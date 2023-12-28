Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/klassika-i-sovremennost-istoriya-kino-v-abkhazii-1049663915.html
Классика и современность: история кино в Абхазии
Классика и современность: история кино в Абхазии
Абхазия в качестве локации для съемок привлекала режиссеров как в советское время, так и в наши дни. Этому способствуют как климат, так и головокружительные... 28.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-28T09:40+0300
2023-12-28T10:27+0300
в абхазии
кино
культура
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101570/02/1015700233_0:100:1013:670_1920x0_80_0_0_bcb6f81179d08b7954dbdec13bae12ca.jpg
Международный день кино отмечается 28 декабря. В честь этого Sputnik подготовил обзор фильмов и сериалов, снятых в Абхазии в советское время и после распада СССР.SputnikЖивописные горы, теплое море и мягкий субтропический климат способствуют тому, что снимать кино в Абхазии можно круглый год. При съемках фильмов в республике не нужны декорации – их заменит уникальная природа южной страны.Кинематографисты в Абхазии присутствовали всегда. Какое-то время республику даже стали называть натурной площадкой советского кино. Однако и после распада СССР, в современное время, нередко на улицах городов и сел Абхазии по-прежнему звучат заветные слова: "Камера. Мотор".Советская классика"Веселые ребята" — первая музыкальная кинокомедия, снятая в 1934 году в СССР. Фильм считается классикой, он стал первым из серии музыкальных комедий режиссера Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского.Картина имела большой успех как в СССР, так и за рубежом, где она была представлена под названием "Москва смеется" (англ. Moscow Laughs). На II Международном кинофестивале в Венеции фильм получил премию за режиссуру и музыку и был включен в шестерку лучших в мире кинолент. Интересно и то, что на съемках фильма познакомились и впоследствии поженились режиссер Александров и актриса Любовь Орлова.Съемки культового фильма с участием джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова проходили в Абхазии, в городе Гагра. Сцена, где разномастное стадо на звуки дудки вламывается в банкетный зал, снимали на даче врача Сергея Федорова. Чтобы животные вбегали в залы дачи на звук пастушьей дудочки, было предложено не поить животных целый день, а затем выпустить, предварительно показав корыта с водой. А для того чтобы снять сцену, как коровы и козы едят мебель, бутафоры сделали ее из соломы, макарон и вермишели."Сперва я ищу там, где вещь может быть, а после – где не может быть", — говорил пятиклассник Сандрик, герой рассказов Фазиля Искандера, обладавший уникальной способностью находить потерянные вещи.Семейный кинофильм по мотивам рассказов Искандера "Время счастливых находок" был снят режиссером Генрихом Габаем в 1969 году. В съемках, которые проходили в Абхазии, принимали участие местные актеры, в том числе Софа Агумаа, Борис Ципурия, Зураб Сангулия и другие. В одном из эпизодов фильма снялся и сам писатель Фазиль Искандер. Роль главного героя, 12-летнего Сандрика, досталась сухумскому мальчику Георгию Таркил.Юноша прошел кастинг с первого раза, покорив режиссера своим обаянием. После фильма Георгия не раз приглашали в Москву для работы в кино, но родители мальчика не отпустили. В последующем он связал свою жизнь со спортом, став игроком футбольного клуба "Динамо" Сухум.После успеха фильма "Мы из джаза" молодой режиссер Карен Шахназаров задумал снять еще одну музыкальную лирическую комедию. Руководство Мосфильма поставило жесткое условие: съемки должны проходить зимой. И тогда Шахназаров одну из ключевых сцен фильма решил снимать в теплой Абхазии. Так родилось название картины – "Зимний вечер в Гаграх".Съемки проходили в 1985 году, основной съемочной площадкой стал ресторан "Гагрипш". Во время съемок часть ресторана закрывалась, а другая была открыта для посетителей. Многие заранее занимали столики, чтобы посмотреть на артистов, а однажды кто-то из посетителей прислал актрисе Наталье Гундаревой несколько корзин роз. Эпизод встречи героя Александра Панкратова-Черного, пришедшего учиться танцам к герою Евгения Евстегнеева, Беглову, снимали в многоэтажном здании гостиницы "Гагра".Фантастический фильм "Завещание профессора Доуэля" киностудии "Ленфильм" снимался в 1984 году в Новом Афоне. Режиссер Леонид Менакер экранизировал известный научно-фантастический роман русского писателя Александра Беляева "Голова профессора Доуэля". По сюжету, крупный ученый много лет пытался решить проблему бессмертия. Он не скрывает от коллег результатов смелых и рискованных экспериментов. Но однажды случилось непредвиденное: профессор исчез. В преступных целях результатами научных изысканий профессора Доуэля пытается воспользоваться его лучший ученик.В фильме Юрия Кары "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" по мотивам прозы Фазиля Искандера Сталин предстает в двух обличьях. Первое — в коротком эпизоде — заросший черной щетиной молодой бандит с большой дороги. Второе и главное — зловещий великан, "отец народов" на отдыхе. Фильм снят в манере соцреализма и стилизован под эстетику 1930-х годов.Художественный фильм "Маленький гигант большого секса" режиссера Николая Досталя — это экранизация новеллы Фазиля Искандера "О, Марат!" из цикла "Сандро из Чегема". По сюжету курортный фотограф и ловелас Марат, роль которого исполнил Геннадий Хазанов, благодаря романтическому характеру нередко попадал в различные истории. Одна из них — роман с любовницей Берия, который дорого обошелся герою. Знаменитое пенсне Берия стало преследовать Марата наяву и во сне. Съемки фильма проходили в 1991 году в Сухуме.Современные российские кинорежиссеры, следуя советским традициям, тоже не забывают про абхазские природные и актерские ресурсы."Август. Восьмого" — это фильм о войне в Южной Осетии. Маленькая кавказская республика в одно мгновение стала центром событий глобального масштаба. Через призму чувств и поступков обычных людей режиссер Джаник Файзиев показывает трагедию целого народа и события, ставшие историческими.Основная часть сцен фильма была снята в горах Абхазии.Летом 2016 года Сухум вновь превратился в одну большую съемочную площадку - Мухус. Осетинский режиссер Аслан Галазов и его команда решились экранизировать "Детство Чика".По мнению режиссера, в Абхазии кинематографистов привлекает уникальная природа и талантливые актеры.В ноябре 2018 года в селе Ачандара приступили к съемкам сериала "За первого встречного" режиссера Владимира Балкашинова."Абхазия была выбрана, во-первых, потому что потрясающие места, природа. Летом приехали сюда и нашли все, что нужно было именно по нашим объектам. Не поверите, я когда приехал именно на этот объект, я зашел и сказал: "Это то, как я себе представлял место съемок", – признался в интервью корреспонденту Sputnik режиссер.В главных ролях "За первого встречного" снимаются Равшана Куркова, Наталья Ноздрина, Алексей Нестеренко, Влад Шкляев.Снимают в Абхазии и современную российскую фантастику. В 2016 году компания "Disney" выбрала Кодорское ущелье в качестве натуры для сказочной страны Белогорье в картине "Последний богатырь", которая вышла на экраны в 2017 году.Абхазское киноВ последнее время абхазский кинематограф начал возрождаться. Начинающие кинематографисты, конечно, ориентируются на классику ("Белый башлык", "Чегемский детектив", "Колчерукий"), но идут своим путем.В 2016 году состоялись премьеры двух фильмов – "Мост" Наура Гармелия о десятилетнем мальчике и его отце, которые с трудом привыкают к мирной жизни после войны, и "Там Миша лежит" Инара Нармания – история о сухумском греке, в период Отечественной войны народа Абхазии, оставшегося между двух огней.Фильм "Бача" режиссера Атаны Агрба вошел в программу британского кинофестиваля The Lift-Off Sessions. Фильм на абхазском языке и повествует об истории молодой семьи, которая пытается возродить родное село.Продолжает снимать короткометражки и Инар Нармания. Его фильм "Меня зовут Махаз" уже не раз становился призером кинофестивалей в России.В этом году зритель увидел сериал "Однажды в Абхазии", снятый чемпионами Высшей лиги КВН, командой "Нарты из Абхазии". Продюсер и исполнитель главной роли – Теймураз Тания, соавтор сценария – Руслан Шакая, режиссер — Теймураз Квеквескири. На этапе съемок, которые продлились 51 день, сериал назывался "Независимый". Картина состоит из восьми серий.Съемочная группа на 70% состояла из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/ostorozhno-spoyler-serial-odnazhdy-v-abkhazii--1049170278.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101570/02/1015700233_0:5:1013:765_1920x0_80_0_0_eddb341eb9978686a3ae72a4093ce091.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кино, культура, абхазия
кино, культура, абхазия

Классика и современность: история кино в Абхазии

09:40 28.12.2023 (обновлено: 10:27 28.12.2023)
© Screenshot: Киностудия имени М. Горького 1989Кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".
Кадр из фильма Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2023
© Screenshot: Киностудия имени М. Горького 1989
Подписаться
Абхазия в качестве локации для съемок привлекала режиссеров как в советское время, так и в наши дни. Этому способствуют как климат, так и головокружительные пейзажи, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.
Международный день кино отмечается 28 декабря. В честь этого Sputnik подготовил обзор фильмов и сериалов, снятых в Абхазии в советское время и после распада СССР.
Sputnik
Живописные горы, теплое море и мягкий субтропический климат способствуют тому, что снимать кино в Абхазии можно круглый год. При съемках фильмов в республике не нужны декорации – их заменит уникальная природа южной страны.
"У нас натура очень удобная, не надо ждать зиму или лето. Если в ноябре снимать, то на море еще не так холодно, а в горах уже снег. Это очень удобно, никакого простоя. Здесь можно и Африку снять, и Каракум", — говорил в одном из интервью известный абхазский кинорежиссер Вячеслав Аблотия.
Кинематографисты в Абхазии присутствовали всегда. Какое-то время республику даже стали называть натурной площадкой советского кино. Однако и после распада СССР, в современное время, нередко на улицах городов и сел Абхазии по-прежнему звучат заветные слова: "Камера. Мотор".

Советская классика

"Веселые ребята" — первая музыкальная кинокомедия, снятая в 1934 году в СССР. Фильм считается классикой, он стал первым из серии музыкальных комедий режиссера Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского.
Картина имела большой успех как в СССР, так и за рубежом, где она была представлена под названием "Москва смеется" (англ. Moscow Laughs). На II Международном кинофестивале в Венеции фильм получил премию за режиссуру и музыку и был включен в шестерку лучших в мире кинолент. Интересно и то, что на съемках фильма познакомились и впоследствии поженились режиссер Александров и актриса Любовь Орлова.
© Screenshot: Кинокомпания "Мосфильм" 1934Кадр из фильма "Веселые ребята". Кинокомпания "Мосфильм" 1934.
Кадр из фильма Веселые ребята. Кинокомпания Мосфильм 1934. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2023
Кадр из фильма "Веселые ребята". Кинокомпания "Мосфильм" 1934.
© Screenshot: Кинокомпания "Мосфильм" 1934
Съемки культового фильма с участием джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова проходили в Абхазии, в городе Гагра. Сцена, где разномастное стадо на звуки дудки вламывается в банкетный зал, снимали на даче врача Сергея Федорова. Чтобы животные вбегали в залы дачи на звук пастушьей дудочки, было предложено не поить животных целый день, а затем выпустить, предварительно показав корыта с водой. А для того чтобы снять сцену, как коровы и козы едят мебель, бутафоры сделали ее из соломы, макарон и вермишели.
"Сперва я ищу там, где вещь может быть, а после – где не может быть", — говорил пятиклассник Сандрик, герой рассказов Фазиля Искандера, обладавший уникальной способностью находить потерянные вещи.
Семейный кинофильм по мотивам рассказов Искандера "Время счастливых находок" был снят режиссером Генрихом Габаем в 1969 году. В съемках, которые проходили в Абхазии, принимали участие местные актеры, в том числе Софа Агумаа, Борис Ципурия, Зураб Сангулия и другие. В одном из эпизодов фильма снялся и сам писатель Фазиль Искандер. Роль главного героя, 12-летнего Сандрика, досталась сухумскому мальчику Георгию Таркил.
Георгий Таркил в фильме "Время счастливых находок"
Георгий Таркил в фильме Время счастливых находок - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2023
Георгий Таркил в фильме "Время счастливых находок"
Юноша прошел кастинг с первого раза, покорив режиссера своим обаянием. После фильма Георгия не раз приглашали в Москву для работы в кино, но родители мальчика не отпустили. В последующем он связал свою жизнь со спортом, став игроком футбольного клуба "Динамо" Сухум.
В одном из эпизодов фильма "Время счастливых находок" дети играют во дворе средней школы №3 города Сухум, где учился герой фильма. Здесь же учился и сам Фазиль Искандер.
После успеха фильма "Мы из джаза" молодой режиссер Карен Шахназаров задумал снять еще одну музыкальную лирическую комедию. Руководство Мосфильма поставило жесткое условие: съемки должны проходить зимой. И тогда Шахназаров одну из ключевых сцен фильма решил снимать в теплой Абхазии. Так родилось название картины – "Зимний вечер в Гаграх".
© Screenshot/ Мосфильм 1985Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх".
Кадр из фильма Зимний вечер в Гаграх. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2023
Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх".
© Screenshot/ Мосфильм 1985
Съемки проходили в 1985 году, основной съемочной площадкой стал ресторан "Гагрипш". Во время съемок часть ресторана закрывалась, а другая была открыта для посетителей. Многие заранее занимали столики, чтобы посмотреть на артистов, а однажды кто-то из посетителей прислал актрисе Наталье Гундаревой несколько корзин роз. Эпизод встречи героя Александра Панкратова-Черного, пришедшего учиться танцам к герою Евгения Евстегнеева, Беглову, снимали в многоэтажном здании гостиницы "Гагра".
Одна из самых ярких сцен фильма — танец на фоне гагрской колоннады забытой всеми звезды степа Алексея Беглова и его дочки Алены, роль которой исполнила восьмилетняя Анна Иванова, впоследствии ставшая балериной.
Фантастический фильм "Завещание профессора Доуэля" киностудии "Ленфильм" снимался в 1984 году в Новом Афоне. Режиссер Леонид Менакер экранизировал известный научно-фантастический роман русского писателя Александра Беляева "Голова профессора Доуэля". По сюжету, крупный ученый много лет пытался решить проблему бессмертия. Он не скрывает от коллег результатов смелых и рискованных экспериментов. Но однажды случилось непредвиденное: профессор исчез. В преступных целях результатами научных изысканий профессора Доуэля пытается воспользоваться его лучший ученик.
В фильме Юрия Кары "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" по мотивам прозы Фазиля Искандера Сталин предстает в двух обличьях. Первое — в коротком эпизоде — заросший черной щетиной молодой бандит с большой дороги. Второе и главное — зловещий великан, "отец народов" на отдыхе. Фильм снят в манере соцреализма и стилизован под эстетику 1930-х годов.
© SCREENSHOT / Киностудия им. М. ГорькогоСтоп-кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"
Стоп-кадр из фильма Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2023
Стоп-кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"
© SCREENSHOT / Киностудия им. М. Горького
Художественный фильм "Маленький гигант большого секса" режиссера Николая Досталя — это экранизация новеллы Фазиля Искандера "О, Марат!" из цикла "Сандро из Чегема". По сюжету курортный фотограф и ловелас Марат, роль которого исполнил Геннадий Хазанов, благодаря романтическому характеру нередко попадал в различные истории. Одна из них — роман с любовницей Берия, который дорого обошелся герою. Знаменитое пенсне Берия стало преследовать Марата наяву и во сне. Съемки фильма проходили в 1991 году в Сухуме.
Современные российские кинорежиссеры, следуя советским традициям, тоже не забывают про абхазские природные и актерские ресурсы.
"Август. Восьмого" — это фильм о войне в Южной Осетии. Маленькая кавказская республика в одно мгновение стала центром событий глобального масштаба. Через призму чувств и поступков обычных людей режиссер Джаник Файзиев показывает трагедию целого народа и события, ставшие историческими.
© Screenshot: Фильм.ру. 2012Кадры из фильма "Август.Восьмого"
Кадры из фильма Август.Восьмого - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2023
Кадры из фильма "Август.Восьмого"
© Screenshot: Фильм.ру. 2012
Основная часть сцен фильма была снята в горах Абхазии.
Летом 2016 года Сухум вновь превратился в одну большую съемочную площадку - Мухус. Осетинский режиссер Аслан Галазов и его команда решились экранизировать "Детство Чика".
По мнению режиссера, в Абхазии кинематографистов привлекает уникальная природа и талантливые актеры.

"Помимо актерской техники, у них есть и фактура, и харизма, и личность. Это очень важно для актера. Думаю, Абхазия должна привлекать не только российских кинорежиссеров, но и местных специалистов", – отметил он.

В ноябре 2018 года в селе Ачандара приступили к съемкам сериала "За первого встречного" режиссера Владимира Балкашинова.
"Абхазия была выбрана, во-первых, потому что потрясающие места, природа. Летом приехали сюда и нашли все, что нужно было именно по нашим объектам. Не поверите, я когда приехал именно на этот объект, я зашел и сказал: "Это то, как я себе представлял место съемок", – признался в интервью корреспонденту Sputnik режиссер.
В главных ролях "За первого встречного" снимаются Равшана Куркова, Наталья Ноздрина, Алексей Нестеренко, Влад Шкляев.
Снимают в Абхазии и современную российскую фантастику. В 2016 году компания "Disney" выбрала Кодорское ущелье в качестве натуры для сказочной страны Белогорье в картине "Последний богатырь", которая вышла на экраны в 2017 году.
Осторожно, спойлер: сериал «Однажды в Абхазии» - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2023
Осторожно, спойлер!
Осторожно, спойлер: сериал "Однажды в Абхазии"
27 ноября, 17:50

Абхазское кино

В последнее время абхазский кинематограф начал возрождаться. Начинающие кинематографисты, конечно, ориентируются на классику ("Белый башлык", "Чегемский детектив", "Колчерукий"), но идут своим путем.
В 2016 году состоялись премьеры двух фильмов – "Мост" Наура Гармелия о десятилетнем мальчике и его отце, которые с трудом привыкают к мирной жизни после войны, и "Там Миша лежит" Инара Нармания – история о сухумском греке, в период Отечественной войны народа Абхазии, оставшегося между двух огней.
Фильм "Бача" режиссера Атаны Агрба вошел в программу британского кинофестиваля The Lift-Off Sessions. Фильм на абхазском языке и повествует об истории молодой семьи, которая пытается возродить родное село.
Продолжает снимать короткометражки и Инар Нармания. Его фильм "Меня зовут Махаз" уже не раз становился призером кинофестивалей в России.
Режиссерский дебют самого Тимура Тания "Спасибо деду за Победу" вышел на экраны в мае 2019 года. Главный герой – Джансух, ветеран Великой Отечественной войны. В центре сюжета подвиг деда, который при героических обстоятельствах оторвал усы самому Гитлеру.
В этом году зритель увидел сериал "Однажды в Абхазии", снятый чемпионами Высшей лиги КВН, командой "Нарты из Абхазии". Продюсер и исполнитель главной роли – Теймураз Тания, соавтор сценария – Руслан Шакая, режиссер — Теймураз Квеквескири. На этапе съемок, которые продлились 51 день, сериал назывался "Независимый". Картина состоит из восьми серий.
Съемочная группа на 70% состояла из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0