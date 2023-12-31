https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/byudzhet-i-aktsent-na-sotsproblemy-s-kakimi-itogami-sukhum-zavershil-god-1049702368.html

Бюджет и акцент на соцпроблемы: с какими итогами Сухум завершил год

Бюджет и акцент на соцпроблемы: с какими итогами Сухум завершил год

2023-й год ознаменовался для столицы рекордными доходами в бюджет, за счет этого большие суммы были выделены на строительство. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T08:55+0300

2023-12-31T08:55+0300

2023-12-31T08:55+0300

в абхазии

сухум

администрация города сухум

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О том, с какими итогами столица завершает год, какие работы были сделаны рассказал в эфире радио Sputnik председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия.SputnikГлавная цель Сухумского городского собрания, как и Администрации города, - благополучная жизнь жителей столицы, сказал председатель горсобрания Дмитрий Осия.В 2023 году в бюджет Сухума поступило более 2 млрд руб. За счет перевыполнения бюджета в столице было отпущено “рекордное количество средств на строительство” - 312 млн руб.“Для сравнения с бюджетами пятилетней давности, то по данному разделу проходило примерно 50-60 млн руб в год. Это значительное увеличение. За счет этого начали благоустраивать большое количество дворовых территории. Есть крупные реализованные объекты. Это парк имени Тараса Шамба, который уже полюбился жителями столицы, и многие с удовольствием проводят там время. Мы начали приводить в порядок арку на фуникулере. Буквально через месяц объект будет сдан. Там все на завершающей стадии. На это были выделены немалые средства Сухумским городским собранием”, - отметил Осия.За счет увеличения бюджета еще в конце 2022 года депутатами было принято решение поднять пособия социально незащищенным жителям столицы на 50%. А уже в 2023 году в Сухумском горсобрании снова повысили выплаты на 50%.“Это на 2024 год. Суммы, которые в итоге получаются, я не могу назвать удовлетворительными, но 50% - огромные скачки, и для бюджета это чувствительно. Как бы ни было, мы понимаем, что с этой категорией граждан нужно работать, им нужно помогать. В основном это многодетные семьи и сироты”, - пояснил Дмитрий Осия.Планы на 2024 годВ 2024-м расходная часть бюджета столицы увеличится на 287 млн руб. По словам председателя Сухумского горсобрания, наступающий год будет более социальным годом.“Мы постарались увеличить заработные платы сотрудников Администрации, потому что дисбаланс между заработными платами госсектора и частного сектора стал значительным. И тяжело удерживать квалифицированные кадры, когда на рынке труда им предлагаются более интересные заработные платы, чем в государственном секторе. Потому мы пошли на поэтапное увеличение. Раньше у нас были мизерные зарплаты, плюс делали матпомощь в размере оклада ежемесячно. Благодаря этому получалось вывести зарплату в районе 15 тысяч рублей, что тоже небольшая сумма. Сегодня мы за счет наших друзей в Парламенте, было изменено законодательство, которое позволяет увеличивать заработные платы. Уже небольшое увеличение в районе 15-20 % получается по разным категориям граждан”, - пояснил он.Также в планах установить на набережной Сухума скульптуры героев абхазского эпоса.“В нашей многовековой абхазской культуре имеется свой богатый эпос, фольклор, есть свои герои. Но младшее поколение понемногу их забывает, и им больше знакомы герои марвел, англоязычные или российские герои. Мы хотели бы в отдельных частях набережной делать небольшие скульптуры наших героев будь то из Нартовского эпоса. Это работа не та, которую можно провести за один год. По две-три скульптуры ежегодно можно добавлять на нашей набережной, чтобы гости нашей столицы понимали, что приезжают не только на море или посмотреть горы, но и знакомились с культурой, эпосом”, - добавил Осия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/1049652725.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/ekonomika-sotsvyplaty-i-byudzhet-intervyu-glavy-sukhuma-beslanom-eshba-1049297793.html

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