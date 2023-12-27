https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/mayning-fermu-obnaruzhili-v-gagre-1049649265.html
Майнинг-ферму обнаружили в Гагре
Майнинг-ферму обнаружили в Гагре
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T20:24+0300
2023-12-27T20:24+0300
2023-12-27T20:24+0300
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Действующую майнинг-ферму выявили сотрудники правоохранительных органов и "Черноморэнерго" в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В доме на улице Сухумское шоссе работали 25 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Айнару Еник. Оборудование было демонтировано, изъято и помещено на склад хранения СГБ. Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Сейчас они действуют до 31 декабря 2023 года.С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том, что, по информации ГТК, с 2016 по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок", а с 2020 года более 27 тысяч вывезено из республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/bolee-20-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-nizhney-eshere-1049614668.html
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абхазия, новости, майнинг в абхазии
абхазия, новости, майнинг в абхазии
Майнинг-ферму обнаружили в Гагре
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны.
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Действующую майнинг-ферму выявили сотрудники правоохранительных органов и "Черноморэнерго" в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
В доме на улице Сухумское шоссе работали 25 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Айнару Еник.
Оборудование было демонтировано, изъято и помещено на склад хранения СГБ.
Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Сейчас они действуют до 31 декабря 2023 года.
С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том, что, по информации ГТК, с 2016 по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок", а с 2020 года более 27 тысяч вывезено из республики.