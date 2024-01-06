https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/sobstvennye-dokhody-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-vyrosli-v-sem-raz-s-2020-goda-1049759527.html

Собственные доходы "Абхазской железной дороги" выросли в семь раз с 2020 года

Собственные доходы "Абхазской железной дороги" выросли в семь раз с 2020 года

В 2023 году 14 тысяч грузовых составов прибыло в Абхазию. Это на четыре тысячи больше, чем в 2022-м. Впервые за 30 лет был запущен контейнерный поезд. 06.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-06T17:10+0300

2024-01-06T17:10+0300

2024-01-06T17:10+0300

в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

экономика

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. В семь раз увеличились собственные доходы "Абхазской железной дороги" с 2020 года, рассказал в эфире радио Sputnik главный инженер предприятия Леонид Куруа.В 2023 году предприятие заработало более 490 млн руб, в 2022 году - 250 млн, в 2021 году - 175 млн и в 2020 году - 68 млн руб. По его словам, год был удачным, и если сравнивать с предыдущими тремя годами, то собственные доходы РУП увеличились в семь раз.Больший процент поступлений идет от грузовых перевозок. В 2023 году 14 тысяч грузовых составов прибыло в Абхазию. Это на четыре тысячи больше, чем в 2022-м. Впервые за 30 лет был запущен контейнерный поезд.Куруа отметил, что с каждым годом растут объемы поставляемых в Абхазию строительных материалов, топлива, продуктов питания, которые завозят в республику железнодорожным путем. Но основную долю поставок составляет уголь, который транзитом отправляется в Турцию - более 600 тысяч тонн.Доходы от пассажирских перевозок в основном поступают в летний период. В 2023 году между Сочи и Гагрой курсировал электропоезд "Ласточка", также был запущен туристический поезд “Рица”. Уже с лета 2024 года "Ласточка" будет курсировать по маршруту Сочи-Сухум.Вместе с доходами растут и расходы “Абхазской железной дороги”. В 2023 году из-за стихий, которые трижды обрушились на республику, предприятию пришлось проводить незапланированные работы на пяти подпорных стенах в районе Цандрипша.Также благодаря увеличению собственных доходов были проведены ремонтные работы на Гудаутском и Сухумском вокзалах, на мостах, подпорных стенах, проведены работы на железнодорожных линиях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/bolee-48-tysyach-passazhirov-perevezla-lastochka-v-abkhaziyu-s-iyunya-2023-goda-1049263511.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/zaversheny-vosstanovitelnye-raboty-na-sukhumskom-i-gudautskom-vokzalakh-1048451747.html

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