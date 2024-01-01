https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/sportivnye-dostizheniya-abkhazii-pobedy-v-2023-godu-1049343863.html

Спортивные достижения Абхазии: победы в 2023 году

Спортивные достижения Абхазии: победы в 2023 году

В 2023 году абхазские спортсмены побеждали и становились призерами соревнований по различным видам спорта. 01.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-01T17:34+0300

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О самых ярких и значимых достижениях, которые болельщики наблюдали в течение года, читайте в материале Sputnik.SputnikКубок ЯрыгинаПервый значительный спортивный результат в году был достигнут в вольной борьбе – абхазский спортсмен Даниил Харчилава завоевал бронзовую награду на турнире в память двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Ивана Ярыгина. Соревнования проходили с 26 по 29 января.В 1/4 финала он выиграл победителя первенства мира и Европы, третьего среди взрослых борцов в России Арипгаджиява Абдулаева из Калининграда со счетом 9:7. В полуфинальной схватке Даниил уступил с минимальным счетом - 0:3 чемпиону мира и Европы, призеру Олимпийских игр Гаджимураду Рашидову.Турнир по самбоПобедные традиции абхазского спорта продолжили Саид Адлейба и Инал Гаделия, они завоевали золотые медали в разных весовых категориях на XXVII Международном турнире по самбо на призы президента Беларуси.Турнир, в котором участвовало около ста спортсменов проходил 10-11 февраля. Медали разыгрывались в 21 весовых категориях – по семь в мужском, женском и боевом самбо. Оба спортсмена - воспитанники тренера Андрея Погосова.Успехи в каратэУже в начале марта абхазские спортсмены завоевали три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой медали на первенстве России по каратэ.Первые места заняли: Александр Шакирбай (ката), Тимур Джикирба (ката) и Амир Харчилава (кумитэ). Айнар Дочия стал вторым в ката, Александр Шакирбай - третьим в кумитэ.Команда из Абхазии состояла из девяти спортсменов, одного судьи и президента Федерации каратэ Ахры Абухба, который был приглашен в качестве инспектора соревнований. По итогам соревнований, дебютантки соревнований Алана Боциева, Оливия Ханагуа, а также Астан Ратия дошли до полуфинала и сошли с дистанции.Первая ракетка РоссииЕще одно значимое событие в жизни абхазского спорта состоялось первого марта, когда был составлен рейтинг сильнейших теннисистов. Согласно ему, спортсмен из Абхазии Нестор Цужба стал первой ракеткой России в возрастной категории 9-10 лет.Он стал абсолютным чемпионом в одиночном и парном разрядах престижного международного турнира "Khimki Kids Open presented by ONE SGM". Турнир фактически считается открытым чемпионатом России среди детей 9-10 лет и ежегодно собирает сильнейших теннисистов.Чемпион по боксуЛюбители бокса в Абхазии уже привыкли к успехам своих соотечественников. Очередная победа состоялась 13 марта, когда Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России во втором среднем весе в рамках вечера профессионального бокса, организованного промоутерской компанией "Boxing super series".В четвертом раунде Чежия отправил противника в нокдаун, после чего судья остановил встречу, так как Далахаев был не в состоянии продолжить бой. Таким образом абхазский боксер одержал победу техническим нокаутом.Каратэ фудоканТрадиционно, спортсмены из Абхазии показывают хорошие результаты в соревнованиях по каратэ фудокан. На первенстве и чемпионате России по каратэ фудокан в Уфе, который проходил 25 и 26 марта абхазские каратисты завоевали 25 медалей. В турнире приняли участие около 700 спортсменов в составе 23 команд.Первые места в дисциплине "спорт кумитэ" заняли Сандро Агрба, Александрия Гогия, Алан Акаба, Мария и Кэтэлина Щербина, Рамазан Гожев, Тигран Самуэлян, Микаел Туркменян, Даниел Щербина, Максим Шерстов, Аслан Акаба, Диана Романова и Иван Демьянов. Диана Романова также стала первой в разделе "фудокан ката".Серебряными призерами турнира стали: Диана Агрба в разделе "спорт кумитэ", Александрия Гогия в разделе "спорт кумитэ", Алан Акаба в "ката", Дмитрий Шаматава в "спорт кумитэ", Леон Кварчия в "спорт кумитэ", Эрнест Захарьян в "спорт кумитэ", Максим Шерстов в шобу кумитэ" и Тигран Мосикян в "спорт кумитэ".Третьи места заняли: Леон Кварчия в "ката", Демьян Миквабия в "спорт кумитэ" и Даниел Щербина в "спорт ката".Обладатель поясаТренер Федерации тайского бокса Абхазии "Георгий Победоносец" Тамерлан Хасиев одержал победу в поединке за звание обладателя пояса интернационального чемпиона мира, сообщает Федерация тайского бокса Абхазии. Поединок проходил в Таиланде. "Соперником Тамерлана был российский спортсмен. Тамерлан нокаутировал соперника в первом раунде - коленом в корпус", - рассказал президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.Победа в вольной борьбеОчередная крупная победа в году была одержана Даниилом Пилия, который занял первое место на первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. В финале он одержал победу над спортсменом из Северной Осетии Тунджаем Вердиевым со счетом 2:5. Спортсмен выступал в весовой категории 57 кг.Первенство проходило в многофункциональном спортивном комплексе "Тула-Арена" с 10 по 13 мая при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 58 регионов России.Чемпион Армении по футболуУспехи у абхазских спортсменов были и в футболе – Леон Сабуа стал победителем чемпионата Армении и обладателем Кубка Армении по футболу в составе "Урарту". В решающем матче, который прошел 13 мая в Ереване, "Урарту" обыграл "Ширак" из Гюмри со счетом 2:1.Для "Урарту" это 4-й национальный кубок (1992, 2007, 2016, 2023) в десятом финале. Леон Сабуа перешел из "Краснодара" в ереванский "Урарту" летом 2022 года.Кубок Азии по косики каратэСандро Киут стал бронзовым призером Кубка Азии по косики каратэ, который прошел 13-14 мая в Барнауле. Также был отмечен главным судьей Александром Суховерховым, как один из наиболее отличившихся спортсменов турнира и был награжден ценными призами.В истории косики каратэ в Абхазии Сандро Киут – первый спортсмен, достигший результата подобного уровня в возрастной категории 12-13 лет.Кубка Евразии по панкратионуАнри Речия стал победителем открытого Кубка Евразии по панкратиону, который впервые прошел 13 мая в Москве. Он был награжден чемпионским поясом.В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из Казахстана, Киргизии, Молдовы, Азербайджана, Туркменистана, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Хакасии, Белгородской, Рязанской, Орловской, Курской, Московской, Омской и Тюменской областей.Рукопашный бойАбхазские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою FCF, который прошел 19 по 21 мая в городе Ессентуки. Саид Григолия и Артур Акопян стали победителями.Вторые места заняли: Рауль Хзарджян, Тамерлан Атумава и Энри Агрба и два вторых места у Леона Базильского, боровшегося в двух разных весовых категориях. Третье место занял Осман Бганба. Также абхазская команда завоевала третье общекомандное место.Чемпионство в самбо27-28 мая в Ржеве проходил открытый чемпионат России по самбо среди мастеров. В турнире приняли участие свыше 400 самбистов-мастеров из более чем 30 регионов России. В соревновании приняли участие Борис и Алиас Багателия, которые завоевали золотые медали.Борис Багателия стал победителем в весовой категории 97+ килограммов, а Алиас Багателия - в весовой категории 98 килограммов.Борис Багателия – двукратный чемпион мира, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России и Кубка Москвы, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.Арабские игрыИнал Берзения стал победителем, а Алан Абшилава - бронзовым призером соревнований по вольной борьбе в рамках XV арабских игр, которые прошли в Алжире.Спортсмены выступали за сборную Сирийской Арабской Республики. Абшилава выступал в весовой категории 79 килограммов, Берзения - в весовой категории 86 килограммов.Юношеский боксКонстантин Ахба стал бронзовым призером первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет, которое проходило во Владикавказе с 19 по 25 июля. Он выступал в весовой категории до 48 кг и представлял Краснодарский край. Всего за медали боролись 309 боксеров из 69 регионов Российской Федерации.Всадница из АбхазииНаталия Симония подтвердила статус чемпиона России. 13 августа прошел завершающий маршрут Гран-при 155 см в два гита для всадников группы А чемпионата России по конкуру HL.Победителями в абсолютном первенстве стали Наталия Симония и Клен. В прошлом году пара также одержала победу в данном турнире. Чемпионат России по конкуру проходил в Ногинском районе Московской области в КСК Horseka.Чемпионство среди мастеровБорис Багателия стал победителем чемпионата мира по самбо среди мастеров. Турнир проходит в городе Уральске в Казахстане с 8 по 10 сентября. Абхазский спортсмен выступал в категории М6 в весовой категории 98+ килограммов.Борис Багателия – трехкратный чемпион мира, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России и Кубка Москвы, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.Победа в ММАДаут Гублиа стал победителем Кубка России по ММА. Турнир проходил с 22 по 23 сентября в городе Омске. Гублиа выступал в весовой категории 77,1 кг в составе сборной Краснодарского края. В первом бою победа во втором раунде удушающим приемом была одержана над спортсменом из Ульяновской области.В полуфинальном бою абхазский боец одолел противника из Омской области, а в финале снова сделал удушающий прием во втором раунде и победил таким образом спортсмена из Приморского края.Помимо золотой медали за первое место Даут Гублиа был награжден кубком за лучшую технику.Тайский боксНестор Гадлия стал победителем первенства мира по тайскому боксу. Абхазский тайбоксер одержал победу в составе российской сборной в весовой категории 48 килограммов. В финале Нестор одержал уверенную победу над спортсменом из Узбекистана. Турнир проходит в Турции с 28 сентября по 8 октября.Победа в футболеЭльвира Тодуа в составе женской футбольной команды ЦСКА стала серебряным призером чемпионата женской Суперлиги сезона - 2023 года.В решающем матче "армейцы" в довольно нервном противостоянии уступили ЖФК "Зенит" со счетом 2:1. Команды подходили к игре с одинаковым количеством очков, но "Зенит" опережал ЦСКА за счет дополнительных показателей. Матч прошел в Химках 24 ноября."Зенит" занял первое место в турнирной таблице чемпионата России 2023 года. Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. ЦСКА остался на второй строчке, заработав 38 очков.Победа в гонкахДмитрий Гвазава и его напарник Филипп Денес стали победителями итальянского чемпионата GT (Campionato Italiano Gran Turismo). Спортсмены выступали в классе ГТ3 Pro-Am за команду "Imperiale Racing".В беседе с корреспондентом Sputnik он отметил, что победа далась непросто, но команда все же сумела забрать главный трофей чемпионата."До третьего этапа мы были лидерами чемпионата, но третий этап проехали плохо – спустились на вторую строчку общего зачета. По регламенту этого чемпионата, худшая гонка вычитается и, соответственно, это позволяет всем экипажам быть ближе друг к другу. В итоге, к финалу мы подошли на втором месте после экипажа на "Феррари". Нам обязательно нужно было выиграть две гонки", – уточнил он.По словам Гвазава, настрой гонщиков перед финалом был боевым. Остроты придавало почти одинаковое количество очков, набранных фаворитами гонок. В этой борьбе главными конкурентами были команды BMW и "Феррари".Всестилевое каратеСамед Бабаев стал победителем первенства мира по всестилевому каратэ в дисциплине полный контакт среди спортсменов 12-13 лет. Руслан Меликян стал бронзовым призером чемпионата мира в дисциплине полный контакт среди мужчин 18+ в абсолютном все. Спортсмены представляли Абхазию.Чемпионат и первенство мира проходили с 6 по 11 ноября в городе Орле. В первенстве мира приняли участие 1442 спортсмена из семи стран, в чемпионате мира приняли участие 462 спортсмена из 27 стран. В первенстве мира команда Абхазии заняла третье общекомандное место.Тяжелая атлетикаЭлкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике в рывке. Абхазский тяжелоатлет занял первое место с результатом 124 килограмма. Свою победу спортсмен посвятил ушедшему из жизни абсолютному чемпиону СССР по тяжелой атлетике Руслану Таркил, который был его наставником.Элкан Гвазава – чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен, мастер спорта России.Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба. Сейчас он учится в Казанском училище Олимпийского резерва.Серебро по вольной борьбеАсланбек Гварамия стал победителем, а Даниил Харчилава - серебряным призером LII Международного турнира Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.Харчилава в финале уступил белорусскому спортсмену Ньургуну Скрябину со счетом 2:1, а Гварамия одержал победу над Магомеднаби Магомедовым из России со счетом 2:4.Даниил выступал в весовой категории до 65 кг и представлял Россию, Асланбек выступал в весовой категории до 86 кг и представлял Республику Абхазия.Призеры Кубка мираДва первых, одно второе и четыре третьих места заняли абхазские спортсмены на XV Кубке мира по полноконтактному рукопашному бою FCF, который проходил в Ессентуках 2 и 3 декабря.Победителями стали:Азнаур Шхаев и Рауль Хзарджян среди спортсменов 19 лет и старше. Александр Гобечия стал вторым среди спортсменов 16-18 лет.Третьи места заняли: Тамерлан Атумава, Астан Габечия и Осман Бганба среди спортсменов 16-18 лет, Леон Базильский среди спортсменов 14-15 лет. Также, команда Абхазии заняла второе общекомандное место.Информация предоставлена Государственным комитетом по делам молодежи и спорту Абхазии.

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