https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/khintba-rasskazal-kakim-byl-2023-god-dlya-rusdrama-1049682287.html
Хинтба рассказал, каким был 2023 год для РУСДРАМа
Хинтба рассказал, каким был 2023 год для РУСДРАМа
За ушедший год в театре показали 270 спектаклей, в том числе, восемь новых постановок. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T09:00+0300
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СУХУМ, 31 дек – Sputnik. В 2023 году в РУСДРАМе сыграли 270 спектаклей, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор театра Ираклий Хинтба.Он отметил, что постановки в театре показывали практически каждый день. К тому же увеличилось число сотрудников - появились реквизиторы, костюмеры, операторы по свету, помощник режиссера, звуковики.В 2023 году зрителям было показано восемь премьер. Все они, по словам Хинтба, пользуются зрительским спросом.Уже в январе 2024 года начнутся репетиции постановки по пьесе Уильяма Шекспира "Виндзорские насмешницы". Режиссером станет уже знакомый абхазскому зрителю Антон Корнилов, который ставил в РУСДРАМе "Рассказ мула старого Хабуга".К 95-летию писателя Фазиля Искандера в театре поставят спектакль "Пастух Махаз". Премьера в постановке Олеси Невмержицкой выйдет в свет в мае. Ранее отрывок из этого материала одержал победу в рамках режиссерской лаборатории в РУСДРАМе.Практически ежемесячно труппа театра выезжала на гастроли, рассказал Хинтба. По его словам, работу театра из Абхазии высоко ценят в России."На культурном форуме в Санкт-Петербурге, где я выступал в качестве спикера на круглом столе, посвященном проблемам театра, министр культуры России Ольга Любимова отметила после моего выступления, что то, как нас принимают в России, трудно сравнить с чем-то. Она высоко оценила нашу деятельность, это значит, что мы на правильном пути", – добавил он.Знакомя российского зрителя с абхазским театральным искусством, РУСДРАМ создает дополнительный плюс к восприятию республики, считает Хинтба."Мы показываем, что Абхазия – это культурная страна, что сюда надо приезжать, что здесь нужно бизнесом заниматься, помогать. Это очень работает, потому что культура всегда ведет за собой экономические, политические и иные взаимодействия", – сказал он.По словам гендиректора РУСДРАМа, театр сейчас очень популярен, залы переполнены зрителями, что говорит о том, что в непростые времена театральное искусство помогает познать себя, время и себя во времени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/rezhisserskaya-laboratoriya-sandro-kak-prokhodyat-repetitsii-v-rusdrame-1049183863.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/vzaimnyy-interes-zhordaniya-o-kulturnom-obmene-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1049113171.html
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русдрам, абхазия, новости, театр, культура
русдрам, абхазия, новости, театр, культура
Хинтба рассказал, каким был 2023 год для РУСДРАМа
За ушедший год в театре показали 270 спектаклей, в том числе, восемь новых постановок.
СУХУМ, 31 дек – Sputnik.
В 2023 году в РУСДРАМе сыграли 270 спектаклей, рассказал в интервью радио Sputnik
генеральный директор театра Ираклий Хинтба.
Он отметил, что постановки в театре показывали практически каждый день. К тому же увеличилось число сотрудников - появились реквизиторы, костюмеры, операторы по свету, помощник режиссера, звуковики.
"Кадры решают все. Эта целенаправленная работа - залог успешного будущего театра", – сказал он.
В 2023 году зрителям было показано восемь премьер. Все они, по словам Хинтба, пользуются зрительским спросом.
Уже в январе 2024 года начнутся репетиции постановки по пьесе Уильяма Шекспира "Виндзорские насмешницы". Режиссером станет уже знакомый абхазскому зрителю Антон Корнилов, который ставил в РУСДРАМе "Рассказ мула старого Хабуга".
К 95-летию писателя Фазиля Искандера в театре поставят спектакль "Пастух Махаз". Премьера в постановке Олеси Невмержицкой выйдет в свет в мае. Ранее отрывок из этого материала одержал победу в рамках режиссерской лаборатории в РУСДРАМе.
Практически ежемесячно труппа театра выезжала на гастроли, рассказал Хинтба. По его словам, работу театра из Абхазии высоко ценят в России.
"На культурном форуме в Санкт-Петербурге, где я выступал в качестве спикера на круглом столе, посвященном проблемам театра, министр культуры России Ольга Любимова отметила после моего выступления, что то, как нас принимают в России, трудно сравнить с чем-то. Она высоко оценила нашу деятельность, это значит, что мы на правильном пути", – добавил он.
Знакомя российского зрителя с абхазским театральным искусством, РУСДРАМ создает дополнительный плюс к восприятию республики, считает Хинтба.
"Мы показываем, что Абхазия – это культурная страна, что сюда надо приезжать, что здесь нужно бизнесом заниматься, помогать. Это очень работает, потому что культура всегда ведет за собой экономические, политические и иные взаимодействия", – сказал он.
По словам гендиректора РУСДРАМа, театр сейчас очень популярен, залы переполнены зрителями, что говорит о том, что в непростые времена театральное искусство помогает познать себя, время и себя во времени.