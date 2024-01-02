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Круглые даты: какие юбилеи отметят в Абхазии в 2024 году

Круглые даты: какие юбилеи отметят в Абхазии в 2024 году

На 2024 год в Абхазии выпало много юбилейных и памятных дат – это и дни рождения известных личностей, и круглые даты со дня образования государственных и... 02.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-02T20:15+0300

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SputnikСоюз художников Абхазии – 85 лет5 января 1939 года по инициативе преподавателей Сухумского художественного училища был создан Союз художников Абхазии. Для более плодотворной работы эта организация была разделена на секции. Через год Союз художников сумел организовать выставку работ местных мастеров кисти и резца.Сегодня Союз художников Абхазии продолжает развивать традиции развития национального искусства; в него входят живописцы, скульпторы, графики, плакатисты, художники театра, кино и телевидения, мастера монументального, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования.Сергей Сакания – 90 лет15 января 1934 года родился Народный артист Абхазии, актер Абхазского государственного драматического театра Сергей Сакания.На сцене он сыграл роли: Абдурахман ("Чудак" Н. Хикмета, 1965), Лисица ("Дочь Ажвейпшаа" Р. Джопуа, 1967), Молодой парень ("Горянка" Р. Гамзатова, 1968), Еснат ("Песнь о скале" Б. Шинкуба, 1971), Батал ("Гость" А. Мукба, 1971), Великий инквизитор ("Дон Карлос" Ф. Шиллера, 1971) и другие.В 2014 году Сергею Сакания было присвоено почетное звание "Народный артист Республики Абхазия". Актер ушел из жизни в 2022 году.Преобразование пединститута – 45 лет5 февраля 1979 года Сухумский педагогический институт имени А.М. Горького был преобразован в Абхазский государственный университет. Первым ректором университета был назначен академик Зураб Анчабадзе, который сыграл выдающуюся роль в становлении и развитии АГУ.Сегодня АГУ – научно-учебный комплекс высокого уровня, участник Евразийской Ассоциации Университетов, Оксфордского Академического Союза и других международных объединений.Союз журналистов Абхазии – 65 лет11 февраля 1959 года в помещении Дома культуры Абхазпромсовета состоялась первая областная конференция журналистов Абхазии. В работе конференции приняли участие работники областных, районных газет, радио, издательств, корреспонденты республиканских газет.Выступающие участники конференции выдвигали ряд практических вопросов по организации работы Союза в целом и вносили дополнения и изменения в проект Союза журналистов. Выражалась также надежда, что Союз сможет постоянно оказывать деловую, практическую помощь работникам районной печати, что сможет сделать публикации более содержательными и интересными. После принятия резолюции по обсуждаемым вопросам участники конференции избрали правление в составе семи человек.Абхазский драматический театр – 95 лет17 февраля 1929 года впервые открыт Абхазский профессиональный драматический театр. Первая абхазская театральная студия, организацией которой занимался известный деятель национальной культуры, педагог и просветитель, знаток абхазского музыкального фольклора К. Дзидзария, была открыта в 1929 году.Ее руководителем и преподавателем официально был назначен режиссер и педагог Виктор Домогаров. Совместно с Кондратом Дзидзария в абхазских селах они отобрали талантливых молодых людей, ставших первыми профессиональными актерами, а впоследствии и народными артистами Абхазии и Грузии, выдающимися мастерами абхазской сцены – Азиз Агрба, Лео Касландзия, Шарах Пачалиа, Михаил Кове и другие.Дмитрий Гулиа – 150 лет21 февраля 1874 года родился основоположник абхазской литературы Дмитрий Иосифович Гулиа.Дмитрий Гулиа - патриарх абхазской литературы, просветитель, поэт, прозаик, историк, этнограф, фольклорист, лингвист, член Союза писателей СССР, Народный поэт Абхазии, Герой Социалистического труда.Именно Дмитрию Гулиа довелось на заре ХХ столетия стать основоположником абхазской письменности и литературы. Вместе с Константином Мачавариани он составил абхазский алфавит, написал первые учебники, опубликовал первые стихи на абхазском языке.Дмитрий Гулиа неустанно работал над формой своего стиха, многое сделал для реформы абхазского стихосложения, придав абхазскому стиху большую звучность, напевность и плавность. Гулиа расширил и обновил словарь абхазского литературного языка, введя в него множество новых оборотов, слов и понятий.Газета "Апсны" – 105 лет27 февраля 1919 года вышел первый номер газеты "Апсны". День национальной печати и СМИ Абхазии отмечается 27 февраля.В первом номере газеты Дмитрий Гулиа, поздравляя своих соотечественников, писал: "Сегодня знаменательный день, вышла первая абхазская газета "Апсны". Абхазы говорят, "день прибавился на олений прыжок", я надеюсь, что мы используем это новое приобретение".Первая изданная им абхазская газета "Апсны" сыграла значительную роль в становлении абхазской журналистики, художественной литературы и в целом оказала благотворное воздействие на развитие национальной духовной культуры.Шота Арстаа – 95 лет10 марта 1929 года родился ученый-языковед, академик Шота Арстаа. Шота Арстаа – академик, доктор филологических наук, профессор, видный ученый-языковед, член общественной комиссии при Парламенте Абхазии, сотрудник отдела языка Абхазского института гуманитарных исследований.Шота Арстаа – один из ярких представителей ученых-кавказоведов. Его вклад в исследование абхазского языка, в формирование специалистов по абхазской филологии, в развитие науки в Республике Абхазия весьма значителен. Он первый президент Академии наук Абхазии, Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия, награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени.Сергей Багапш – 75 лет4 марта 1949 года родился второй президент Абхазии Сергей Багапш. Жизнь государственного и политического деятеля Сергея Багапш неразрывно связана со своим народом, который 12 января 2005 года вверил ему свою судьбу, избрав президентом Абхазии.Сергей Багапш начал свою трудовую деятельность начальником агрономического отдела Мыкуского эфиромасличного совхоза, затем был инструктором Абхазского обкома комсомола, первым секретарем Очамчырского райкома КП Грузии, также избирался председателем Очамчырского райсовета народных депутатов и депутатом ВС Абхазии, работал первым заместителем председателя Совмина Абхазии. Сергей Багапш ушел из жизни в 2011 году.Фазиль Искандер – 95 лет6 марта 1929 года родился Фазиль Искандер. Фазиль Искандер - поэт, прозаик, публицист, глава международной ассоциации "Мир культуры"; удостоен ряда престижных отечественных и зарубежных литературных премий, лауреат Государственной премии СССР, Международной литературной премии Малапарти (Италия) и премии Андрея Сахарова, Государственной премии Российской Федерации, лауреат Гамбургской, Пушкинской премий, Международной премии "Москва-Пенне" и других.Произведения Искандера читают на всех европейских языках. Фазиль Искандер ушел из жизни 31 июля 2016 года.Фазиль Искандер награжден орденами "Ахьдз-Апша" I степени и российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III, II, степеней.Таиф Аджба – 85 летПоэт Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года. Таиф Аджба - талантливый абхазский поэт, лауреат Государственной премии Республики Абхазия имени Дмитрия Гулиа. Окончил немецкое отделение филологического факультета Сухумского государственного педагогического института.Автор более 10 книг стихов и поэм, ряд его стихов переведен на русский и грузинский языки. Он перевел на абхазский язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Блока, Л. Озерова, А. Чивилихина, Б. Ахмадулиной, Р. Казаковой, К. Мхце, Х. Панеша, Ю. Лакербай и других. Таиф Аджба пропал без вести во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. С тех пор как Таифа Аджба забрали из дома грузинские гвардейцы, никто его больше не видел.Иуа Когония – 120 лет13 марта 1904 года родился поэт Иуа Когония. После окончания Кутолской школы учился в Сухумской учительской семинарии, где участвовал в работе литературного кружка и издании рукописного журнала "Ашарԥы-еҵәа" ("Утренняя звезда").В 1924–1925 годах в Сухуме организовал литературный и драматические кружки; под его руководством выпускали рукописный журнал "Аҿар рыбжьы" ("Голос молодежи").С 1925–1928 годы был студентом Московского государственного института журналистики. Незадолго до окончания института его, тяжелобольного, привезли в Абхазию, где он вскоре скончался.Иуа Когониа занимался сбором устного народного творчества: сказок, героических сказаний, пословиц и поговорок. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности, поэм.Картинная галерея – 60 лет17 марта 1964 года в Сухуме была создана картинная галерея. стория картинной галереи началась в 1963г. когда Совет Министров Абхазии решил создать галерею на основе филиала Абхазского государственного музея.В создании Абхазской картинной галереи участвовали многие известные художники республики: В. Бубнова, О. Брендель, М. Эшба, Х. Авидзба и др. В день открытия галереи в трех ее залах было представлено 12 скульптур и около 100 картин. В последующие годы по мере пополнения фондов экспозиция галереи постепенно увеличивалась.Виолетте Маан – 85 лет26 марта 1939 года родилась Народная артистка Абхазской АССР Виолетта Маан. По окончании Тбилисского театрального института имени Шота Руставели поступила в труппу Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба.Виолетта Маан - актриса лирическо-психологического плана. Ею сыграны такие роли: Ханифа ("Призраки" Д. Гулиа, 1961), Принцесса ("Голый король" Е. Шварца, 1962), Дездемона ("Оттело" У. Шекспира, 1964), Лика ("Мой бедный Марат" А. Арбузова, 1965), Нуца ("А там – как хотите" Б. Шинкуба, 1977), Адица ("Голос родника" Ш. Аджинджала, 1977), Роза ("Эмигрант из Брисбена" и др. Снималась и в кинофильмах "Белый башлык", "Колокол священной кузни", "В ночь на новолуние". Виолетта Владимировна Маан - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени, медали "Ветеран труда"."Лыхненскому обращению" 35 лет18 марта 1989 года было принято "Лыхненское обращение" к руководству СССР.С конца 1988 года, основываясь на грубом искажении истории Абхазии, лидеры тогдашней Грузии во главе со Звиадом Гамсахурдия на митингах в Тбилиси, Сухуме, Гагре, в периодической печати стали открыто заявлять и внушать картвельскому населению, что Абхазия - это грузинская земля, а абхазы - это грузины.Особенно старались отличиться многочисленные грузинские писатели. Ежедневно печать, радио и телевидение Грузии провоцировали абхазов, заявляя, что они "гости" на грузинской земле, что они "апсуйцы", и их нужно даже лишить автономии.В ответ абхазским национальным движением было сформулировано требование обретения Абхазией некогда утраченного статуса самостоятельной союзной республики. 18 марта 1989 года произошло событие, которое вошло в анналы истории. На многотысячном сходе абхазского народа в селе Лыхны было принято известное "Лыхненское обращение" к руководству СССР.Нурбей Камкия – 90 лет15 апреля 1934 года родился Народный артист Абхазии Нурбей Камкия. Он окончил Тбилисский театральный института имени Шота Руставели, работал в Абхазском театре имени Самсона Чанба. В разные годы преподавал актерское мастерство в Сухумском культурно-просветительном училище, работал в качестве режиссера-постановщика в Ткуарчалском театре.Актер страстного героико-романтического и комедийного плана. На сцене Абхазского театра сыграл такие роли, как: Анджело ("Анджело" В. Гюго, 1959), Асланбей ("Перед рассветом" А. Лагвилава, 1959), Тахи ("Современная трагедия" Р. Эбралидзе, 1961), Машгугу ("Вновь цветёт" Г. Гублиа, 1962), Министр нежных чувств ("Голый король" Е. Шварца, 1963), Ганс ("Иван-абхазец" М. Чамагуа, 1963), Филипп ("Дон Карлос" Ф. Шиллера, 1971) и др. Снялся в нескольких десятках художественных фильмов. Нурбей Темразович Камкия награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, медалью "За доблестный труд". Актер ушел из жизни в 2013 году.Георгий Дзидзария – 105 лет23 апреля 1914 года родился ученый-историк Георгий Дзидзария. Георгий Дзидзария - выдающийся абхазский историк-кавказовед, педагог и видный общественный деятель, занимает особое место в научно-педагогической и общественно-политической жизни Абхазии.Особенно знаменательна его роль в становлении и формировании абхазской исторической науки и других направлений абхазоведения. Его перу принадлежат более 200 печатных работ, из них научных трудов около 70, в том числе 23 книги и брошюры. Георгий Дзидзария ушел из жизни в 1989 году.Владимир Аршба – 65 лет8 мая 1959 года родился Герой Абхазии Владимир Аршба. Владимир Аршба - генерал-лейтенант, государственный, общественный и военный деятель, один из создателей Абхазской армии.В сентябре 1992 года был назначен командующим Вооруженными силами Абхазии, с 11 октября 1992 года стал исполняющим обязанности министра обороны Абхазии, вместе с полковником Султаном Сосналиевым разрабатывает структуру Министерства обороны.В апреле 1993 года, по состоянию здоровья, был освобожден от должности министра обороны и назначен советником председателя Верховного Совета Абхазии по военным вопросам, позднее военным комиссаром Абхазии. В 2018 году Владимир Аршба ушел из жизни.Кандид Тарба – 80 лет13 мая 1944 года родился Народный артист Абхазии Кандид Тарба. Он был художественным руководителем и директором Государственного ансамбля народного танца "Кавказ".Кандид Тарба был артистом Государственного заслуженного ансамбля песни и танца Абхазии, работал артистом балета в Государственном академическом ансамбле танца Грузии. С 1980г. главный балетмейстер Государственного Заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии. С его именем связано становление ансамбля "Кавказ", который был организован сразу после Отечественной войны 1992-1993гг. Ансамбль участвовал в различных международных фестивалях, проходивших в России, Турции, Германии, Польше и др. Кандид Тарба - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, российского "Ордена Дружбы". Он ушел из жизни в 2015 году.Константин Озган – 85 лет15 мая 1939 года родился государственный и общественный деятель, депутат Верховного Совета Абхазии, вице-спикер парламента, министр иностранных дел, министр экономики, председатель Государственной налоговой службы, I-й вицепремьер правительства Абхазии.В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., он внес значительный вклад в борьбу за освобождение родной страны. Являлся членом Государственного комитета обороны. Большую работу проводил среди добровольцев Северного Кавказа и казачества России. По заданию руководства Абхазии неоднократно встречался с главами северокавказских республик. Организатор заключения Договора между казачеством Юга России и Конфедерацией народов Кавказа. Константин Озган ушел из жизни в 2016 году.Валерин Кобахия – 95 лет15 мая 1929 года родился государственный и общественный деятель, первый секретарь Абхазского областного комитета КП Грузии, председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, депутат Верховного Совета СССР 7, 8 и 9 созывов.Окончил факультет русского языка и литературы СГПИ, был выдвинут на комсомольскую работу: сначала 2-м, затем 1-м секретарем Гудаутского райкома комсомола, был избран секретарем Абхазского обкома комсомола, а затем 1-м секретарем обкома комсомола, работал председателем Исполкома Гудаутского райсовета депутатов трудящихся. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, его избирают первым секретарем Гудаутского райкома партии.В сентябре 1965 года был избран 1-м секретарём Абхазского обкома партии. На этой должности он проработал до 1975 года, практически руководя всей партийнохозяйственной работой республики. Валериан Кобахия ушел из жизни в 1992 году.Шарах Пачалиа – 110 лет20 мая 1914 года родился Народный артист СССР Шарах Пачалиа. Он был режиссером и драматургом, Народным артистом Абхазской АССР и Народным артистом СССР.Ему были подвластны все жанры театрального искусства: от комедии, высокой трагедии до психологическо-философской драмы. Наиболее известны образы, созданные Шарахом Пачалиа в пьесах абхазских драматургов: Гедлач ("Киараз" С. Чанба), Киагуа ("Инапха Киагуа" М. Кове), Батал ("Амхаджир" С. Чанба), Мушаг ("Скала героя" Г. Гулиа), Даур ("Черные гости" Г. Гулиа), Хаджарат Кяхба ("Песня о скале" Б. Шинкуба), Ленин ("Четвертое марта" Ш. Аджинджал) и другие.Руслан Хашиг – 65 лет15 июня 1959 года родился Заслуженный журналист Абхазии, председатель Союза журналистов республики Руслан Хашиг. Окончил филологический факультет СГПИ, факультет журналистики МГУ им.М.Ломоносова.Работал переводчиком, корреспондентом отдела писем, отдела промышленности и транспорта газеты "Аԥсны". С 1990-1994 годы был главным редактором, директором студии телевидения АГТРК, внештатным корреспондентом дирекции информации программ первого канала "Останкино".В 1995-1997 годы собственный корреспондент ОРТ в Абхазии. В 1997- 1998 годы корреспондент НТВ в Абхазии. В 1995-2003 годы преподаватель кафедры журналистики АГУ. В 1998-2003 годы был пресс-секретарем президента Абхазии, директором информационного агентства "Апсныпресс".В 2003-2004 годы был председателем АГТРК. С 2006 года генеральный директор телекомпании "Абаза-ТВ". В 2016 году был избран новым председателем Союза журналистов Абхазии на XII съезде организации. В 2017 году за многолетнюю плодотворную работу Руслану Хашиг было присвоено звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия", кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.Геннадий Аламиа – 75 лет24 июля 1949 года родился Геннадий Аламиа – государственный и общественный деятель, поэт, член Союза писателей СССР, Абхазии и РФ, автор текста Государственного гимна Республики Абхазия, ветеран Национально-освободительного движении абхазского народа.Окончил физико-математический факультет СГПИ, учился в Литературном институте имени А.М. Горького СП СССР. Работал заведующим отделом литературномемориального музея Дмитрия Гулиа в Сухуме, в редакции газеты "Аԥсны Каԥшь" и журнале "Амцабз", читал лекции по абхазской литературе и фольклору в Литературном институте имени A.M. Горького.Был депутатом Верховного Совета - Парламента РА, заместителем председателя ВС РА, вице-спикером Парламента Абхазии, председателем Союза писателей Абхазии. Один из основателей Народного форума Абхазии "Айдгылара", был главным редактором печатного органа форума - газеты "Айдгылара", первый вице-президент Конфедерации народов Кавказа. Геннадий Аламиа был главным редактором журнала "Черкесский мир".Стихотворения поэта переводились на русский, английский, польский, армянский, арабский, испанский и другие языки. В произведениях его сильно лирическое начало, стихи поэта искренни и философичны; они насыщены развёрнутыми символами и метафорическими образами. В творчестве значительное место занимает тема Родины и народа, с проблемами Родины связана и его общественная деятельность."Дикая дивизия" – 110 лет23 августа 1914 года, после начала Первой мировой войны, был объявлен приказ царя Николая II о создании “Кавказской туземной конной дивизии”. Кавказские полки с честью выполняли свою боевую задачу - там, где стояли они, враг не прошел; там где наступали, враг был повержен. В состав "Дикой Дивизии" входили всадники из Абхазии.По возращении с фронта они пополнили ряды национально-освободительной дружины "Киараз", Многие участники "Дивизии" впоследствии сыграли огромную роль в организации Горской Республики. Службу в "Дикой Дивизии" прошло более 7000 всадников, около 3500 из них были награждены Георгиевскими крестами и медалями "За храбрость".Сухумское реальное училище – 120 лет20 сентября 1904 года был открыт Сухумский государственный колледж, созданный на базе Сухумского реального училища - старейшее учебное заведение Абхазии. В момент его открытия в городе уже функционировали: Женская прогимназия, Городское шестиклассное училище, а также Горская, Министерская и Церковноприходские школы.В апреле 1902 года Сухумское общественное управление обратилось в Министерство просвещения с ходатайством об открытии в Сухуме реального училища. В советское время оно стало Индустриальным техникумом. А теперь – Государственный колледж. В советское время техникум действительно был настоящей кузницей технических кадров среднего звена, которые работали не только в Абхазии, но и за ее пределами.Дом-музей Дмитрия Гулиа – 50 лет22 сентября 1974 года открылся Дом-музей основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Гулиа. На открытие музея пришли руководители республики и представители общественности, деятели культуры и искусства и многочисленные гости.Книга отзывов Дома-музея открывается словами Константина Симонова: "Здесь жил и работал человек удивительного мужества, большого таланта и редкой душевной теплоты... Мне кажется, что и сегодня он сидит и поджидает друзей. И их будет много в этом доме – и разных поколений и разных наций. Они долгие годы будут идти и идти в гости к Дмитрию Гулиа".Валерий Гамгия родился 80 лет назад29 сентября 1944 года родился художник, автор государственной символики Валерий Гамгия. Валерий Гамгия - художник, график, живописец-монументалист, иллюстратор, Заслуженный художник Абхазской АССР и ГССР, член Союза художников Абхазии и СССР, участник Народного форума Абхазии "Аидгылара", автор Флага и Герба Республики Абхазия.Окончил Тбилисскую государственную академию художеств, факультет графики, дипломная работа – "Абхазия сегодня" (полиптих). Работал главным художественным редактором детского журнала "Амцабз". Валерий Гамгия ушел из жизни в 1992 году.Минадора Зухба – 115 лет30 сентября 1909 года родилась Народная артистка Абхазии Минадора Зухба – выдающаяся трагедийная актриса Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.С шести лет осталась сиротой, тяжелое детство привело ее в Тбилисский детский дом. Первые годы работы в театре для нее были годами учебы и познания актерского мастерства. Ею сыграно множество женских ролей с трагической судьбой.Актриса сыграла также множество комедийных ролей. Абхазское сценическое искусство несомненно обогатилось теми образами, которые создала актриса. Среди них: Анна ("Семья Волковых" А. Давурина, 1936), Цира ("Краски мира" Н. Микава, Г. Абашидзе, 1939), Гунда ("Скала героя" Г. Гулиа, 1943), Минат ("Жених" М. Шавлохова, 1945), Ханума ("Ханума" А. Цагарели, 1945), Зиза ("Большая свадьба" Ш. Пачалиа, 1947), Камачич ("Искренняя любовь" А. Ласуриа, 1947), Карамсада ("Салуман" Ш. Пачалиа, 1949) и др.Была награждена орденами трудового Красного знамени, "Знак Почета", медалями "Ветеран труда", "Участник трудового фронта 1941-1975 гг.", "За доблестный труд" (1941-1945гг.). У стены фасадной части здания Абхазского театра установлен ее бюст.Хухут Бгажба – 110 лет15 октября 1914 года родился ученый, историк Хухут Бгажба. Хухут Бгажба - выдающийся ученый-языковед, доктор филологических наук, председатель СП Абхазии, Заслуженный деятель науки Абхазии и Грузии, член Союза писателей СССР, доктор филологических наук.Основоположник абхазской литературной критики, был главным научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа. Он являлся лауреатом Государственной премии имени Д.И. Гулиа, профессором, академиком Академии наук Абхазии.Нелли Тарба – 90 лет20 ноября 1934 года родилась Народный поэт Абхазии, прозаик, драматург, публицист, Нелли Тарба. Окончила филологический факультет СГПИ. Работала в редакции издательства "Алашара". Отдавала много энергии редактированию, подготовке к изданию произведений абхазских писателей, учебной литературы для школьников Абхазии.К наиболее известным прозаическим произведениям Н.З. Тарба относятся повести "Мациса" (1967), "Солнце мертвых" (1967), "Девушка в черном" (1971). Нелли Тарба ушла из жизни в 2014 году.Софа Агумаа – 85 лет20 декабря 1939 года родилась Народная артистка Абхазии Софа Агумаа. Окончила Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели. В 1960 году была принята в труппу Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.В период Отечественной войны народа Абхазии вместе с Амираном Таниа выступала перед бойцами Абхазской Армии на позициях с авторской концертной программой "И смех, и слезы".В августе 2014 года назначена художественным руководителем Абхазского Государственного Молодёжного театра. Работая в театре, создала более 70 образов, ею созданы следующие сценические образы: Тизбе ("Анджело" В. Гюго, 1960), Лола ("Современная трагедия" Р. Эбралидзе, 1961), Наталья ("Предложение" А. Чехова, 1962), Гувернантка ("Голый король" Е. Шварца, 1962), Асида ("Песню нелегко сложить" Н. Тарба, 1963), Эмилия ("Отелло" У. Шекспира, 1964) и другие.125 лет назад родился Константин Ковач24 декабря 1899 года родился композитор, этнограф Константин Ковач. Константин Ковач – Заслуженный деятель искусств Абхазии, основоположник музыкальной фольклористики, автор первых в истории Абхазии нотных изданий, сборников народных песен.Богатое наследие абхазского народного песенного фольклора впервые стал бережно собирать и изучать композитор, этнограф К.В. Ковач. Венгр по национальности, он, чтобы не смущать людей, одевался в черкеску и отправлялся далеко в горы, где находил талантливых народных певцов, записывал на фонограф бесценные произведения.В результате многолетнего труда им было собрано и напечатано более 150 народных песен, что стало первой записью абхазского песенного творчества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190115/Sereznyy-satirik-akteru-Sergeyu-Sakaniya-ispolnilos-85-let-1026309378.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/utverzhden-sostav-zhyuri-konkursa-soyuza-zhurnalistov-abkhazii-maloizvestnye-istorii-voyny-1049273420.html

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