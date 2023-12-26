https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/storona-poterpevshikh-vystupila-na-preniyakh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049623715.html

Сторона потерпевших выступила на прениях по делу о тройном убийстве в Сухуме

Сторона потерпевших выступила на прениях по делу о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии в понедельник... 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T12:35+0300

2023-12-26T12:35+0300

2023-12-26T12:44+0300

суд

верховный суд абхазии

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikНа прошлых заседаниях в прениях выступили представители Генпрокуратуры Абхазии, которые озвучили требуемые сроки отбывания наказания подсудимых.Так, гособвинение просит для Демура Ахалая 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Виновным Генпрокуратура признает и Аслана Блабба, в отношении которого, по мнению обвинения, должна быть избрана мера наказания в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 30 000 рублей.В отношении Бганба Беслана, Дато Ахалая и Эрика Чкадуа гособвинение требует применить наказание в виде смертной казни. Кроме того, согласно позиции Генпрокуратуры, Чкадуа должен выплатить штраф в размере 300 000 рублей в доход государства, с конфискацией имущества, а Бганба – штраф в 310 000 рублей.В рамках абхазского законодательства смертная казнь не применяется. Она заменяется в порядке помилования на пожизненный срок или на 25 лет заключения.Позиция стороны потерпевшихНа заседании 26 декабря, как сообщает Абаза-ТВ, в прениях с речью выступила адвокат потерпевших Инга Габилая. Она отметила, что, по ее мнению, вина подсудимых доказана.Мотив убийства со стороны Чкадуа и Бганба, по словам Габилая, – конфликт в СИЗО в мае 2019 года, что подтверждают показания свидетелей. По версии обвинения, обвиняемых избили "неустановленные заключенные" по согласованию с убитыми Шамба и Авидзба.Инга Габилая подвергла критике показания, касательно приобретения автономеров, которые были приобретены для установки на машину Toyota, на которой было совершено убийство. Также недостоверными адвокат считает показания одной из свидетельниц, утверждавшей, что тонирована была ее машина, а не Toyota, как считает обвинение.Адвокат подчеркнула, что потерпевшая сторона не преследует цель посадить невиновных, но в причастности подсудимых к делу у нее нет ни малейшего сомнения. Габилая попросила суд учесть все доводы, признать обвиняемых виновными и назначить максимально строгое наказание, "которое будет соразмерно совершенному деянию".По закону далее выступать в прениях будут обвиняемые и их защитники. Следующее заседание суда состоится 17 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/prokuratura-zaprosila-smertnuyu-kazn-dlya-obvinyaemykh-po-delu-o-troynomu-ubiystve-1049565089.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/podgotovka-k-preniyam-sud-zavershil-sledstvie-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049253654.html

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суд, верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия