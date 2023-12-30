https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/gabelaya-podvel-itogi-2023-goda-dlya-ochamchyrskogo-rayona-1049693665.html

Габелая подвел итоги 2023 года для Очамчырского района

Габелая подвел итоги 2023 года для Очамчырского района

В целом, в 2023 году бюджет Очамчырского района составил 423 миллиона рублей, большая часть суммы поступила в виде дотации из республиканского бюджета. Также... 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T12:37+0300

2023-12-30T12:37+0300

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. 2023 год оказался тяжелым для Очамчырского района, рассказал в эфире радио Sputnik замглавы районной администрации Артимон Габелая.В целом, в 2023 году бюджет Очамчырского района составил 423 миллиона рублей, большая часть суммы поступила в виде дотации из республиканского бюджета. Также более 28 миллионов поступили от Новоафонской пещеры и Рицинского нацпарка.Основная доля бюджета района ушла на зарплаты для работников бюджетной сферы - учителей, врачей, работников культуры и так далее.“В Очамчырском районе, в основном, социальный бюджет. В районе немало людей, которые нуждаются в помощи, очень много обращений поступает к нам. К сожалению, есть и те, кому мы не смогли помочь. Собственных доходов не так много, поэтому мы своими силами не можем проводить глобальные восстановительные работы. И, тем не менее, в меру своих возможностей мы проводили запланированные работы по благоустройству города, ремонтные работы на водопроводах. В райне была проблема с водой. В 2023 году мы сделали десять скважин, они обеспечили водой около десяти сел района. Эти работы будут продолжены в 2024 году”, - отметил Габелая.В 2024 году бюджет района немного больше, чем в 2023-м - почти 500 миллионов рублей. По словам Габелая, новых источников дохода не прибавилось. И, тем не менее, в наступающем году местные власти возлагают большие надежды на удачную хамсовую путину.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/modernizatsiya-vodozabora-v-ochamchyrskom-rayone-oboshlas-v-155-mln-rub-1049371253.html

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