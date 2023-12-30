https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/glava-mid-abkhazii-podvel-itogi-raboty-vedomstva-za-2023-god-1049700717.html

Глава МИД Абхазии подвел итоги работы ведомства за 2023 год

Глава МИД Абхазии подвел итоги работы ведомства за 2023 год

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. В следующем году Министерство иностранных дел Абхазии продолжит активно работать над развитием отношений со странами постсоветского... 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T22:57+0300

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. В следующем году Министерство иностранных дел Абхазии продолжит активно работать над развитием отношений со странами постсоветского пространства, Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил глава ведомства Инал Ардзинба. Ардзинба добавил, что на межведомственном уровне Абхазия активно развивает контакты с Беларусью. Кроме того, министерство ведет работу по обеспечению условий для полноценного участие республики в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Еще одно важное внешнеполитическое направление для республики - это налаживание связей со странами Ближнего Востока. В первую очередь, Абхазия активно взаимодействует с Сирией. "Сирия остается важной базой для дальнейшего расширения наших международных контактов, в этом смысле мы развиваем активный диалог с представителями Ливана, Палестины, Ирака, Ирана, Афганистана, Алжира. Мы также выстраиваем фундамент для развития торгово-экономических и инвестиционных связей с Объединенными Арабскими Эмиратами," - рассказал Инал Ардзинба и выразил надежду на то, что в следующем году ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется. Отдельное внимание МИД Абхазии уделяет Латинской Америке, где друзья и союзники республики - это Никарагуа и Венесуэла. Министр отметил, что в 2023 году представители латиноамериканских стран посещали Абхазию для того, чтобы принять участие в юбилейных мероприятиях, приуроченных к годовщине создания министерства иностранных дел. Важным направлением работы МИД станет активизация информационной политики - для этого расширяются контакты с иностранными СМИ. Это необходимо для того, чтобы обеспечить присутствие Абхазии в международной повестке, подчеркнул Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/god-trevog-i-nadezhd-vzglyad-na-bolshoy-mir-iz-malenkoy-abkhazii-1049677338.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/asad-zayavil-chto-prilozhit-vse-usiliya-dlya-rasshireniya-priznaniya-abkhazii-arabskim-mirom-1049436410.html

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