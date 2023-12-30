https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/god-trevog-i-nadezhd-vzglyad-na-bolshoy-mir-iz-malenkoy-abkhazii-1049677338.html

Год тревог и надежд: взгляд на большой мир из маленькой Абхазии

Год тревог и надежд: взгляд на большой мир из маленькой Абхазии

Совсем скоро 2023 год станет историей, и в памяти каждого из нас он останется разным. Есть ли какое-то событие, которое обязательно будет ассоциироваться у... 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T16:07+0300

2023-12-30T16:07+0300

2023-12-30T21:03+0300

колумнисты

абхазия

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0e/1031458106_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_32ae079d3144dbc914dd2a874d06d2ff.jpg

SputnikНовый мир рождается в мукахКакие, по моему мнению, знаменательные события случились в 2023-м? Не буду оригинальным, если подчеркну, что, все-таки, моя судьба и судьба моей маленькой Родины решается на полях сражений на Украине.Там, в украинских степях, решается, каким будет мир в обозримом будущем. Там наш стратегический союзник схлестнулся со всем западным миром во главе с США. И от того, насколько успешно покажут себя российские войска, будет зависеть то, покончено ли будет с навязанным всему человечеству миропорядком. Прошли те времена, когда нужно было следовать несправедливым негласным правилам, согласно которым, что такое хорошо и что такое плохо решали только в Брюсселе и Вашингтоне. А любого, кто считал иначе, ждала судьба Муаммара Каддафи или Саддама Хуссейна. Россия не ведет захватническую войну, она отстаивает свое право на безопасное сосуществование с остальным миром. Очень жаль, что в качестве "дубинки" против Российской Федерации используется именно Украина, большая часть населения которой - славяне. Англосаксы, вне всякого сомнения, безудержно радуются тому, что им удалось стравить фактически братские народы для достижения своих целей. Им лишь нужно периодически "включать печатный станок" и подбрасывать доллары, фунты и евро военным консорциумам и киевскому режиму. Идет противостояние идеологий, инженерных мыслей, военной тактики и принципиальности в достижении намеченных целей.Донбасс решаетИменно поэтому мое внимание в течение года, по большей части, было приковано к тем событиям, которые развивались под Соледаром и Артемовском. Российской армии категорически необходимо было одержать там победу, чтобы воспрять духом после осенних неудач в Харьковской и Херсонской областях. Очень важно было взять штурмом Бахмут, превращенный политическим руководством Украины в идеологический плацдарм, в неприступную крепость. И это произошло, хоть и ценой жизней большого количества бесстрашных воинов. Такова, увы, логика войны.Именно поэтому мы не отрывались от новостных лент, когда вспыхнул пригожинский мятеж. В тот момент все могло рухнуть в одночасье - смута и гражданская война могли уничтожить страну. Как тут не вспомнить и не провести исторические параллели с аналогичными событиями начала прошлого века, когда фактически выигранная война с Германией закончилась унизительным Брестским миром? Хорошо, что ценой неимоверных усилий удалось остановиться у самого края пропасти. Хватило мудрости.Дальше был тот самый украинский контрнаступ, от которого ждали результатов натовские покровители ВСУ. Невиданные по масштабам поставки различного вооружения – танки, вертолеты, самолеты, бронированные машины, новейшие артиллерийские и ракетные установки, средства ПВО и стрелкового оружия. Все это, по мнению западных аналитиков, должно было надломить российскую армию, обратить ее в бегство. Но расчет оказался неверным. Правильно выстроенная эшелонированная оборона вкупе с героизмом солдат и офицеров разнесла в прах наступающую украинско-натовскую группировку. Страшные потери в живой силе, живописные кадры горящих "Леопардов" и прочего "зверья" из натовского "зоопарка" повергли в уныние всех симпатизирующих врагам России. Это был своего рода ледяной отрезвляющий душ. Россия верна своим традициям и готова выстоять в любой битве с любым противником. И, наконец-то, это стали понимать все. Под конец года инициатива полностью перешла к армии РФ, а нескончаемые реки западных поставок оружия превратились в жалкие ручейки и вот-вот иссякнут.Пламя Ближнего ВостокаЛишним подтверждением несправедливости этого мира стали события в секторе Газа. Никто меня не переубедит в том, что террористическая атака ХАМАС 7 октября на приграничье еврейского государства не была спровоцирована спецслужбами самого Израиля. Чтобы вторгнуться в Газу, нужен был веский повод, и он был найден. А теперь все мы наблюдаем за тем, как в пыль стираются дома, как уничтожается инфраструктура, как тысячами гибнут женщины, старики и дети, как взрывают школы и университеты, больницы и мечети, здания парламента и библиотеки. И происходит это с одобрения США и их союзников. Все усилия были направлены на то, чтобы сделать проживание в секторе Газа невозможным, чтобы вынудить арабов покинуть эти земли, чтобы Израиль мог расширить ареал обитания своих граждан, и что немаловажно – чтобы получить доступ к богатейшему месторождению газа, крайне необходимому в нынешних реалиях космических цен на энергоносители.За нашу Победу!А что в моей маленькой Абхазии? В целом, удачный курортный сезон, который даже не омрачило наводнение в начале лета. Российский турист активно посещает нашу гостеприимную страну, воспринимая ее как весьма привлекательную замену дорогим по нынешним временам Египту и Турции. Удобная логистика, рублевая зона, комфортный климат и приемлемые цены играют в пользу Абхазии.И даже разрушения и ущерб от невиданного по масштабам шторма "Беттина", пронесшегося по берегу Черного моря, не могут в целом испортить достаточно благостную картину. И недавний ураган, вырвавший деревья, крыши и столбы тоже можно пережить. Нам бы надо достичь внутреннего консенсуса. Договориться, прийти к компромиссу. Нам бы научиться находить правильные взаимоприемлемые решения. И власти, и оппозиции, и народу в целом.Всем нам желаю в новом 2024 году мира и благоденствия! Спокойствия и благополучия! И чтобы мы смогли именно в 2024 году поднять бокал за Победу! За нашу Победу!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/ne-sluga-narodu-krovavyy-balagan-zelenskogo-1049267063.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/putin-voennym-vy-fakticheski-ostanovili-grazhdanskuyu-voynu-1046581157.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/svo-kakie-vozmozhnosti-otkryvayutsya-za-gorizontom-marinki-1049633943.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/dva-dnya-raboty-rossii-na-blizhnem-vostoke-unichtozhili-ocherednoy-plan-zapada-1049370102.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

колумнисты, абхазия, мнение, авторы