Классика и современность: история кино в Абхазии
09:40 28.12.2023 (обновлено: 10:27 28.12.2023)
© Screenshot: Киностудия имени М. Горького 1989Кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".
Подписаться
Абхазия в качестве локации для съемок привлекала режиссеров как в советское время, так и в наши дни. Этому способствуют как климат, так и головокружительные пейзажи, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.
Международный день кино отмечается 28 декабря. В честь этого Sputnik подготовил обзор фильмов и сериалов, снятых в Абхазии в советское время и после распада СССР.
Sputnik
Живописные горы, теплое море и мягкий субтропический климат способствуют тому, что снимать кино в Абхазии можно круглый год. При съемках фильмов в республике не нужны декорации – их заменит уникальная природа южной страны.
"У нас натура очень удобная, не надо ждать зиму или лето. Если в ноябре снимать, то на море еще не так холодно, а в горах уже снег. Это очень удобно, никакого простоя. Здесь можно и Африку снять, и Каракум", — говорил в одном из интервью известный абхазский кинорежиссер Вячеслав Аблотия.
Кинематографисты в Абхазии присутствовали всегда. Какое-то время республику даже стали называть натурной площадкой советского кино. Однако и после распада СССР, в современное время, нередко на улицах городов и сел Абхазии по-прежнему звучат заветные слова: "Камера. Мотор".
Советская классика
"Веселые ребята" — первая музыкальная кинокомедия, снятая в 1934 году в СССР. Фильм считается классикой, он стал первым из серии музыкальных комедий режиссера Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского.
Картина имела большой успех как в СССР, так и за рубежом, где она была представлена под названием "Москва смеется" (англ. Moscow Laughs). На II Международном кинофестивале в Венеции фильм получил премию за режиссуру и музыку и был включен в шестерку лучших в мире кинолент. Интересно и то, что на съемках фильма познакомились и впоследствии поженились режиссер Александров и актриса Любовь Орлова.
© Screenshot: Кинокомпания "Мосфильм" 1934Кадр из фильма "Веселые ребята". Кинокомпания "Мосфильм" 1934.
Кадр из фильма "Веселые ребята". Кинокомпания "Мосфильм" 1934.
Съемки культового фильма с участием джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова проходили в Абхазии, в городе Гагра. Сцена, где разномастное стадо на звуки дудки вламывается в банкетный зал, снимали на даче врача Сергея Федорова. Чтобы животные вбегали в залы дачи на звук пастушьей дудочки, было предложено не поить животных целый день, а затем выпустить, предварительно показав корыта с водой. А для того чтобы снять сцену, как коровы и козы едят мебель, бутафоры сделали ее из соломы, макарон и вермишели.
"Сперва я ищу там, где вещь может быть, а после – где не может быть", — говорил пятиклассник Сандрик, герой рассказов Фазиля Искандера, обладавший уникальной способностью находить потерянные вещи.
Семейный кинофильм по мотивам рассказов Искандера "Время счастливых находок" был снят режиссером Генрихом Габаем в 1969 году. В съемках, которые проходили в Абхазии, принимали участие местные актеры, в том числе Софа Агумаа, Борис Ципурия, Зураб Сангулия и другие. В одном из эпизодов фильма снялся и сам писатель Фазиль Искандер. Роль главного героя, 12-летнего Сандрика, досталась сухумскому мальчику Георгию Таркил.
Георгий Таркил в фильме "Время счастливых находок"
Георгий Таркил в фильме "Время счастливых находок"
Юноша прошел кастинг с первого раза, покорив режиссера своим обаянием. После фильма Георгия не раз приглашали в Москву для работы в кино, но родители мальчика не отпустили. В последующем он связал свою жизнь со спортом, став игроком футбольного клуба "Динамо" Сухум.
В одном из эпизодов фильма "Время счастливых находок" дети играют во дворе средней школы №3 города Сухум, где учился герой фильма. Здесь же учился и сам Фазиль Искандер.
После успеха фильма "Мы из джаза" молодой режиссер Карен Шахназаров задумал снять еще одну музыкальную лирическую комедию. Руководство Мосфильма поставило жесткое условие: съемки должны проходить зимой. И тогда Шахназаров одну из ключевых сцен фильма решил снимать в теплой Абхазии. Так родилось название картины – "Зимний вечер в Гаграх".
Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх".
Съемки проходили в 1985 году, основной съемочной площадкой стал ресторан "Гагрипш". Во время съемок часть ресторана закрывалась, а другая была открыта для посетителей. Многие заранее занимали столики, чтобы посмотреть на артистов, а однажды кто-то из посетителей прислал актрисе Наталье Гундаревой несколько корзин роз. Эпизод встречи героя Александра Панкратова-Черного, пришедшего учиться танцам к герою Евгения Евстегнеева, Беглову, снимали в многоэтажном здании гостиницы "Гагра".
Одна из самых ярких сцен фильма — танец на фоне гагрской колоннады забытой всеми звезды степа Алексея Беглова и его дочки Алены, роль которой исполнила восьмилетняя Анна Иванова, впоследствии ставшая балериной.
Фантастический фильм "Завещание профессора Доуэля" киностудии "Ленфильм" снимался в 1984 году в Новом Афоне. Режиссер Леонид Менакер экранизировал известный научно-фантастический роман русского писателя Александра Беляева "Голова профессора Доуэля". По сюжету, крупный ученый много лет пытался решить проблему бессмертия. Он не скрывает от коллег результатов смелых и рискованных экспериментов. Но однажды случилось непредвиденное: профессор исчез. В преступных целях результатами научных изысканий профессора Доуэля пытается воспользоваться его лучший ученик.
В фильме Юрия Кары "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" по мотивам прозы Фазиля Искандера Сталин предстает в двух обличьях. Первое — в коротком эпизоде — заросший черной щетиной молодой бандит с большой дороги. Второе и главное — зловещий великан, "отец народов" на отдыхе. Фильм снят в манере соцреализма и стилизован под эстетику 1930-х годов.
© SCREENSHOT / Киностудия им. М. ГорькогоСтоп-кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"
Стоп-кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"
© SCREENSHOT / Киностудия им. М. Горького
Художественный фильм "Маленький гигант большого секса" режиссера Николая Досталя — это экранизация новеллы Фазиля Искандера "О, Марат!" из цикла "Сандро из Чегема". По сюжету курортный фотограф и ловелас Марат, роль которого исполнил Геннадий Хазанов, благодаря романтическому характеру нередко попадал в различные истории. Одна из них — роман с любовницей Берия, который дорого обошелся герою. Знаменитое пенсне Берия стало преследовать Марата наяву и во сне. Съемки фильма проходили в 1991 году в Сухуме.
Современные российские кинорежиссеры, следуя советским традициям, тоже не забывают про абхазские природные и актерские ресурсы.
"Август. Восьмого" — это фильм о войне в Южной Осетии. Маленькая кавказская республика в одно мгновение стала центром событий глобального масштаба. Через призму чувств и поступков обычных людей режиссер Джаник Файзиев показывает трагедию целого народа и события, ставшие историческими.
Кадры из фильма "Август.Восьмого"
Основная часть сцен фильма была снята в горах Абхазии.
Летом 2016 года Сухум вновь превратился в одну большую съемочную площадку - Мухус. Осетинский режиссер Аслан Галазов и его команда решились экранизировать "Детство Чика".
По мнению режиссера, в Абхазии кинематографистов привлекает уникальная природа и талантливые актеры.
"Помимо актерской техники, у них есть и фактура, и харизма, и личность. Это очень важно для актера. Думаю, Абхазия должна привлекать не только российских кинорежиссеров, но и местных специалистов", – отметил он.
В ноябре 2018 года в селе Ачандара приступили к съемкам сериала "За первого встречного" режиссера Владимира Балкашинова.
"Абхазия была выбрана, во-первых, потому что потрясающие места, природа. Летом приехали сюда и нашли все, что нужно было именно по нашим объектам. Не поверите, я когда приехал именно на этот объект, я зашел и сказал: "Это то, как я себе представлял место съемок", – признался в интервью корреспонденту Sputnik режиссер.
В главных ролях "За первого встречного" снимаются Равшана Куркова, Наталья Ноздрина, Алексей Нестеренко, Влад Шкляев.
Снимают в Абхазии и современную российскую фантастику. В 2016 году компания "Disney" выбрала Кодорское ущелье в качестве натуры для сказочной страны Белогорье в картине "Последний богатырь", которая вышла на экраны в 2017 году.
27 ноября, 17:50
Абхазское кино
В последнее время абхазский кинематограф начал возрождаться. Начинающие кинематографисты, конечно, ориентируются на классику ("Белый башлык", "Чегемский детектив", "Колчерукий"), но идут своим путем.
В 2016 году состоялись премьеры двух фильмов – "Мост" Наура Гармелия о десятилетнем мальчике и его отце, которые с трудом привыкают к мирной жизни после войны, и "Там Миша лежит" Инара Нармания – история о сухумском греке, в период Отечественной войны народа Абхазии, оставшегося между двух огней.
Фильм "Бача" режиссера Атаны Агрба вошел в программу британского кинофестиваля The Lift-Off Sessions. Фильм на абхазском языке и повествует об истории молодой семьи, которая пытается возродить родное село.
Продолжает снимать короткометражки и Инар Нармания. Его фильм "Меня зовут Махаз" уже не раз становился призером кинофестивалей в России.
Режиссерский дебют самого Тимура Тания "Спасибо деду за Победу" вышел на экраны в мае 2019 года. Главный герой – Джансух, ветеран Великой Отечественной войны. В центре сюжета подвиг деда, который при героических обстоятельствах оторвал усы самому Гитлеру.
В этом году зритель увидел сериал "Однажды в Абхазии", снятый чемпионами Высшей лиги КВН, командой "Нарты из Абхазии". Продюсер и исполнитель главной роли – Теймураз Тания, соавтор сценария – Руслан Шакая, режиссер — Теймураз Квеквескири. На этапе съемок, которые продлились 51 день, сериал назывался "Независимый". Картина состоит из восьми серий.
Съемочная группа на 70% состояла из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников.