nachala-2023-god-v-abkhazii-1049434496.html

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