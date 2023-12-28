https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/bolshoe-intervyu-sergeya-lavrova-1049675337.html

Большое интервью Сергея Лаврова

Большое интервью Сергея Лаврова

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Стратегия Запада на ослабление России провалилась, цели спецоперации будут достигнуты, а США придут в себя только после серьезного... 28.12.2023, Sputnik Абхазия

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сергей лавров

мид рф

россия

политика

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Стратегия Запада на ослабление России провалилась, цели спецоперации будут достигнуты, а США придут в себя только после серьезного внутреннего потрясения. Об этом и многом другом министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил с Дмитрием Киселевым в интервью для РИА Новости и телеканала "Россия 24".Россия укрепиласьГлава МИД констатировал, что Россия за последний год стала существенно сильнее, несмотря на стремление Запада ослабить и расчленить ее.Лавров подчеркнул, что страна одерживает не только дипломатические победы, а прежде всего — победу на передовой, в зоне проведения специальной военной операции."Но без тыла, без всенародной поддержки там результаты были бы иные. Весь наш народ, все наше руководство во главе с президентом обеспечивают движение вперед. <...> Вся страна, все слои общества работали на победу и продолжают работать на победу".Глава МИД констатировал, что Россия на фоне перемен на украинском направлении готовится к реализации всех поставленных целей специальной военной операции, в том числе демилитаризации Украины.Украинская "формула мира" — плод больного воображенияПопытки западных стран найти решение конфликта таким образом, чтобы объявить Киев победителем, Лавров назвал очковтирательством. По его словам, предложенная президентом Зеленским так называемая формула мира — плод больного воображения."Чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность, главное — "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс. <...> Запад говорит: вот десять пунктов Зеленского, ни шагу в сторону, ни влево, ни вправо, ни назад — только вперед. Утвердить как они есть. Пытаются <...> такая разводка, говоря по-русски".Формулу Зеленского обсуждают в режиме секретностиЛавров сообщил, что десять дней назад в режиме полной секретности по формуле Зеленского прошла встреча с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга. Министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к России".По словам Лаврова, участники этой встречи договорились снова встретиться в январе, а в феврале провести "аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать".Доллар стал средством смены режимовСегодня американская валюта превратилась в политический инструмент для вмешательства во внутренние дела других стран, сказал глава МИД.Министр подчеркнул, что сейчас уже нельзя остановить движение к более справедливому экономическому порядку."На саммите того же БРИКС была поставлена очень четкая задача и даже требование выдвинуто — дайте членам БРИКС и другим развивающимся странам, которые поднялись экономически и финансово, дайте им квоты в Международном валютном фонде и Всемирном банке, которые отражают их реальный экономический вес. Не хотят, еще одно проявление того, как США уродуют свои же собственные принципы честной конкуренции".Только внутреннее потрясение может отрезвить СШАСегодня только серьезное внутреннее потрясение, внутриамериканская проблема может избавить США от ощущения собственного превосходства, заявил Лавров."Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край".Министр отметил, что это особенно проявилось в действиях демократической администрации, "в стремлении подчинить себе не только весь мир, но и свою страну в нарушение собственной конституции".Россия всегда говорит правдуГоворя о задачах отечественной дипломатии в наступающем году, Лавров отметил, что это — обеспечение объективного восприятия России. Он подчеркнул, что Москва, в отличие от Запада, на международной арене всегда стремится говорить правду."Лукавые речи всегда отличали наших западных коллег. Мы всегда стараемся говорить правду, говорить прямо. Это особенно необходимо в нынешних условиях, когда все должны знать, кто есть кто, кто чего стоит и кто к чему стремится".Россия стремится к выполнению самого главного принципа, который заложен в Уставе ООН: "уважение суверенного равенства государств", заключил министр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/lavrov-rossiya-v-2023-godu-stala-suschestvenno-krepche-narod-splotilsya-pered-litsom-zapada-1049668546.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/rossiya-gotovitsya-k-realizatsii-tseley-svo-zayavil-lavrov-1049668681.html

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сергей лавров, мид рф, россия, политика