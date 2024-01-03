https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/vskryvat-bylo-oshibkoy-kakuyu-zagadku-ostavil-samyy-izvestnyy-faraon-1049737104.html

Вскрывать было ошибкой: какую загадку оставил самый известный фараон

Вскрывать было ошибкой: какую загадку оставил самый известный фараон

Ровно сто лет назад британские археологи вскрыли саркофаг Тутанхамона. 03.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-03T13:24+0300

2024-01-03T13:24+0300

2024-01-03T13:24+0300

история

египет

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За грандиозным научным событием потянулся шлейф мистики, известный как "проклятие фараона". Но ученые объяснили, в чем дело. В причине таинственных смертей для РИА Новости разбирался Сергей Проскурин.Игра стоила свеч"Видите ли вы там что-нибудь? — О да, удивительные вещи. Слишком хорошо, чтобы быть правдой". Этот короткий диалог состоялся 26 ноября 1922-го. Впрочем, какие-либо слова были излишними. Вещи говорили сами за себя. В тот день миру явили гробницу Тутанхамона.Один все же нашелся. Британский богач и собиратель древностей Джордж Герберт, граф Карнарвон, выделил средства. Но шли месяцы, а от археолога — никаких вестей.Каково же было изумление магната, когда 6 ноября он получил телеграмму из Луксора: "Наконец сделали удивительное открытие в долине: великолепная гробница с нетронутыми печатями; ждем вашего прибытия".Рабочие Картера расчистили участок, на котором когда-то была деревушка египетских строителей. Ничего интересного. Но исследователь решил, что копать здесь все же стоит. И не прогадал.Под остатками одной из хижин проступила массивная каменная ступень, за ней вторая, третья. Подземный коридор привел к заштукатуренной стене с печатями. Шакал и девять луков — царские знаки.Проделав небольшое отверстие, Картер заглянул внутрь. В тусклом свете керосиновой лампы заиграло золото. "Слишком хорошо, чтобы быть правдой"."Когда мои глаза привыкли к освещению, детали комнаты медленно проступили сквозь дымку. Странные животные, статуи и сосуды — повсюду отблеск золота", — вспоминал археолог.Роскошная колесница, царский трон, вазы, несколько ларей, множество ценнейших артефактов. И дверь с надписью "Небхепрура". Усыпальница.Расплата за содеянноеКартер вскрывал ее один, 3 января 1924-го. Лорд Карнарвон неожиданно скончался годом ранее. По официальной версии — от заражения крови: неудачно порезался бритвой в месте укуса комара.У английской писательницы Марии Корелли было другое мнение. "Самое жестокое наказание ждет незваного гостя, вошедшего в гробницу", — объяснила она.Сэр Артур Конан Дойл был не только автором детективов про Шерлока Холмса, но и известным спиритуалистом, любителем всего таинственного. По его мнению, Карнарвона убили некие "элементали", созданные жрецами для охраны усыпальницы.По страницам газет гуляла надпись, якобы высеченная на стене склепа: "Тех, кто войдет в эту священную гробницу, вскоре посетят крылья смерти".Картер этим возмущался. "Чувство египтолога <...> — это чувство не страха, а уважения и трепета, <...> полностью противоположное глупым суевериям", — говорил он.Тем не менее в последующие пять лет при странных обстоятельствах скончались еще несколько человек, причастных к открытию.В 1923-м ушел из жизни египетский принц Али Камель Фахми Бей, в 1924-м — рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд, в 1928-м — археолог Артур Мейс, в 1929-м — секретарь Говарда Картера Ричард Бартель."Благотворное проклятие"Ученые детально изучили настенные надписи в усыпальнице. Никаких намеков на "наказание расхитителям".Предположили "пещерную болезнь", вызываемую микроскопическими грибками Aspergillus. При ослабленном иммунитете они поражают дыхательные пути. Египетские склепы — благоприятная среда для их размножения."Потенциально вредные грибы выживают в гробницах чрезвычайно долго. И результаты исследований показывают, что такие длительные фазы покоя могут привести к повышенной вирулентности", — указывали английские медики Шериф и Тарик Эль-Тавиль.Вероятнее всего, лорд Карнарвон погиб как раз из-за Aspergillus. Их споры "особенно хорошо растут на зерне, которого было много в гробнице Тутанхамона", отмечали специалисты.Косвенно теория подтвердилась при вскрытии могилы литовского князя Казимира Ягеллончика в 1973-м. Все участники эксгумации умерли в течение нескольких лет от некоей легочной инфекции.Окончательно миф о проклятии фараона развеяло простое сопоставление фактов. Так, исследователи исключили из "списка жертв" принца Али Камеля Фахми Бея (его застрелила собственная жена) и рентгенолога Арчибальда Дугласа-Рейда (он получил большую дозу облучения).Известный иллюзионист и научный скептик Джеймс Рэнди в одной из своих книг отметил: средняя продолжительность жизни большинства участников экспедиции после вскрытия гробницы — 23 года.Картер умер в 1939-м в возрасте 64 лет от рака. Сержант Ричард Адамсон, круглосуточно охранявший вход в погребальную камеру, дожил до 1982-го. "Благотворное оказалось проклятие", — с иронией подытоживает Джеймс Рэнди.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/uchenye-iz-rossii-issledovali-akvatoriyu-gorodov-abkhazii-1046928026.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/vse-zabluzhdalis-kakuyu-zagadku-ostavil-uchenym-bibleyskiy-tsar-david-1037074036.html

египет

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